Fin dai tempi antichi, per lavare a terra non si usava altro che un semplice straccio con la scopa ed i pavimenti tornavano puliti.

Negli anni questa tecnica non si è mai persa, ma anzi c’è stata l’invenzione e la sperimentazione di diverse tipologie di stracci per il lavaggio, ognuno volto a pulire un tipo di pavimento diverso.

Tuttavia sono subentrati altri metodi, come quello del mocio, che ad oggi rappresenta l’eterno rivale dello straccio!

Ognuno, almeno un volta, si è posto la domanda “cosa sarebbe meglio usare per casa mia?”. Beh, non esiste una risposta definitiva, ma si possono vedere quali sono i vantaggi, o i cosiddetti pro e contro sia dello straccio che del mocio.

Scopiamoli insieme per chiarire meglio le idee!

Perché usare il mocio?

Il mocio, come già detto, riguarda un metodo di lavaggio che esiste da meno tempo rispetto al panno, nonostante ciò sono tante le persone che lo scelgono ogni giorno.

Ne esistono varie tipologie, non a caso prima di acquistarlo c’è sempre un’attenta riflessione su quale scegliere.

Quelli più usati sono:

Mocio rotante : uno dei più comodi. Questo mocio, una volta bagnato, si strizza senza fatica poggiandolo sull’apposito apparecchio rotante che girerà premendo il piede su un pedale ai lati del secchio. Fantastico se non ci si vuole per niente abbassare e fare sforzi.

: uno dei più comodi. Questo mocio, una volta bagnato, si strizza senza fatica poggiandolo sull’apposito apparecchio rotante che girerà premendo il piede su un pedale ai lati del secchio. Fantastico se non ci si vuole per niente abbassare e fare sforzi. Mocio con bastone telescopico : ottimo per superare tutte le difficoltà che si presentano quando si deve regolare il bastone in base alla propria altezza. Tale mocio, infatti, si allunga o accorcia con dei semplici movimenti.

: ottimo per superare tutte le difficoltà che si presentano quando si deve regolare il bastone in base alla propria altezza. Tale mocio, infatti, si allunga o accorcia con dei semplici movimenti. Mocio con testa snodabile: si tratta di un modello dotato di mocio con testa completamente snodabile, molto utile per raggiungere in modo semplice le zone più difficili da pulire quali angoli, sotto ai mobili o letti e quant’altro.

Insomma, nel caso del mocio, potrete stare sicuri di non dovervi piegare costantemente a sciacquare e risciacquare il panno, ma allora perché non è il metodo più usato in assoluto?

Beh, oltre a tanti risolti positivi, il mocio viene spesso messo da parte perché si ritiene che non si possa mai pulire a fondo e che, di conseguenza, non conferisca pienamente un aspetto lucido e limpido al pavimento.

Ad oggi, tuttavia, ci sono alcune testine che si staccano e sono comodamente lavabili in lavatrice.

Panno: rimedio intramontabile

Passiamo adesso a quello che è il rimedio intramontabile e trasmesso dalle Nonne per lavare il pavimento: un semplice panno!

Sebbene sia di gran lunga più stancante rispetto al mocio, lavare a terra con il panno dà più sicurezza in termini di pulizia, anche perché lo straccio riesce ad arrivare dappertutto.

Un altro aspetto da considerare è anche quello economico, infatti lo straccio costa meno rispetto al mocio, soprattutto se pensiamo a quelli di ultima generazione.

Inoltre, se con il mocio non potete essere sicuri di non lasciare aloni e così via, per lo straccio ci sono tanti materiali diversi. Tuttavia il mocio, essendo in microfibra, viene dichiarato perfetto per ogni piastrella.

Chi vince tra i due?

Tra i due, quindi, chi vince quest’ardue sfida?

Come in tutte le cose, bisogna soprattutto vedere quelle che sono le esigenze personali, in quanto potreste trovare più utile l’uno o l’altro a seconda delle abitudini.

In generale potrebbe essere una buona idea avere sia il mocio che la pezza in casa e magari usare il mocio per una passata veloce e la pezza quando bisogna gettare tanta acqua a terra e ci sono molte macchie.

Tuttavia bisogna sempre considerare che lavare il pavimento è molto stancante a volte, quindi avere solo il mocio, adatto a tutti i tipi di pavimento, potrebbe essere la svolta, ma la scelta sta solo a voi!