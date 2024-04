Perché dovresti fare la pulizia di telecomando, tv e citofono e come farla in modo delicato

Quando si tratta di pulire il bagno, di lavare i pavimenti o si sgrassare la cucina, sappiamo bene come farlo e quando farlo. Ma ci sono quei piccoli oggetti a cui non pensiamo spesso, ma che tocchiamo ogni giorno e più volte al giorno.

Avrete capito di cosa sto parlando, ma perché dovremmo fare la pulizia di telecomandi, Tv e citofoni? Ecco come cerco di farlo in modo semplice e delicato.

Non tutti puliscono questi oggetti in modo adeguato

Non è un segreto: molti di noi tendono a dimenticare o sottovalutare la pulizia di telecomandi, televisori e citofoni. Tuttavia, non si tratta solo di una pratica fondamentale per mantenere un buon livello di igiene in casa; è anche cruciale per la manutenzione e il corretto funzionamento nel tempo di questi dispositivi.

Al di là dell’accumulo di polvere, i residui di grasso delle mani possono infiltrarsi nei piccoli spazi, riducendo l’efficienza e a volte danneggiando i nostri apparecchi.

Pulizia del Telecomando

Il telecomando è forse uno degli oggetti che utilizziamo più frequentemente. Per pulirlo senza sbiadire i tasti ma eliminando efficacemente le tracce di grasso, cerco di procedere in questo modo:

Prima di tutto, è importantissimo rimuovere le pile per prevenire danni. Preparo la soluzione miscelando 200 ml acqua e 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia in un contenitore spray. Vaporizzo questa soluzione su un panno leggermente umido. Pulisco il telecomando con cura, prestando attenzione a non far penetrare il liquido negli interstizi fra i tasti, ma allo stesso tempo cerco di raggiungere i punti più difficili e sporchi. Infine, passo un panno asciutto per rimuovere l’umidità residua.

Un piccolo consiglio: se ogni giorno passate il panno in microfibra leggermente umido per pulire il telecomando, non dovreste nemmeno aver bisogno di una pulizia approfondita… almeno non così spesso!

Pulizia della Tv

I moderni schermi televisivi, specialmente quelli LCD o LED, richiedono un approccio delicato nella pulizia per evitare graffi o danni. Per togliere le ditate senza correre rischi, io suggerisco di utilizzare una soluzione composta da acqua distillata con un cucchiaio di alcool denaturato.

Il processo è semplice:

Assicuratevi che la TV sia spenta e fredda al tocco. Mescolate l’acqua distillata con l’alcol in un recipiente. Immergete un panno morbido nella soluzione e strizzatelo bene. Pulite lo schermo facendo attenzione a usare movimenti circolari e delicati, non premendo assolutamente! Utilizzate subito un altro panno asciutto per asciugare e lucidare.

Con questa tecnica, le impronte e le macchie scompariranno senza alcun rischio di danneggiare i delicati schermi.

Come pulire il citofono e togliere le macchie

Il citofono può diventare difficile da pulire, soprattutto quando inizia ad ingiallire. In questi casi, trovo molto efficace utilizzare una pasta fatta di bicarbonato di sodio e acqua. È un metodo che richiede un po’ di pazienza, ma di solito i risultati sono buoni. Vi lascio subito il procedimento:

Cominciate unendo il bicarbonato con un po’ d’acqua fino ad ottenere una consistenza pastosa. Applicate la pasta sulle parti ingiallite del citofono, aiutandovi con un vecchio spazzolino da denti per arrivare negli angoli più difficili. Lasciate agire per alcuni minuti, per permettere al bicarbonato di fare effetto. Terminato il tempo, rimuovete delicatamente con un panno umido, e poi asciugate.

Questa semplice soluzione permette di ridurre significativamente l’ingiallimento e rimuovere efficacemente macchie ostinate.

Una piccola parentesi, prima di lasciarci. Ho pensato di parlarvi di come pulisco questi dispositivi perché, soprattutto negli ultimi anni, abbiamo imparato che è importante mantenere l’igiene anche per i piccoli accessori che tocchiamo ogni giorno. Tutto questo non deve essere motivo di stress, quindi lo faremo quando e se lo vorremo fare.