Per effettuare dei lavaggi impeccabili in lavatrice esistono sempre tanti trucchetti nascosti, ma siete sicuri di saperli proprio tutti?

Ci sono infatti degli antichi metodi che vengono usati ancora oggi, ma che non tutti conoscono a fondo.

Uno di questi è sicuramente il metodo della federa in lavatrice, scopriamo insieme 4 motivi utili per usarla a nostro vantaggio ad ogni lavaggio!

Per profumare il bucato

Tutti desiderano un bucato che abbia un odore inebriante, ma non tutti sanno che basta una sola federa per averlo!

Il metodo è molto semplice, dovrete caricare il cestello e mettere tra i panni anche una federa pulita piena di scaglie di sapone di Marsiglia.

Per un cestello completamente carico, usate 3 cucchiai di scaglie, se invece è metà carico usate 1 cucchiaio colmo. Se non gradite il sapone di Marsiglia sfruttate altre saponette, ma consigliamo sempre quelle dalla composizione ecologica e naturale.

N.B. Ricordate che il colore della federa deve andare di pari passo a quella del bucato. Non mettete la federa bianca se lavate i colorati.

Panni più bianchi

Oltre a profumare, una federa in lavatrice può anche aiutare ad avere panni bianchi e candidi come la neve!

Già con il trucchetto visto precedentemente riuscirete ad avere degli ottimi risultati in termini di sbiancamento, ma vediamo nello specifico cosa possiamo fare.

Innanzitutto è bene sapere che in lavatrice uno dei rimedi più indicati per avere panni bianchi è il bicarbonato di sodio. Per cui potete mettere nella federa 1 misurino e mezzo di bicarbonato ed in più anche 1 cucchiaio di scaglie di sapone.

Il risultato sarà sorprendente!

Nel caso in cui fate un bucato a temperature più alte (minimo di 40°), potete mettere anche 2 cucchiai di percarbonato di sodio nella federa e avere un effetto fantastico!

Per non perdere i calzini

Uno dei misteri più grandi della vita è capire perché la lavatrice “risucchia” i calzini: cosa succede?

Beh, il più delle volte c’è la distrazione alla base che gioca degli scherzetti, ma possono essere tanti i motivi. Tuttavia, se iniziamo a proteggere i calzini e lavarli secondo alcuni criteri, sicuramente non saranno spaiati!

Una delle soluzioni più efficaci è mettere i calzini in un sacchetto di cotone, dunque converrete con me che andrà benissimo anche una semplice federa!

Altro non dovrete fare che inserire all’interno i calzini del bucato con 1 misurino di bicarbonato e 1 cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia.

Chiudete la federa con un laccio in cotone ed ecco fatto!

Per proteggere alcuni tessuti

Oltre ai calzini, ci sono anche dei tessuti particolari che vanno protetti quando messi in lavatrice.

Pensiamo, ad esempio, a quando si lavano degli elementi più piccoli come tovaglioli in stoffa, copri sedie, centrotavola o atri oggetti come i dischetti struccanti lavabili e così via.

Anziché rischiare di lasciarli nell’oblio della lavatrice, mettiamoli prima in una federa così da avere una protezione maggiore.

Inserite all’interno di questa sempre prodotti naturali e semplici come bicarbonato, sapone giallo o sapone di Marsiglia in quantità moderate.

Avvertenze

Per avere sempre un bucato perfetto, oltre ai suggerimenti dati, ricordate che è importantissimo consultare anche le istruzioni di lavaggio.