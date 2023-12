Ah il calcare! Non c’è niente di peggio che ritrovarsi queste fastidiose incrostazioni sulle varie superfici della nostra casa.

Una delle più colpite, però, è l’interno del wc, il quale è esposto continuamente all’acqua ed è qui che spesso notiamo delle macchie o strisce gialle per niente belle da vedere.

Per questo, oggi vedremo insieme come scrostare il calcare nascosto all’interno del wc in modo facile e veloce!

Bicarbonato e aceto

Iniziamo dal rimedio più gettonato a partire dalle nostre nonne le quali usavano combinare insieme due ingredienti che se solitamente insieme si annullano, in questo caso sono efficaci grazie alla reazione chimica che innescano con il contatto.

Di cosa stiamo parlando? Del bicarbonato e dell’aceto. Vi basterà, quindi, asciugare prima la tazza, in modo da assorbire l’acqua, dopodiché dovrete cospargere il fondo del water con il bicarbonato.

A questo punto, versateci subito sopra l’aceto bianco non diluito e lasciate agire per qualche ora o per tutta la notte.

Infine, spazzolate sulla superficie del water sulle incrostazioni ormai ammorbidite e tirate lo sciacquone.

N.B C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi, in quanto sembra che il suo approccio non sia propriamente ecologico. In ogni caso, però, è da preferire ai prodotti disponibili in commercio.

Acido citrico

Un altro ingrediente molto efficace è l’acido citrico, le cui proprietà anticalcare sono una manna dal cielo anche per pulire a fondo la lavatrice.

In questo caso, quindi, dovrete sciogliere 150 grammi di acido citrico in una brocca contenete 1 litro di acqua calda e versare, poi, la miscela così ottenuta nella tazza avendo cura di lasciarla agire per qualche ora affinché possa fare effetto.

Dopodiché, strofinate con lo scopino e versate un secchio di acqua calda per togliere tutti i residui.

Bombe pulisci wc

Se volete un prodotto ancora più disincrostante ed efficace sulle incrostazioni più ostinate, allora abbiamo noi il rimedio che fa per voi: le bombe pulisci wc. Per realizzarle, dovrete munirvi di:

200 grammi di bicarbonato di sodio

50 gr di acido citrico

metà cucchiaio di detersivo per piatti

stampi per ghiaccio

Versate, quindi, l’acido citrico e il bicarbonato di sodio in una ciotola e mescolate bene, dopodiché aggiungete il detersivo per piatti ecologico fino ad ottenere una sorta di composto pastoso.

A questo punto, versatelo in alcuni stampini per ghiaccio e lasciatelo riposare per circa 4 ore in modo che possa solidificarsi.

Una volta passato questo tempo, estraete i cubetti e gettateli nel wc: all’istante vedrete frizzare e sarà proprio questa reazione a togliere le incrostazioni.

Infine, passate uno scopino su tutto il wc e sarà come nuovo!

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come fare step by step!

Wc gel fai da te

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede la realizzazione di un wc gel fai da te, completamente ecologico e fattibile con gli ingredienti che già avete in dispensa.

Questo wc gel oltre ad eliminare il calcare e le incrostazioni, sarà utile soprattutto per sbiancare. Per prepararlo, vi occorrerà:

250 ml di acqua

20 g di amido di mais

25 g di acido citrico

10 g di detersivo piatti ecologico

Versate l’acido citrico in una pentola contenente 200 ml di acqua e riscaldate, poi, la miscela a fuoco basso. In un’altra ciotola, invece, dovrete mescolare l’amido di mais con il restante 50 ml di acqua ed il detersivo per piatti.

A questo punto, versate il composto di amido di mais e detersivo per piatti nella pentolina contenente acqua e acido citrico, portate il tutto ad ebollizione fino ad ottenere una sorta di gel denso, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare il composto.

Infine, travasatelo in un flacone con beccuccio o in una semplice bottiglia di plastica e versatelo nel bagno prima di strofinare con uno scopino e risciacquare!