Home / Pulizie / Una bacinella di acqua calda può semplificare metà delle pulizie in cucina

Per pulire la cucina non è sempre necessario utilizzare tanti prodotti diversi. A volte basta preparare una bacinella di acqua calda, prendere un paio di panni in microfibra e iniziare dalle superfici che hanno bisogno di una pulizia quotidiana.

L’acqua calda può essere particolarmente utile quando bisogna eliminare piccoli schizzi di grasso, impronte e residui di cibo, perché aiuta ad ammorbidire lo sporco prima ancora di utilizzare un detergente. Se la sola acqua non è sufficiente, sulle superfici compatibili si può aggiungere una piccolissima quantità di sapone molle, evitando di creare una soluzione troppo saponata.

Il vantaggio è soprattutto pratico: con la stessa bacinella si possono affrontare diverse zone della cucina, purché l’acqua venga cambiata quando diventa sporca e si presti attenzione ai materiali.

Preparare la bacinella

La prima cosa da fare è riempire una bacinella con acqua calda, ma non bollente. Non serve utilizzare temperature eccessive, soprattutto quando si devono pulire superfici che potrebbero risentire del calore.

È utile preparare anche due panni in microfibra. Il primo servirà per la pulizia, mentre il secondo potrà essere utilizzato per raccogliere eventuali residui e asciugare.

Quando lo sporco è leggero, si può iniziare semplicemente con l’acqua. Non è necessario aggiungere subito un detergente, soprattutto se si devono eliminare soltanto impronte o piccoli residui recenti.

Se invece alcune superfici presentano una patina grassa, può essere preparata una soluzione separata con una quantità minima di sapone molle, sempre dopo aver verificato che il materiale sia compatibile.

Un accorgimento importante riguarda il panno: deve essere ben strizzato, non gocciolante. La bacinella serve a inumidire la microfibra, non a distribuire grandi quantità d’acqua sui mobili.

Ammorbidire il grasso

Uno dei vantaggi dell’acqua calda è la possibilità di ammorbidire lo sporco grasso, soprattutto quando si tratta di schizzi recenti o di una patina leggera.

Vicino ai fornelli, per esempio, possono rimanere piccole gocce d’olio che con il tempo diventano più difficili da eliminare. Invece di strofinare immediatamente con forza, si può passare un panno inumidito con acqua calda sulla zona interessata.

Quando il materiale lo consente, il panno può essere lasciato a contatto con lo sporco per qualche minuto. L’umidità e il calore possono aiutare ad ammorbidirlo, rendendo più semplice il passaggio successivo.

Se rimane una componente grassa, si può utilizzare pochissimo sapone molle diluito su una spugna morbida o su una microfibra, lavorando soltanto sulla zona interessata.

Non è necessario utilizzare grandi quantità di prodotto. Quando il panno diventa unto, è preferibile risciacquarlo oppure sostituirlo, evitando di distribuire nuovamente il grasso sulle superfici già pulite.

Questo metodo è adatto soltanto alle superfici che tollerano acqua calda e sapone molle. Inoltre, piano cottura e superfici vicine devono essere spenti e freddi prima della pulizia.

Ante e maniglie della cucina

Le ante della cucina, soprattutto quelle vicine ai fornelli, possono raccogliere una patina sottile che non sempre si nota immediatamente. Spesso basta passarci sopra una mano per accorgersi che la superficie è leggermente appiccicosa.

Sulle ante lavabili si può utilizzare una microfibra inumidita con acqua calda e strizzata accuratamente. Il panno va passato sulla superficie, insistendo soprattutto vicino alle maniglie e nelle zone che vengono toccate più frequentemente.

Se la sola acqua non riesce a eliminare la patina, si può utilizzare una soluzione molto leggera di sapone molle, purché sia compatibile con la finitura del mobile.

Una quantità eccessiva potrebbe lasciare residui e rendere necessario ripassare più volte la superficie. Per questo è preferibile partire con pochissimo prodotto e utilizzare successivamente un panno appena umido con sola acqua.

Anche le maniglie meritano attenzione. La parte posteriore, dove vengono appoggiate le dita, può raccogliere impronte e residui grassi. Un piccolo panno permette di raggiungere questi punti senza bagnare inutilmente tutta l’anta.

Sui mobili in legno non trattato, sulle superfici laccate delicate o con finiture particolari, invece, è necessario seguire le indicazioni del produttore prima di utilizzare acqua calda o detergenti.

Piano di lavoro e superfici

La bacinella può essere utilizzata anche per pulire il piano di lavoro, sempre quando il materiale permette questo tipo di trattamento.

Durante la preparazione dei pasti possono rimanere piccoli schizzi, briciole e impronte. Prima di passare il panno umido è preferibile eliminare i residui asciutti, così da non trascinarli lungo tutta la superficie.

Successivamente si utilizza una microfibra ben strizzata con acqua calda compatibile con il piano. Nei punti dove è presente una leggera patina grassa si può effettuare qualche passaggio in più.

Quando necessario, e soltanto sui materiali compatibili, può essere aggiunta una quantità minima di sapone molle. Dopo il trattamento si eliminano i residui con un panno pulito appena inumidito e si completa con l’asciugatura.

La stessa bacinella può essere utile anche per altre superfici lavabili della cucina, purché si utilizzi sempre un panno pulito e non si trasferisca lo sporco da una zona all’altra.

Un aspetto da non sottovalutare è proprio la condizione dell’acqua. Se dopo aver pulito ante e superfici questa diventa grigia o presenta una patina di grasso, conviene svuotare la bacinella e preparare acqua pulita.

Continuare a utilizzare la stessa soluzione ormai sporca potrebbe lasciare aloni e residui proprio sulle superfici che si stanno cercando di pulire.

Quando l’acqua calda non basta

L’acqua calda può semplificare molte pulizie quotidiane, ma non deve essere considerata un rimedio universale.

Se sul lavello o sul rubinetto sono presenti incrostazioni dure di calcare, per esempio, il problema non è lo stesso di una patina grassa. In quel caso l’acqua calda da sola potrebbe non essere sufficiente e sarebbe necessario un trattamento specifico compatibile con il materiale.

Lo stesso vale per le incrostazioni bruciate. Lo sporco sottoposto ripetutamente ad alte temperature può aderire molto saldamente alle superfici e richiedere un metodo differente.

Bisogna inoltre considerare il tipo di materiale. Legno, pietra naturale, superfici delicate e finiture particolari possono avere esigenze specifiche e non devono essere trattati automaticamente con acqua molto calda o sapone molle.

Anche sulle superfici compatibili è importante non esagerare con l’umidità. Il panno deve essere strizzato bene e l’acqua non deve penetrare nelle giunture dei mobili, vicino ai comandi o nelle parti elettriche degli elettrodomestici.

Una bacinella di acqua calda può quindi diventare un aiuto pratico per molte pulizie della cucina, soprattutto quando lo sporco è recente e non particolarmente resistente. Permette di ammorbidire piccoli residui, pulire ante e maniglie lavabili e intervenire sul piano di lavoro senza ricorrere immediatamente a tanti detergenti.

La differenza sta nell’utilizzarla nel modo giusto: acqua alla temperatura adatta, panni puliti, pochissimo sapone molle quando necessario e attenzione ai materiali. In questo modo anche una pulizia quotidiana può diventare più semplice, senza complicarla con prodotti e passaggi inutili.