L’alloro è una pianta aromatica bellissima, usata a partire dalle nostre nonne come rimedio naturale contro i malanni di stagione.

In realtà, però, vanta anche numerose proprietà tali da renderlo un ingrediente molto utilizzato in casa per risolvere vari problemi. Ma l’avete mai usato in lavatrice?

Se la risposta è no, allora è il caso di provare perché potreste non farne più a meno! Ma a cosa serve? Scopriamolo insieme!

A cosa serve

L’alloro, come già detto, è una pianta efficace non solo per alleviare i sintomi influenzali, in particolare il raffreddore e la tosse, ma vanta anche altre proprietà che potremmo sfruttare in casa.

Innanzitutto, emana un odore fresco e inebriante in grado di deodorare gli ambienti e di assorbire i cattivi odori, per questo viene utilizzato anche in cucina in caso di puzza di frittura.

Inoltre, vanta delle proprietà astringenti presenti nell’oleolito delle sue foglie fresche che sono una manna dal cielo per ravvivare il colore dei nostri capi ed evitare di farli sbiadire.

Per questo, usare questa pianta in lavatrice potrebbe essere veramente un trucchetto che vi permetterà di avere capi non solo ravvivati ma anche deodorati e privi di puzza di sudore! Vediamo come fare!

Come fare

Provare il trucchetto delle foglie di alloro in lavatrice è davvero un gioco da ragazzi, in quanto tutto ciò che dovrete fare è prendere 10 foglie di alloro fresche e versarle in un sacchetto, preferibilmente di tela o di juta.

Dopodiché, aggiungete anche 4 cucchiai di bicarbonato e accertatevi di chiudere bene il sacchetto per evitare che gli ingredienti possano fuoriuscire. A questo punto, inseritelo nel cestello della lavatrice, insieme ai capi, e avviate il ciclo di lavaggio a una temperatura di almeno 30° in modo che sia l’alloro che il bicarbonato possano agire.

Una volta terminato il lavaggio, noterete che i vostri capi saranno subito più vivaci e deodorati. Come già detto, infatti, l’alloro oltre a potenziare il colore dei vostri capi, aiuta anche ad assorbire la puzza di sudore e a rinfrescare i tessuti!

In alternativa

Ovviamente, l’alloro può essere utilizzato non solo in lavatrice ma anche per il lavaggio a mano, mantenendo comunque la sua stessa efficacia. In questo caso, quindi, dovrete riempire una pentola con acqua quanto basta, dopodiché aggiungete 10 foglie di alloro e 4 cucchiai di bicarbonato, accendete il fuoco e portate la miscela ad ebollizione.

Una volta raggiunto il punto di bollore, fate restare la pentola sul fuoco per altri 20 minuti così che i granelli possano sciogliersi totalmente e l’oleolito possa disperdersi nella miscela rilasciando le sue proprietà, poi spegnete il fuoco, fate raffreddare la miscela e versatela in una bacinella.

A questo punto, non dovrete fare altro che mettere i panni colorati in ammollo per qualche ora o per un’intera notte per un effetto più efficace e risciacquarli l’indomani con acqua abbondante. Infine, procedete con il comune lavaggio a mano o in lavatrice e…i vostri capi saranno come nuovi!

E come se non bastasse, l’alloro è in grado anche di rinfrescare i capi con tracce di sudore, non a caso viene utilizzato per togliere la puzza di sudore sui cuscini e per renderli profumati e freschi!

