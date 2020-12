Idea regalo natalizia: profumo per il corpo fai da te!

Un corpo che emana un bel profumo è un corpo che affascina e seduce.

E poi…un buon profumo vale più di mille parole!

Per questo, siamo sempre molto attente a scegliere la fragranza che più preferiamo e che più ci rappresenta.

Sebbene conosciamo bene gli effetti che produce un profumo su di noi e sulle persone vicino a noi, non sempre, però, conosciamo gli ingredienti che ci sono in un profumo.

Molti profumi, infatti, hanno sostanze chimiche che possono essere aggressive e irritanti per la nostra pelle.

Per questo, oggi vogliamo farvi un regalo: suggerirvi una ricetta di un’acqua profumata fai da te da preparare a casa con ingredienti tutti naturali.

Inoltre, poiché si sta avvicinando il Natale, potete anche decidere di fare un bel regalo alle vostre amiche.

In questo modo, non solo risparmierete soldi, ma regalerete qualcosa di veramente originale!

Vediamo, quindi, insieme come prepararlo!

N.B Evitate l’utilizzo degli ingredienti consigliati in casi di allergia o ipersensibilità.

Ricetta

Per preparare questo profumo o acqua profumata fai da te, avrete bisogno di ingredienti di semplice reperibilità.

Tutto ciò di cui avrete bisogno, infatti, è:

50 ml di acqua minerale

15 gocce di un mix di oli essenziali

metà cucchiaino di gel di aloe vera

Prendete, quindi, una ciotola e aggiungete l’acqua e il gel di aloe vera.

Il gel di aloe fungerà da conservante naturale e servirà, quindi, a prolungare la durata del prodotto. Inoltre, ha una funzione lenitiva, calmante e rinfrescante sulla pelle.

A questo punto, aggiungete il mix di oli essenziali che avete scelto e mescolate tutti gli ingredienti.

Potete scegliere le essenze che più preferite, ma vi consigliamo di scegliere sempre oli con note floreali o fruttate così da avere un profumo fresco e naturale.

In seguito, travasate la miscela in un flacone spray con vaporizzatore e agitate energicamente per far ben amalgamare il tutto.

Il vostro profumo fai da te è pronto per essere indossato e per rendere il vostro corpo piacevolmente profumato!

Decorazione

Se l’acqua profumata fai da te è, in realtà, un regalo da fare alle vostre colleghe, amiche o parenti, procedete allora con le decorazioni.

Potete utilizzare, per esempio, un pezzo di stoffa con cui avvolgerete lo spray o incollare qualche adesivo.

Oppure, potete utilizzare fili e fiocchi rossi per richiamare il natale.

Un’altra idea è quella di utilizzare dei piccoli scatolini da riciclare come se fossero la confezione del vostro profumo.

Insomma…date sfogo alla vostra creatività!

Ciò che è certo è che le vostre amiche saranno matte per questo profumo per il corpo realizzato solo con prodotti naturali e di qualità.

Il loro corpo sarà piacevolmente profumato per le feste!

Oli essenziali

Come abbiamo già detto, un profumo vale più di mille parole, perciò è importante scegliere con cura la giusta fragranza.

Questa, infatti, comunica per noi ed è importante soprattutto per fare una buona prima impressione.

Un profumo spray personalizzato, quindi, è l’occasione giusta per farvi risaltare e per rendervi protagoniste.

Se volete profumi dolci e floreali, vi consigliamo per esempio oli essenziali di rosa, geranio, di neroli e di Palmarosa.

Se invece volete profumi più freschi e fruttati, vi consigliamo gli oli essenziali agrumati quali bergamotto, limone, arancio dolce e mandarino.

Come usarlo

Per l’applicazione di questo profumo, vi basterà semplicemente agitare il flacone prima dell’utilizzo così da emulsionare il tutto.

Vi ricordiamo di agitare sempre perché la diversa consistenza del gel e degli olii tenderà a far separare sempre gli ingredienti.

A questo punto, spruzzate una piccola quantità di acqua profumata sui polsi e sul collo e voilà…il vostro corpo sarà un’esplosione di profumo!

Modalità di conservazione

Questo profumo fai da te può essere conservato per circa due mesi in un luogo asciutto e lontano dalla luce diretta del sole.

Trattandosi di prodotti naturali, verificatene sempre la freschezza prima dell’uso.

Controindicazioni

Evitate l’utilizzo del profumo in caso di allergia o ipersensibilità rispetto agli ingredienti.

Testate sempre il profumo in una piccola area per assicurarvi che non ci siano reazioni.

In caso di oli essenziali agli agrumi quali limone, arancia, ecc., ricordatevi sempre di non utilizzare il profumo in caso di esposizione solare.

Questi ingredienti, infatti, sono fotosensibili e potrebbero rendere la pelle molto più sensibile all’esposizione ai raggi del sole.

Idee natalizie

Se volete conoscere altre ricettine fai da te da regalare a voi stesse o alle vostre amiche, ecco altri post interessanti: