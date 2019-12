Migliori trattamenti viso e corpo per l’inveno

Con l’arrivo della stagione fredda, sono tante le insidie che la nostra pelle si ritrova ad affrontare. Il clima è gelido, ricco di intemperie – pioggia, vento e umidità – e la nostra amata cute ne risente parecchio: diventa molto più secca, si arrossa facilmente e si ingrigisce, perdendo luminosità e colorito sano.

Come risolvere il problema?

La giusta beauty routine invernale

Innanzitutto, un fattore davvero importante e che influisce molto sulla bellezza della nostra pelle, è il cibo: mangiare gli alimenti giusti, infatti, è importante per non far mancare mai al nostro organismo i nutrienti essenziali che gli permettono di mantenersi in forma. Qui puoi trovare tutti gli alimenti che si consiglia di mangiare in inverno per avere una pelle perfetta.

Inoltre, la nostra beauty routine deve modificarsi e adattarsi al nuovo clima rigido dell’inverno. In questo caso, ci sono dei piccoli accorgimenti quotidiani che possiamo mettere in pratica per prenderci cura del nostro corpo ed evitare secchezza e rossore.

Idratazione per il viso

Durante il periodo invernale il nostro viso necessita di qualche attenzione in più, che si traduce in idratazione intensa e nutrimento quotidiano, in modo da rendere la pelle sempre tonica, elastica e fresca.

In questo caso, la protagonista assoluta è la crema idratante per il viso (che puoi realizzare anche da te, qui la ricetta per una crema all’aloe!), che deve contenere gli ingredienti giusti e le vitamine necessarie a garantire la giusta idratazione.

Una o due volte a settimana, inoltre, possiamo regalarci una coccola casalinga con una maschera viso idratante, in modo da nutrire ancora più profondamente la pelle.

Ne possiamo realizzare una a base di olio di cocco – 1 cucchiaino – e di curcuma – mezzo cucchiaino – per proteggere la pelle dagli agenti atmosferici e inquinanti. Le maschere a base di curcuma si adattano ad ogni esigenza, eccone qualcuna facile e veloce da realizzare.

Infine, per quanto riguarda il make-up, si consiglia di prediligere fondotinta estremamente idratanti, dalla formulazione fluida e magari naturale, in modo da uniformare il colorito, rendendolo luminoso e proteggendo, nel contempo, anche la nostra epidermide.

Morbidezza per le mani

Dopo il viso, le mani sono sicuramente la parte del corpo più esposta alle intemperie e, per questa ragione, necessitano di una cura specifica.

Una crema mani nutriente e idratante permette di proteggerle dal freddo, evitare che si secchino e – soprattutto – che si creino delle spaccature, tutt’altro che piacevoli, sul dorso della mano e tra le dita.

Anche in questo caso, la crema mani la si può realizzare fai-da-te, utilizzando ingredienti naturali, economici e adatti alla nostra pelle. Qui puoi trovare una serie delle migliori ricette per mani screpolate, perfette per l’inverno.

Attenzione alle labbra

Essendo una parte del viso estremamente sensibile, le labbra sono le prime a spaccarsi e screpolarsi e hanno bisogno di costante idratazione. Non bisogna trascurarle, perché sono una parte molto visibile e delicata del nostro corpo, e delle labbra secche e piene di pellicine non sono proprio bellissime da vedere.

Innanzitutto, ogni tanto possiamo concederci un delicatissimo gommage labbra (di cui qui puoi trovare la ricetta) per liberarci di pellicine e inestetismi.

E’ importante, poi, ricordarsi di applicare abbastanza spesso un burrocacao o un balsamo labbra, ricchi di ingredienti nutritivi come, ad esempio, il burro di karitè.

Trattamenti Spa da provare

Se vogliamo concederci una coccola di lusso e rilassarci per un po’ di tempo, libere da impegni e stress quotidiano, possiamo rifugiarci in una Spa e regalarci qualche trattamento benessere particolare. Ce ne sono alcuni specifici per l’inverno e per rigenerare la nostra pelle provata dal freddo. Ad esempio, potremmo provare: