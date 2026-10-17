Home / Pulizie / Cosa pulire una volta a settimana e cosa può aspettare un mese

Quando si tratta di organizzare le pulizie di casa, uno degli errori più comuni è pensare che tutto debba essere pulito con la stessa frequenza. Alcune superfici vengono utilizzate continuamente e richiedono attenzioni regolari, mentre altre possono rimanere pulite molto più a lungo senza bisogno di essere trattate ogni settimana.

Distinguere le pulizie settimanali da quelle mensili permette di distribuire meglio il lavoro, evitando di trascurare le zone importanti e di dedicare troppo tempo a punti che non ne hanno realmente bisogno. Naturalmente non esiste una frequenza valida per tutte le abitazioni: molto dipende da quante persone vivono in casa, dalle abitudini quotidiane e dalla velocità con cui si accumula lo sporco.

Le pulizie da fare ogni settimana

Le superfici che vengono utilizzate più spesso sono generalmente quelle che richiedono una pulizia almeno settimanale. Tra queste rientrano i pavimenti, i sanitari, il lavandino e molte delle superfici presenti in cucina.

Per quanto riguarda i pavimenti, è utile eliminare regolarmente polvere, capelli e piccoli residui con l’aspirapolvere o la scopa. Successivamente si può procedere con il lavaggio, utilizzando un prodotto compatibile con il materiale. Nelle zone maggiormente frequentate, come cucina e ingresso, può essere necessario intervenire anche più spesso.

Il bagno richiede particolare attenzione perché viene utilizzato quotidianamente e molte superfici rimangono frequentemente a contatto con l’acqua. Lavandino, bidet e WC dovrebbero essere puliti con regolarità, senza aspettare che compaiano aloni o accumuli evidenti.

In cucina, invece, piano di lavoro, lavello e superfici utilizzate per preparare gli alimenti richiedono una pulizia dopo l’uso, anche quotidiana. La pulizia settimanale può essere dedicata a un controllo più accurato delle zone vicine ai fornelli, delle ante maggiormente toccate e dei bordi nei quali si fermano i residui.

Non andrebbero dimenticate nemmeno le maniglie e gli interruttori, che vengono toccati molte volte durante la giornata. Per la normale pulizia può essere sufficiente un panno adatto al materiale, prestando attenzione a non far entrare liquidi nei componenti elettrici.

I punti da controllare più spesso

Ci sono alcune zone che non richiedono necessariamente una pulizia approfondita ogni settimana, ma che conviene almeno controllare durante la normale manutenzione della casa.

Una di queste è la guarnizione del box doccia, soprattutto nella parte inferiore. Qui possono fermarsi acqua, residui di sapone e piccoli accumuli di sporco che rimangono nascosti nelle pieghe.

Un controllo rapido permette di verificare se la zona è ancora pulita oppure se è necessario intervenire con un panno morbido e un prodotto compatibile.

Anche la base dei rubinetti merita attenzione. L’acqua tende a fermarsi proprio lungo il bordo e, asciugandosi, può lasciare piccoli depositi minerali. Eliminare regolarmente le gocce con una microfibra asciutta aiuta a limitare la formazione di incrostazioni.

Un altro punto importante è la pattumiera della cucina. Anche quando il sacchetto viene sostituito frequentemente, sul fondo possono rimanere piccole perdite di liquidi o residui alimentari. Controllare il contenitore durante il cambio del sacchetto permette di individuare subito eventuali problemi.

Lo stesso vale per gli accessori del bagno, come portasapone e portaspazzolino. Sul fondo possono fermarsi acqua e residui che non sempre vengono notati durante la pulizia del lavandino.

Questi piccoli controlli richiedono poco tempo e permettono di evitare che uno sporco inizialmente leggero diventi più difficile da eliminare.

Cosa può aspettare un mese

Alcune zone della casa tendono ad accumulare sporco più lentamente e possono generalmente essere inserite in una pulizia mensile, sempre che non siano presenti condizioni particolari.

Tra queste rientrano i battiscopa, soprattutto quelli nelle stanze meno frequentate. Lungo il bordo superiore può formarsi una sottile striscia di polvere che spesso non viene notata osservando la stanza dall’alto.

Per eliminarla è generalmente sufficiente iniziare con una microfibra asciutta. Se rimane sporco aderente, si può effettuare un secondo passaggio con un panno appena umido, quando il materiale lo consente.

Anche la parte superiore delle porte può essere controllata una volta al mese. È una zona poco visibile, dove la polvere può depositarsi per settimane senza essere raggiunta durante la normale spolveratura.

Lo stesso discorso riguarda le parti alte dei mobili, soprattutto armadi e pensili. Quando non sono vicini ai fornelli o ad altre fonti di sporco grasso, possono richiedere interventi meno frequenti rispetto alle superfici utilizzate quotidianamente.

Un altro punto da inserire nella pulizia periodica è rappresentato dalle guide delle finestre. Qui possono accumularsi polvere e piccoli residui provenienti dall’esterno. Prima di utilizzare acqua conviene eliminare tutto a secco con una bocchetta stretta dell’aspirapolvere o un pennello morbido.

Infine, vale la pena controllare gli spazi dietro e sotto i mobili, soprattutto divani, armadi e mobili bassi. Non è necessario spostare continuamente gli arredi più pesanti, ma quando è possibile farlo in sicurezza una pulizia periodica evita che polvere e capelli rimangano nascosti per mesi.

La manutenzione degli elettrodomestici

Oltre alle superfici della casa, è importante considerare anche la manutenzione degli elettrodomestici. In questo caso la frequenza non dipende soltanto dallo sporco visibile, ma anche dalle indicazioni del produttore.

La lavatrice, per esempio, presenta diversi punti nei quali possono fermarsi residui di detersivo, lanugine e umidità. La guarnizione dovrebbe essere controllata frequentemente, soprattutto nella parte inferiore e nelle pieghe.

Una pulizia più approfondita del cassetto del detersivo e delle altre parti accessibili può essere inserita nella manutenzione periodica, rispettando sempre le istruzioni del modello. Anche il filtro deve essere controllato secondo le indicazioni del produttore.

Per la lavastoviglie, invece, è utile verificare regolarmente il filtro, perché può trattenere piccoli residui di cibo. La pulizia più accurata delle parti accessibili e dei bracci irroratori può essere effettuata quando necessario, seguendo le modalità previste per l’apparecchio.

Anche l’aspirapolvere richiede attenzioni regolari. Il contenitore o il sacchetto devono essere controllati frequentemente, mentre filtri, spazzole e condotti necessitano di una manutenzione specifica.

Non tutti i filtri possono essere lavati con acqua. Alcuni devono essere puliti a secco e altri sostituiti periodicamente. Per questo è importante non stabilire automaticamente una frequenza mensile per qualsiasi componente.

In generale, conviene distinguere i controlli frequenti dei residui dalla manutenzione più approfondita, che deve seguire le indicazioni del produttore e le condizioni effettive dell’elettrodomestico.