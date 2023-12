Quando le temperature esterne scendono fino a diventare molto fredde e umide, nasce il problema dell’asciugatura dei panni appena lavati.

Asciugarli fuori, infatti, potrebbe provocare un cattivo odore sui capi a causa dell’umidità o della pioggia. Per questo, potrebbe essere quasi necessario lasciare asciugare il bucato all’interno sui termosifoni.

Ma come fare? Oggi vedremo insieme come asciugarli correttamente sui termosifoni seguendo questi trucchetti!

Scelta della stanza

Innanzitutto, è importante scegliere la stanza giusta che vorrete dedicare all’asciugatura dei panni, in quanto questo ambiente deve essere ben ventilato in modo da non creare una cappa di umidità.

Vi suggeriamo, quindi, di mettere i vostri capi nelle stanze della casa magari inutilizzate dove potete lasciare aperte le porte e le finestre e permettere all’aria di riciclarsi facilmente.

Deumidificatore fai da te

Un altro trucchetto molto efficace consiste nel realizzare un deumidificatore fai da te che possa assorbire l’umidità in eccesso nella stanza dove volete stendere i panni ed evitare che la puzza di umido vada ad appiccicarsi sui capi.

Pertanto, vi suggeriamo di utilizzare il sale, il quale vanta forti proprietà assorbenti!

Dovrete semplicemente riempire una ciotola con del sale grosso (e non fino) e collocarla poi ai piedi del termosifone. Ovviamente, per un effetto più efficace, potete anche utilizzare più ciotole.

Ricordatevi, però, di cambiare il sale quando notate che è troppo bagnato!

Sacchetto di riso

In alternativa al sale, potete anche utilizzare il riso, il quale non solo è in grado di assorbire l’umidità ma anche i cattivi odori.

Non a caso, infatti, viene utilizzato per rimuovere la puzza nel frigorifero!

Riempite, quindi, un sacchetto traspirante o una ciotola con questo ingrediente e, come già visto prima con il sale, collocatela accanto al termosifone durante la fase di asciugatura dei vostri capi.

Posizione dei capi

Poiché i termosifoni non sono ampi come le corde o lo stendibiancheria sul balcone, sarebbe bene “studiare” la posizione dei capi in modo tale da evitare di non farli asciugare bene e di produrre cattivi odori a causa dell’umidità.

Vi suggeriamo, quindi, di mettere sul termosifone pochi capi alla volta e di far sì che ogni capo possa “prendersi” tutto lo spazio materiale di cui ha bisogno.

Ricordatevi, però, di ruotarli man mano che gli altri si asciugano. Per un effetto ancora più efficace, potete anche mettere un termoventilatore di fronte al termosifone così da emulare l’aria calda e velocizzare il processo di asciugatura.

Pulizia del termosifone

Ovviamente affinché i vostri capi risultano essere puliti e profumati quando asciugati sul termosifone, è importante anche tenere pulito questo calorifero.

L’accumulo di sporco e polvere, infatti, potrebbe essere trasferito sui capi e noi dobbiamo evitare ciò!

Per cui, passate sempre un panno imbevuto in una miscela di acqua e aceto sul vostro calorifero fino a rimuovere tutta la polvere accumulata.

Per intensificare, poi, il buon odore su questa superficie, vi suggeriamo anche di versare 3 o 4 gocce di olio essenziale nell’umidificatore del termosifone così che il buon odore possa finire anche sui panni.

In alternativa all’olio essenziale, potreste aggiungere nell’umidificatore un pizzico di cannella, foglie d’alloro o bucce essiccate di agrumi.

Lavaggio dei capi

Una volta visto come far asciugare i capi sul termosifone, è bene anche vedere come lavarli in modo da evitare ogni cattivo odore!

Il primo consiglio, infatti, consiste nell’impostare la centrifuga giusta dal momento che questa serve appunto a strizzare meglio i panni e a favorire la loro asciugatura.

Perciò, se possibile, aumentate i giri della centrifuga accertandovi sempre, però, che le etichette di lavaggio ve lo consentano.

Inoltre, procedete con il lavaggio con alcuni ingredienti naturali in grado di deodorare e profumare, come il sapone di Marsiglia.