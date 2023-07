Porte Aperte in Estate? Ecco come togliere la Polvere che si attacca con l’umidità

Durante la stagione estiva, tutte noi tendiamo a tenere le finestre aperte tutto il giorno in modo da far arieggiare la casa e avere un po’ di aria fresca. Per non parlare, poi, delle nottate in cui le porte restano spesso spalancate!

Avere le porte sempre aperte in estate, però, soprattutto di notte, potrebbe far entrare la polvere in casa e farla attaccare sulle pareti inumidite a causa dell’umidità estiva che farebbe, quindi, da collante.

Ma non temete! Non dovrete rinunciare alle porte aperte per trovare sollievo dal caldo torrido, in quanto oggi vedremo alcuni trucchetti per togliere la polvere sul muro velocemente!

Piumino cattura polvere

Per quanto questo trucchetto possa sembrarvi banale e scontato, risulta essere molto efficace e vale, quindi, la pena menzionarlo. Di cosa parliamo? Del piumino cattura polvere, le cui fibre morbide ed elettrostatiche permettono di trattenere subito la polvere senza spostarla da una parte all’altra della parete.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è passare il piumino lungo la superficie del muro, legandolo ad una scopa servendovi dello scotch in caso vogliate raggiungere punti più alti del muro. In alternativa, potete direttamente utilizzare la scopa swiffer, dotata di un panno cattura polvere in grado di attirare a sé tutto lo sporco!

Vecchi capi in lana

In alternativa al piumino e alla scopa Swiffer, è possibile realizzare a casa una scopa anti-polvere fai da te riciclando vecchi capi in lana poiché esercitano un’azione elettrostatica in grado di catturare la polvere.

Prendete, quindi, un maglione di lana vecchio e tagliatelo in 4 grandi rettangoli, dopodiché avvolgete uno di questi rettangoli intorno alla mazza di una scopa. Usate un nastro o un elastico per fermarlo e…il vostro piumino è pronto per essere passato sulle pareti! Se non volete utilizzare la mazza della scopa, potete anche ricorrere a una qualsiasi bacchetta di finitura in legno.

Calze in microfibra

Oltre ai maglioni di lana che possono essere riciclati per preparare dei piumini antipolvere fai da te, è possibile riutilizzare anche vecchie calze in microfibra, il cui tessuto è molto simile a quello dei panni cattura polvere disponibili in commercio.

Applicate, quindi, un vecchio collant bucato o sfilato su una scopa o un bastone allungabile, legatelo con un elastico per fissarlo meglio e…il gioco è fatto! Dovrete semplicemente passarlo lungo le pareti e la polvere sarà solo un brutto ricordo!

Se volete rendere questo rimedio ancora più efficace, potreste infilare sulla scopa o sul bastone un calzino vecchio prima ancora della calza, in modo da assorbire meglio la polvere!

Vecchie lenzuola

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo di vecchie lenzuola con cui potrete realizzare dei panni elettrostatici fai da te in grado di rimuovere la polvere sulle pareti. Munitevi, quindi, di:

1 vecchio lenzuolo da ritagliare

300 ml d’aceto di mele o aceto bianco d’alcol

300 ml d’acqua calda

2 cucchiaini d’olio d’oliva

Buccia e succo filtrato do 1 limone

Versate, quindi, l’acqua, l’aceto, l’olio, il succo e le bucce di limone in un barattolo grande a chiusura ermetica e inserite dei pezzi di lenzuola ritagliati (in base alla grandezza della scopa) all’interno della miscela così ottenuta in modo che possano assorbirla. Lasciateli, poi, per un po’ in ammollo, dopodiché fate asciugare al sole questi pezzi di lenzuola e applicateli su una scopa una volta asciutti.

Anche in questo caso, vi suggeriamo di legarli con un elastico per fissarli meglio. E voilà: la polvere sulle pareti della vostra casa sarà solo un brutto ricordo! Come se non bastasse, gli ingredienti proposti sono anche in grado di ritardare la formazione della polvere!

Anti-polvere fai da te

E se volete anche sapere come fare lo spray cattura polvere fai da te, ecco un video per voi!

Avvertenze

Vi ricordo di verificare che i rimedi possano essere efficaci sulle vostre pareti provandoli prima in una piccola area.