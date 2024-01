Lo zerbino è il tappetino che solitamente collochiamo all’ingresso della nostra casa in modo da raccogliere tutto lo sporco dalle scarpe ed evitare di portarlo dentro.

Anche se non lo facciamo sempre, è importante pulirlo. A tal proposito, oggi vedremo insieme perché!

Sporco e polvere

Innanzitutto, come abbiamo già detto, lo zerbino viene utilizzato proprio per “raccogliere” lo sporco e la polvere ed evitare che possa entrare in casa con le scarpe.

Tutti noi, infatti, siamo soliti pulire le scarpe su questo tappetino per evitare di sporcare il nostro pavimento.

Se da una parte, però, questi tendono a trattenere le particelle di sporco, dall’altra tendono a sporcarsi facilmente e potrebbero essere loro stessi i “responsabili” dello sporco in casa.

Perciò, è bene pulirlo per evitare questo “trasferimento” nel nostro ambiente domestico.

Umidità

Oltre allo sporco della strada, i zerbini sono efficaci anche per trattenere l’umidità che si forma durante le giornate di pioggia o magari di neve in modo da non bagnare il pavimento di casa.

In questo caso, tendono a sporcarsi ancora di più perché l’umidità, combinata con lo sporco, fa sì che le scarpe rilascino tutto il “nero” sul nostro zerbino.

In caso abitiate in zone particolarmente umide o dove ci sono spesso condizioni metereologiche particolarmente avverse, vi suggerisco di scegliere dei tappetini con proprietà drenanti e antiscivolo.

Utilizzo

Ovviamente, bisogna anche considerare l’utilizzo che se ne fa di questo tappetino. Se, infatti, viene utilizzato frequentemente e se c’è molto “traffico pedonale” a casa vostra, sarebbe bene pulirlo quanto più spesso possibile.

Inoltre, bisogna anche considerare se viene utilizzato e “attraversato” anche da carrozzini, biciclette, ecc perché in questo caso le ruote potrebbero portare ancora più detriti e sporco sul vostro zerbino, per cui necessita di essere pulito più di frequente.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Come pulirli

Una volta viste le motivazioni per cui lo zerbino tende a sporcarsi e perché sarebbe bene pulirlo per evitare di portare lo sporco dentro, vediamo insieme come pulirlo nella maniera più giusta.

Vi ricordiamo, però, che esistono sia gli zerbini di gomma che quelli di cocco. Perciò vediamo come pulirli in base al materiale.

Zerbino di gomma

Sebbene siano quelli più resistenti, gli zerbini di gomma richiedono comunque la giusta attenzione per essere puliti al meglio.

Pertanto, vi suggerisco di lavarli innanzitutto con un getto di acqua e una scopa così da eliminare lo sporco in eccesso e di cospargerli, poi, con del bicarbonato, il quale svolge una leggera azione abrasiva.

A questo punto, versate sopra un po’di aceto in modo che possa verificarsi una reazione in grado di rimuovere lo sporco e le incrostazioni. Non a caso, vengono utilizzati insieme anche nel wc per togliere le macchie di calcare!

Strofinate ulteriormente con la scopa, dopodiché immergete lo zerbino in una bacinella contenente un bicchiere di aceto e lasciatelo in ammollo per almeno mezz’ora.

Infine, non vi resta che procedere al risciacquo e lasciarlo asciugare all’aria aperta.

Zerbino di cocco

Ora passiamo a vedere come pulire, invece, il tappetino di cocco, considerato idrorepellente. Vi suggerisco innanzitutto di sbatterli energicamente e di passare l’aspirapolvere, dopodiché versate il bicarbonato sullo zerbino e fate agire per qualche ora.

A questo punto, rimuovete la polvere di bicarbonato con uno spazzolone o con aspirapolvere e risciacquatelo con una miscela composta da acqua e aceto. Infine, lasciatelo asciugare completamente all’aria e al sole prima di riutilizzarlo.

Ovviamente, ricordatevi di farlo asciugare bene per evitare che possano svilupparsi muffe e funghi. Per una pulizia più veloce, potete anche utilizzare questo trucchetto del bicarbonato a secco e senza risciacquo.

Il bicarbonato, infatti, può essere usato in questo modo anche per rinfrescare il divano e il materasso!

N.B Ricordatevi, inoltre, di non lavare mai lo zerbino in cocco in lavatrice perché potrebbe perdere mazzetti di pelo e, quindi, rovinarsi.

Pavimenti sempre puliti (VIDEO)

E se volete sapere come lavare i pavimenti e averli sempre puliti e lucidi, ecco un video pensato per voi!