Per chi ha una famiglia composta da più membri, sa quanto può essere difficile gestire il bucato, in quanto si accumulano sempre più capi e non sempre riusciamo ad averli tutti puliti.

E che brutta sensazione, poi, quando ci vediamo le ceste piene e non sappiamo da dove iniziare!

Ma perché a volte gestire il bucato nelle case affollate è difficile? Vediamolo insieme e scopriamo come risolvere il problema!

Accumulo di capi

Una delle abitudini più sbagliate che possiamo avere quando si tratta di lavare i capi sporchi è quella di accumularli in vari posti della casa in modo caotico e disordinato.

In questo modo, infatti, non riusciamo a schematizzare la quantità di capi che necessita di essere lavata e, soprattutto, non riusciamo a raggrupparli per tipologia o per tessuto.

La cosa che vi consiglio, quindi, è di non mettere i capi da lavare sparsi per la casa, ma educare tutti i membri della famiglia a “liberare” le poltrone e le sedie e metterli in determinate ceste o anche buste dei panni da lavare.

In questo modo, sarà più facile fare una cernita e avviare un ciclo di lavaggio per una determinata “categoria” di capi, come per esempio i maglioni scuri, la biancheria, i jeans e così via.

Diverse priorità

Un’altra difficoltà che subentra quando si tratta di gestire il bucato in casa riguarda le diverse priorità. Potrebbe succedere, per esempio, che un membro della famiglia necessiti esattamente di quei capi lavati e puliti il giorno dopo per lavoro, così come i grembiuli dei figli o le tute per le attività sportive.

Insomma, ci sono dei capi che devono essere lavati con una certa “urgenza” perché servono.

Per evitare di “dimenticare” questi capi, sarebbe bene avere una cesta apposita per i capi prioritari in modo che possiate lavarli ancora prima di procedere con il lavaggio degli altri panni.

Assenza di un programma

Se non avete un programma settimanale per il bucato e tendete ad improvvisare, la gestione diventa più difficile e potreste sentirvi veramente sopraffatte dalla mole dei capi da lavare.

È meglio, infatti, programmare le lavatrici da fare basandovi sulle esigenze della vostra famiglia ma anche sugli orari migliori in base a quando siete disponibili.

Vi ricordo, infatti, che sarebbe meglio essere presenti quando termina il lavaggio in lavatrice dei vostri capi perché se i panni restano per troppo tempo nel cestello tendono a formare odori spiacevoli.

Inoltre, sarebbe bene evitare di fare tutte le lavatrici nel weekend e farne, invece, una al giorno così che potete avere lo spazio materiale per far asciugare i capi evitando di doverli accavallare sullo stendibiancheria o sulle corde.

Clima e temperatura

Infine, un altro elemento che impedisce una gestione serena del bucato riguarda il clima e la temperatura. Durante la stagione invernale, infatti, si sa, gestire il bucato diventa molto difficile soprattutto per chi non ha un’asciugatrice.

Una volta lavati i capi in lavatrice, infatti, non si sa come farli asciugare all’esterno a causa dell’eccesso di umidità, della pioggia o delle temperature basse.

Per questo, cerchiamo di mettere i capi un po’ ovunque, in casa sulle sedie, sul termosifone e così via. Ma quanti più capi sono, più troviamo difficile disporli nei vari posti della casa (e fuori casa) per farli asciugare.

L’ideale, quindi, è di controllare il meteo se possibile e cercare di fare più lavatrici nei giorni in cui è previsto sole o, in ogni caso, la non pioggia. Al contrario, evitate di fare le lavatrici quando c’è maltempo, perché potreste trovare davvero difficile procedere con l’asciugatura dei vostri capi.

Con questi semplici accorgimenti, vedrete che la gestione del bucato diventerà più facile!

