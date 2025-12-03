Questo è quello che trovi dietro ai termosifoni se non si è attenti alla muffa

La muffa che si forma accanto ai termosifoni può sembrare un controsenso, eppure è un fenomeno molto comune. Le pareti vicine alle fonti di calore subiscono continue variazioni di temperatura: quando l’aria domestica è ricca di umidità, questi sbalzi generano condensa, soprattutto negli angoli più caldi.

La superficie si scalda quando il termosifone è acceso e si raffredda dopo lo spegnimento, creando un ambiente caldo-umido che favorisce lo sviluppo delle spore.

Se la parete è mal isolata o presenta zone interne più fredde, il processo è ancora più rapido. La scarsa ventilazione dietro ai termosifoni contribuisce ulteriormente al problema.

Come riconoscere la muffa nelle zone calde

Riconoscere la muffa nelle prime fasi rende molto più semplice eliminarla. In genere compare come una patina grigia o verdognola, sottilissima e irregolare, che può essere confusa con semplice polvere.

Talvolta si manifesta come un alone scuro che si intensifica quando la superficie è umida. Anche un leggero odore di chiuso vicino alla zona riscaldata può indicare l’inizio del problema. In alcuni casi la pittura forma piccole bolle: segnale chiaro che l’umidità sta agendo sotto lo strato superficiale.

Eliminare la muffa

Quando la muffa è circoscritta, può essere gestita con metodi naturali senza ricorrere a prodotti aggressivi. L’obiettivo è rimuovere la parte visibile, limitare le spore e riportare la parete a una condizione asciutta. Il bicarbonato può aiutare a eliminare la parte superficiale grazie alla sua leggera azione abrasiva, ma non è sufficiente da solo quando la muffa ha già iniziato a radicarsi.

Per ottenere un risultato realmente antimicotico, è utile affidarsi a sostanze più attive come l’acido citrico o il perossido di idrogeno, la comune acqua ossigenata, che agiscono in profondità pur restando soluzioni naturali.

Acido citrico e perossido di idrogeno

L’acido citrico è un ottimo alleato contro la muffa grazie alla sua capacità di modificare il pH della superficie, rendendola meno favorevole alla proliferazione. Una soluzione al 15–20% applicata con un panno in microfibra permette di sciogliere i residui e igienizzare la zona. È importante lasciarlo agire qualche minuto senza impregnare eccessivamente la parete e, se necessario, ripetere l’applicazione.

Il perossido di idrogeno al 3% è altrettanto utile per le sue proprietà ossidanti, che aiutano a eliminare le spore e a schiarire gli aloni scuri. Può essere spruzzato direttamente sulla superficie e lasciato agire per una decina di minuti prima di tamponare e asciugare. L’uso richiede sempre una buona ventilazione e la precauzione di non combinarlo con altri prodotti chimici.

In entrambi i casi l’asciugatura finale è essenziale: una superficie ancora umida offre un terreno perfetto per il ritorno della muffa.

Le abitudini che evitano il ritorno della muffa

La prevenzione quotidiana è il passo più efficace per evitare che la muffa ricompaia. Una breve arieggiatura della stanza quando i termosifoni sono accesi aiuta a espellere l’umidità in eccesso.

Lasciare uno spazio sufficiente tra mobili e pareti favorisce la circolazione dell’aria e limita la formazione di zone stagnanti. È utile controllare regolarmente la presenza di eventuale condensa nelle pareti più esposte.

Anche il livello di umidità domestica incide moltissimo: valori superiori al 60% aumentano il rischio di muffa. Un semplice igrometro permette di monitorare la situazione e intervenire tempestivamente con una migliore ventilazione o con l’uso di sali assorbenti naturali.