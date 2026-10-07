Home / Pulizie / 7 errori da non fare quando pulisci il bagno

Il bagno può sembrare perfettamente pulito e, allo stesso tempo, essere stato pulito nel modo sbagliato. Alcuni errori si fanno quasi automaticamente: si abbonda con il detergente pensando di ottenere un risultato migliore, si parte dal pavimento oppure si utilizza la stessa spugna per superfici completamente diverse.

Il risultato può essere l’opposto di quello desiderato: più fatica, aloni, residui di prodotto e superfici che rimangono bagnate. In alcuni casi, soprattutto quando si mescolano prodotti diversi, si possono creare anche rischi completamente inutili.

Sono soprattutto sette gli errori da evitare. Piccole abitudini che, una volta corrette, permettono di organizzare la pulizia del bagno in maniera molto più sensata.

Mai mescolare i prodotti

Il primo errore è anche quello al quale prestare maggiore attenzione: mescolare prodotti diversi pensando che, utilizzati insieme, possano pulire meglio.

Non funziona necessariamente così e alcune combinazioni devono essere completamente evitate. Un esempio particolarmente importante riguarda la candeggina, che non deve essere mescolata con aceto, acido citrico, ammoniaca o altri detergenti, perché possono svilupparsi vapori pericolosi.

La regola più semplice è utilizzare un prodotto alla volta. Si completa il trattamento sulla superficie, si risciacqua quando necessario e soltanto successivamente si valuta un eventuale altro passaggio.

Non serve quindi preparare combinazioni improvvisate con l’idea di ottenere un detergente più potente. Questo principio vale anche quando si utilizzano rimedi più semplici: è preferibile scegliere pochi prodotti e utilizzarli correttamente.

Poco detergente e risciacquo

Il secondo errore consiste nell’associare automaticamente una quantità maggiore di detergente a una pulizia più profonda.

Succede facilmente con lavandino, bidet, piastrelle e pavimento. Si utilizza molto prodotto e il problema arriva quando bisogna eliminarlo. Se la quantità è eccessiva, infatti, possono rimanere residui sulla superficie.

Sul lavandino si possono formare aloni, mentre il pavimento può conservare quella fastidiosa sensazione leggermente appiccicosa anche dopo essersi asciugato. A quel punto bisogna ripassare nuovamente il panno, trasformando l’eccesso di detergente in lavoro aggiuntivo.

È molto più semplice iniziare con poco prodotto e aggiungerne eventualmente altro quando serve. Nel caso dei detergenti concentrati, inoltre, vanno rispettate le diluizioni indicate: aumentarne arbitrariamente la quantità non significa automaticamente pulire meglio.

A questo si collega il sesto errore: non risciacquare quando il prodotto lo richiede.

Lasciare un detergente sulla superficie pensando che più tempo rimane e migliore sarà il risultato non è una regola valida. Alcuni prodotti devono essere rimossi e, se questo passaggio viene saltato, possono lasciare una patina capace di creare aloni o attirare nuovo sporco.

Quando è previsto il risciacquo, non è necessario allagare il bagno. Può essere sufficiente un panno pulito, ben risciacquato e strizzato, seguito dall’asciugatura quando serve.

Il pavimento viene per ultimo

Il terzo errore è iniziare dal pavimento. Può sembrare logico, soprattutto quando è la superficie che appare immediatamente più sporca, ma rischia di costringere a lavarlo due volte.

Dopo aver pulito il pavimento, infatti, bisogna ancora occuparsi del resto del bagno. Dal lavandino possono cadere gocce d’acqua, dai mobili può scendere della polvere e durante la pulizia dei sanitari qualche residuo può finire nuovamente a terra.

L’ordine più pratico è quindi procedere dall’alto verso il basso.

Si parte dalle eventuali mensole e dalle superfici più alte, per poi passare allo specchio, al lavandino, ai sanitari e al mobile. Soltanto alla fine ci si occupa del pavimento.

In questo modo tutto ciò che cade durante le varie fasi viene raccolto con l’ultimo passaggio e non si sporca nuovamente una superficie appena pulita.

Sanitari e spugne

Il quarto errore è concentrarsi soltanto sulle parti dei sanitari che si vedono frontalmente. WC e bidet non finiscono dove arriva lo sguardo.

Intorno alla base, sui lati e nella zona posteriore possono accumularsi capelli, polvere e piccoli residui. In un bagno piccolo sono punti ancora più facili da dimenticare perché spesso risultano difficili da osservare.

Quando si puliscono i sanitari conviene quindi effettuare un vero e proprio giro completo, raggiungendo i lati, la zona posteriore per quanto possibile e soprattutto il punto di contatto con il pavimento.

Negli spazi più stretti può essere utilizzato un panno piccolo o una spugna dedicata, senza che sia necessario smontare nulla.

Ed è proprio qui che entra in gioco il quinto errore: utilizzare la stessa spugna per tutto il bagno.

Passare con un unico panno da lavandino a bidet, WC, mobile e maniglie non è una buona organizzazione della pulizia. Non occorrono dieci spugne diverse, ma è utile separare almeno gli strumenti principali.

Si può avere un panno o una spugna per lavandino e bidet, uno dedicato esclusivamente al WC e un altro per mobili, mensole e superfici meno sporche. Utilizzare colori diversi può rendere ancora più semplice riconoscerli ed evitare confusione.

Anche gli strumenti utilizzati per pulire hanno poi bisogno di attenzione. Una volta terminato il lavoro, panni e spugne devono essere puliti e lasciati asciugare bene. Se rimangono continuamente umidi, possono diventare essi stessi fonte di cattivo odore.

Alla fine bisogna asciugare

L’ultimo errore è terminare le pulizie lasciando il bagno completamente bagnato. Lavandino, rubinetti, piano del mobile e piastrelle possono rimanere ricoperti di piccole gocce che, evaporando, lasciano nuovamente tracce.

Il problema diventa ancora più evidente nelle zone dove l’acqua è dura, perché sulle superfici possono comparire anche aloni e depositi di calcare.

Per questo, alla fine della pulizia, è utile effettuare un ultimo passaggio con un panno asciutto soprattutto sui rubinetti, sul bordo del lavandino, sul piano del mobile e sulle superfici lucide.

Non significa dover asciugare ossessivamente ogni centimetro del bagno. È sufficiente eliminare l’acqua in eccesso proprio nei punti nei quali tende a fermarsi.

Quando possibile, dopo aver terminato conviene anche arieggiare il bagno. Una finestra aperta per un po’, oppure una buona ventilazione, aiuta le superfici ad asciugarsi più velocemente.

I sette errori da ricordare sono quindi semplici: non mescolare i prodotti, non utilizzare quantità esagerate di detergente, lasciare il pavimento per ultimo, non dimenticare retro e base dei sanitari, separare panni e spugne, risciacquare quando il prodotto lo richiede e non lasciare tutto bagnato alla fine.

Correggere queste piccole abitudini non significa complicare le pulizie. Al contrario, permette soprattutto di evitare di ripassare più volte sulle stesse superfici e di sporcare nuovamente ciò che era stato appena pulito.