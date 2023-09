Mantenere divani e materassi puliti e profumati nel tempo è essenziale per la salute e il comfort della casa.

Il cambio di stagione rappresenta un buon momento dell’anno per dedicare del tempo alla pulizia e al mantenimento di questi importanti elementi dell’arredamento.

Ma quanto spesso si dovrebbero pulire divani e materassi? Oggi scopriremo insieme alcuni e suggerimenti su quali sono i tempi migliori per pulire divani e materassi e quali sono le tecniche di lavaggio approfondito che potete adottare per non far accumulare lo sporco.

Pulizia dei materassi

La pulizia dei materassi è fondamentale per garantire un ambiente di sonno sano. Basti pensare che capelli, pelle, polvere e talvolta anche sporco si annidano al suo interno.

Per garantirvi un materasso duraturo e ampiamente vivibile nel tempo, è consigliabile lavarlo ogni 6 mesi per rimuovere acari della polvere, batteri e altro.

Naturalmente, questo periodo di tempo è indicativo dell’arrivo dell’autunno, poiché nelle stagioni calde come la fine della primavera e l’estate, sarà necessario avere una frequenza maggiore e lavare il materasso almeno ogni due mesi.

In questo modo potrete mantenerlo fresco nel tempo e avrete ogni notte un sonno ristoratore e fantastico!

Pulizia dei divani

I divani sono spesso il fulcro della vita familiare e possono accumulare polvere, briciole e persino macchie nel corso del tempo.

Per mantenerli in ottime condizioni, è consigliabile pulirli ogni 2-3 mesi, ovvero i periodi di tempo in cui si effettuano anche i cambi di stagione.

Con l’arrivo dell’autunno, potete anche prolungare le pause tra una pulizia e l’altra a 4 mesi, l’importante, però, è mantenere quotidianamente il divano integro e non incorrere a cattive abitudini come consumare cibo e bevande.

Nel momento in cui, però, si sporca, utilizzate un aspirapolvere con un accessorio per tessuti per rimuovere la polvere e le briciole dalla superficie. Se il divano ha cuscini rimovibili, lavateli seguendo le istruzioni riportate sulle etichette.

Quando devo lavare i divani, uso dei metodi specifici che mi aiutano ad averlo sempre perfetto, come vi mostro in questo video:

Lavaggio approfondito

Discussi quali sono i tempi di lavaggio consigliati per materassi e divani, bisogna conoscere i metodi per effettuare un lavaggio approfondito.

Tra le pulizie che si fanno in un anno, almeno un paio devono essere profonde, in modo da mettere completamente a nuovo i tessuti e cercare di farli durare per tanto tempo.

Ci sono alcuni passaggi da fare che vi faranno minuti preziosi e fatica, scopriamoli subito insieme!

Metodo del coperchio

Siete a conoscenza del metodo del coperchio? Un trucco che vi sorprenderà e richiede pochi e semplici elementi.

Quello di cui avrete bisogno sarà:

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Acqua q.b.

Coperchio di una pentola

Riempite una ciotola con acqua tiepida e sciogliete il sapone di Marsiglia al suo interno.

Successivamente aggiungete il bicarbonato di sodio fino ad ottenere un’unica soluzione.

A questo punto dovrete immergere un panno abbastanza grande all’interno della ciotola, lasciatelo umido e avvolgetelo attorno al coperchio fissandolo con una molla.

Prendendo il manico del coperchio, passatelo su tutto il divano o il materasso, poi risciacquate il panno, strizzate per bene e fare una seconda passata.

Lavaggio a secco

La praticità del metodo del coperchio ha come alternativa soltanto quella del lavaggio a secco, un rimedio davvero infallibile e veloce!

Bisognerà semplicemente cospargere materasso o divano scoperti con del bicarbonato di sodio e lasciarlo in posa per almeno 2 o 3 ore. Per aiutarvi a stendere bene il prodotto senza sprecarlo, potete usare un colino da cucina.

Trascorso il tempo necessario, dovrete semplicemente aspirare tutto il bicarbonato e passare un panno in microfibra per completare la pulizia.

Lasciate asciugare ed ecco fatto!

Per le macchie ostinate

Per affrontare macchie ostinate sui divani e i materassi, dovrete agire tempestivamente, altrimenti potrebbero essere assorbite.

Usate un prodotto delicato e naturale come delle scaglie di sapone di Marsiglia da mettere su una spugna morbida. Se avete macchie più specifiche quali quelle di sangue o di vino, potete usare l’acqua ossigenata, ma potete farlo soltanto su tessuti bianchi o molto chiari.

Quando volete togliere delle macchie gialle o sbiancare divani e materassi, dovrete fare una pasta con 2 cucchiai di bicarbonato di sodio o acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Spargete quanto ottenuto su un panno in microfibra e poi strofinate sui tessuti.

Avvertenze

Assicuratevi di aver consultato le istruzioni di pulizia di divani e materassi prima di procedere con qualsiasi rimedio.