Ogni anno, con l’arrivo delle stagioni piovose, è sempre la stessa storia: organizzare le lavatrici diventa molto complicato a causa della pioggia e del maltempo.

La situazione può diventare ancora più frustrante quando il cattivo tempo si concentra durante tutto il weekend, ovvero nel momento in cui si è un po’ più liberi dagli impegni e si vorrebbe approfittare per dedicarsi al bucato.

Vediamo insieme come organizzarsi al meglio con le lavatrici quando c’è maltempo, per avere i vestiti sempre pronti e asciutti, senza dover aspettare ogni volta l’arrivo del sole.

Pianificare

Quando la situazione meteo non è delle migliori e non ci lascia ben sperare, per riuscire a evitare di essere sommersi dai panni sporchi, la prima cosa da fare è organizzarsi con le lavatrici.

Ci sono vari aspetti da prendere in considerazione a causa della pioggia, e uno di questi è che bisogna programmare le lavatrici in base alle urgenze.

Non si può pensare di lavare piumoni, giubbini e maglioni doppi e pesanti quando piove, quindi dovrete purtroppo riprogrammare questi lavaggi. Invece, è molto più logico dedicarsi al lavaggio della biancheria più leggera e urgente da lavare, come quella intima.

Inoltre, essendo lo spazio a disposizione per stendere i panni ridotto, bisognerà fare più lavatrici ma meno cariche, per non rischiare di non avere posto a sufficienza dove stendere i vestiti.

E, soprattutto, bisogna programmarle in modo tale da essere certi che i vestiti della lavatrice precedente siano asciutti quando saranno pronti da stendere quelli della successiva.

Non accumulare

Per fare in modo che le lavatrici siano meno cariche, il trucco è quello di non accumulare vestiti sporchi, ma cercare di lavarli anche se il tempo non è ottimo. Questo metodo è molto utile anche a non restare senza vestiti.

Infatti, può succedere che non si facciano le lavatrici a causa del cattivo tempo, ma poi si arriva ad avere l’armadio vuoto e l’esigenza di abiti puliti. A quel punto, se il clima è umido, non si asciugheranno mai per quando vi servono.

Per questo, è meglio lavare i panni e trovare un angolino dove stenderli, anche se si asciugano più lentamente, che non lavarli affatto nella speranza che esca il sole.

Procurarsi uno stendino

La prima cosa da fare in inverno è procurarsi uno stendino, che sia resistente e adeguato agli spazi che devono accoglierlo.

A differenza delle corde fisse, lo stendino è comodo perché è facilmente trasportabile e, in caso di pioggia improvvisa e forte, può essere spostato all’interno in maniera veloce, senza perdere tempo a recuperare i vestiti stesi a uno a uno.

Si rivela molto utile appendere gli stendini al muro coperto del balcone. Gli stendini a muro, trovandosi più in alto di quelli da pavimento, sono utili a ospitare anche panni più lunghi, come le lenzuola.

Inoltre, una copertura in plastica è non solo un vero toccasana, ma anche indispensabile: utilizzandola, potrete tenere fuori i vestiti anche se piove ed evitare cattivi odori facendoli asciugare male all’interno.

Usare le grucce

Quando lo spazio sullo stendino non è sufficiente, ingegnatevi per trovare delle soluzioni alternative.

Una di queste può essere l’utilizzo delle grucce, che potete sia appendere allo stendino stesso per recuperare spazio, ma anche in qualsiasi altro luogo per voi comodo, che sia fuori al balcone o all’interno.

Fate però sempre attenzione a non appendere capi troppo pesanti, che potrebbero dilatarsi e rovinarsi.

Sfruttare i riscaldamenti

Lasciare i vestiti fuori al coperto aiuta sicuramente molto l’asciugatura, ma c’è il rischio che restino umidi ed è impensabile riporli nei cassetti in quel modo.

Infatti il risultato che otterreste sarebbe solo un cattivo odore di umido diffuso negli armadi, che sicuramente vorrete evitare. Per farlo, vi basta sfruttare un pochino del calore dei riscaldamenti, che farà andare via l’umidità in eccesso.

Posizionate i vestiti sui termosifoni o in prossimità di fonti di calore, ma facendo sempre moltissima attenzione a non farli entrare in contatto diretto, perché potrebbe essere pericoloso. Quando effettuate questa operazione, restate sempre nei paraggi, per assicurarvi che il calore non bruci i vestiti causando incendi.

Vedrete che con queste piccole attenzioni gestire le lavatrici con il maltempo sarà molto più facile e potrete dedicare lo stesso del tempo al bucato nei weekend, anche se piove e fa freddo.