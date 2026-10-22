Home / Pulizie / Doccia / Le macchie nere sul tubo della doccia non vanno via facilmente

Il tubo flessibile della doccia può riempirsi di piccole macchie nere, soprattutto tra le spirali e nella parte più vicina ai raccordi. Anche quando il soffione e il rubinetto sono perfettamente puliti, il tubo può continuare a presentare puntini scuri che una normale passata con il panno non riesce a eliminare.

Il problema è spesso legato all’umidità che rimane tra le pieghe del flessibile, dove possono accumularsi residui di sapone e sporco. In alcuni casi le macchie possono essere dovute alla muffa, mentre in altri dipendono da alterazioni del rivestimento. Sui materiali compatibili si può provare una pulizia mirata con acqua ossigenata al 3%, senza utilizzare spazzole abrasive.

Perché si annerisce

Durante ogni doccia, il tubo viene continuamente raggiunto da acqua, sapone e prodotti utilizzati per lavarsi. Una parte di questi residui può fermarsi nelle piccole scanalature presenti lungo il flessibile.

Il problema è particolarmente evidente nei tubi della doccia con rivestimento a spirale, perché gli spazi tra le pieghe sono difficili da raggiungere con una normale spugna.

Quando l’acqua rimane a lungo in queste zone, l’umidità può favorire la comparsa di macchie scure e depositi aderenti. Se sono presenti residui organici e condizioni favorevoli, può svilupparsi anche della muffa.

Non tutte le macchie nere, però, hanno necessariamente questa origine. Alcuni rivestimenti possono scurirsi o deteriorarsi con il tempo, soprattutto nelle parti maggiormente esposte all’acqua.

Prima di intervenire conviene quindi osservare se le macchie sembrano depositate sulla superficie oppure se il colore scuro appartiene ormai al materiale.

Togliere lo sporco

La prima operazione consiste nell’eliminare i residui superficiali di sapone e sporco, che possono coprire le macchie e rendere meno efficace la pulizia successiva.

Si può utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida, facendolo scorrere delicatamente lungo tutto il tubo.

Particolare attenzione va dedicata alla parte inferiore e alle zone vicine ai raccordi, dove possono rimanere piccole quantità d’acqua.

Se il tubo presenta scanalature, il panno può essere accompagnato lungo la forma delle spirali, senza tirare o torcere eccessivamente il flessibile.

Una volta eliminato lo sporco superficiale, la zona deve essere risciacquata e asciugata. In questo modo diventa più semplice capire quali macchie nere sono ancora presenti e dove concentrare il trattamento.

Usare l’acqua ossigenata

Quando le macchie sono superficiali e il materiale lo consente, si può utilizzare una piccola quantità di acqua ossigenata al 3%.

Prima è importante verificare la compatibilità con il rivestimento del tubo ed effettuare una prova in un punto poco visibile. Alcune finiture colorate, metalliche o particolarmente delicate potrebbero non tollerare questo trattamento.

L’acqua ossigenata può essere applicata con un piccolo panno morbido, limitandosi alle zone interessate. Non è necessario versare grandi quantità di prodotto lungo tutto il flessibile.

Si lascia a contatto soltanto per un breve periodo, controllando il risultato e rispettando le indicazioni del prodotto e del materiale.

Successivamente si passa un panno pulito inumidito con acqua, eliminando accuratamente i residui, e si asciuga.

Pulire le spirali

La parte più difficile da raggiungere è spesso quella compresa tra una spirale e l’altra del tubo. Qui possono fermarsi piccoli residui che una microfibra non riesce a raccogliere completamente.

Quando il produttore lo consente, può essere utilizzato uno spazzolino con setole molto morbide, da passare delicatamente lungo le scanalature accessibili.

Non serve premere con forza. Piccoli movimenti permettono di raggiungere gli spazi più stretti senza rischiare di graffiare il rivestimento.

Se è stato utilizzato un prodotto compatibile, i residui devono essere raccolti con un panno pulito e successivamente eliminati con acqua.

È importante evitare pagliette metalliche, spazzole rigide e oggetti appuntiti, perché potrebbero danneggiare il tubo o compromettere il rivestimento esterno.

Terminata la pulizia, il flessibile deve essere asciugato accuratamente, prestando attenzione soprattutto alla parte inferiore e ai raccordi.

Se le macchie restano

Quando le macchie nere sul tubo della doccia rimangono invariate anche dopo una pulizia delicata, potrebbe non trattarsi più di semplice sporco superficiale.

In alcuni casi il rivestimento può essersi macchiato in profondità oppure aver subito un’alterazione che non può essere eliminata con un normale trattamento.

Se sono presenti crepe, parti deteriorate o rivestimenti che si staccano, è preferibile valutare la sostituzione del flessibile anziché continuare a strofinare.

Per limitare la ricomparsa delle macchie è utile evitare che il tubo rimanga continuamente bagnato. Dopo la doccia, quando possibile, può essere passato rapidamente un panno asciutto lungo le spirali e vicino ai raccordi.

Anche una buona ventilazione del bagno favorisce l’asciugatura delle superfici e riduce il tempo durante il quale l’umidità rimane presente.