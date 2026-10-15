Home / Pulizie / Come pulire il grasso vecchio senza passare mezz’ora a strofinare

Il grasso vecchio della cucina è uno degli sporchi più difficili da eliminare, soprattutto quando rimane per settimane vicino ai fornelli, sulle piastrelle o lungo il paraschizzi. All’inizio può sembrare soltanto una leggera patina appiccicosa, ma con il passare del tempo diventa sempre più aderente e una semplice passata con il panno potrebbe non bastare.

In questi casi non è necessario iniziare subito a strofinare con forza. Spesso il passaggio più utile consiste nell’ammorbidire il grasso prima di rimuoverlo, utilizzando acqua calda e, quando serve, una piccola quantità di sapone molle. Sulle superfici compatibili, questo metodo può rendere la pulizia più semplice e ridurre la necessità di utilizzare spugne abrasive.

Perché il grasso si indurisce

Durante la preparazione dei pasti, piccoli schizzi d’olio e particelle grasse possono raggiungere le superfici circostanti. Il fenomeno è particolarmente evidente vicino ai fornelli, dove il calore e i vapori di cottura favoriscono il deposito di residui grassi.

Con il tempo, questi residui possono mescolarsi alla polvere e formare una patina appiccicosa che aderisce sempre di più alla superficie. Quando viene sottoposta ripetutamente al calore, può diventare ancora più resistente.

Il problema si nota soprattutto sul paraschizzi della cucina, sulle piastrelle e nei punti vicini al piano cottura che non vengono raggiunti durante la normale pulizia.

Spesso lo sporco non è particolarmente evidente alla vista, ma basta passare una mano sulla superficie per percepire una sensazione leggermente appiccicosa.

Quando il grasso rimane lì per molto tempo, cercare di eliminarlo immediatamente con una spugna può richiedere numerosi passaggi. È quindi preferibile intervenire prima sulla consistenza dello sporco, cercando di ammorbidirlo.

Ammorbidirlo prima di pulire

Il primo tentativo può essere effettuato utilizzando semplicemente acqua calda, ma non bollente. Il calore può aiutare ad ammorbidire alcuni residui grassi, rendendoli più facili da raccogliere.

Si prende un panno morbido in microfibra, lo si immerge nell’acqua e lo si strizza accuratamente. Il panno deve risultare umido, senza lasciare grandi quantità di acqua sulla superficie.

Quando il materiale lo consente, il panno può essere appoggiato direttamente sulla zona unta e lasciato a contatto per qualche minuto.

Questo breve tempo permette all’umidità e al calore di agire sulla patina prima di iniziare a strofinare.

Successivamente si passa delicatamente il panno, verificando se lo sporco comincia a staccarsi. Se la superficie risulta meno appiccicosa, il trattamento può essere ripetuto sulle zone ancora sporche.

Non è necessario lasciare il panno bagnato per tempi molto lunghi. È preferibile lavorare gradualmente, soprattutto quando non si conosce bene la resistenza del materiale all’umidità.

Il rimedio con sapone molle

Sulle superfici lavabili e compatibili si può preparare una soluzione con acqua calda e pochissimo sapone molle.

Il sapone va sciolto completamente nell’acqua, mescolando fino a ottenere una soluzione leggermente saponata. Non serve aggiungerne molto: una quantità eccessiva potrebbe lasciare nuovi residui sulla superficie.

Si immerge una spugna morbida e non abrasiva nella soluzione e la si strizza bene, in modo da controllare la quantità di acqua utilizzata.

La spugna viene passata sulle zone interessate, insistendo delicatamente dove il grasso è più evidente. Se il materiale lo consente, la soluzione può essere lasciata a contatto per qualche minuto prima di ripassare il panno.

Il sapone aiuta a rimuovere la componente grassa dello sporco, mentre il breve tempo di contatto può facilitare il distacco della patina.

Successivamente si raccoglie lo sporco con una microfibra pulita, evitando di continuare a utilizzare la stessa parte ormai unta.

Alla fine è importante passare un secondo panno appena inumidito con sola acqua, così da eliminare i residui di sapone, e asciugare quando necessario.

Se dopo la pulizia la superficie rimane scivolosa o appiccicosa, non significa necessariamente che sia ancora presente del grasso. Potrebbe essere rimasto troppo sapone molle. In questo caso è preferibile ripassare con acqua pulita anziché aggiungere altro prodotto.

Quando il grasso non viene via

Quando la patina è particolarmente vecchia, un solo trattamento potrebbe non essere sufficiente. In questi casi è preferibile ripetere il procedimento invece di aumentare immediatamente la forza con cui si strofina.

Un accorgimento utile consiste nel lavorare su piccole zone alla volta. Si applica la soluzione soltanto sulla parte interessata, si lascia agire brevemente quando il materiale lo consente e si raccoglie lo sporco prima di passare alla zona successiva.

In questo modo è più semplice controllare il risultato ed evitare di distribuire il grasso su tutta la superficie.

È importante anche controllare il panno utilizzato. Quando la microfibra diventa molto unta, continuare a passarla sulle piastrelle o sul paraschizzi può semplicemente spostare i residui.

Il panno deve quindi essere risciacquato frequentemente oppure sostituito con uno pulito. Anche l’acqua della bacinella va cambiata quando diventa torbida o presenta una patina grassa.

Nei punti più resistenti si può ripetere il trattamento con acqua calda e poco sapone molle, senza ricorrere subito a pagliette abrasive o strumenti metallici.

Questi accessori possono infatti graffiare le superfici, soprattutto quando sono presenti rivestimenti lucidi o finiture delicate.

Meglio effettuare due passaggi leggeri che uno solo particolarmente aggressivo.

Le superfici da non rovinare

Il metodo con acqua calda e sapone molle non deve essere utilizzato automaticamente su qualsiasi superficie della cucina.

Particolare attenzione richiedono i mobili in legno, MDF, laminato e le superfici laccate, soprattutto quando presentano bordi incollati, giunzioni o finiture particolari.

Su questi materiali, una quantità eccessiva di acqua può penetrare nelle fessure e provocare rigonfiamenti o alterazioni. Anche lasciare un panno bagnato a contatto per diversi minuti potrebbe non essere adatto.

Prima di utilizzare qualsiasi rimedio è quindi importante verificare le indicazioni del produttore e, quando necessario, effettuare una prova in un punto poco visibile.

Se il grasso si trova su una superficie delicata, è preferibile utilizzare esclusivamente il metodo previsto per quel materiale, senza improvvisare trattamenti più aggressivi.

Per evitare che lo sporco diventi nuovamente difficile da eliminare, conviene intervenire sugli schizzi quando sono ancora recenti. Una pulizia leggera e regolare permette di limitare l’accumulo di grasso e polvere.