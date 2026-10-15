Home / Pulizie / Doccia / Il vetro della doccia sembra pulito ma al tatto è ancora ruvido

Può capitare di pulire accuratamente il vetro della doccia, eliminare gli aloni più evidenti e ritrovarsi con una superficie apparentemente trasparente che, passando una mano, risulta ancora ruvida. A prima vista sembra tutto pulito, ma al tatto si percepisce una leggera patina, soprattutto nella parte inferiore del box.

Il problema è spesso legato ai depositi di calcare che rimangono sul vetro anche dopo aver eliminato lo sporco visibile. Le gocce d’acqua, asciugandosi, lasciano piccole quantità di minerali che possono accumularsi progressivamente. In questi casi, sulle superfici compatibili, può essere utile un trattamento con acido citrico diluito, senza ricorrere a spugne abrasive che potrebbero graffiare il vetro.

Perché il vetro è ancora ruvido

Durante ogni doccia, il vetro viene raggiunto da schizzi d’acqua che scendono lungo la superficie. Quando le gocce evaporano, una parte dei minerali presenti nell’acqua rimane sul vetro, formando piccoli depositi.

All’inizio questi residui possono essere quasi invisibili. Il vetro continua a sembrare trasparente, soprattutto quando viene osservato frontalmente, ma passando delicatamente una mano sulla superficie si può percepire una leggera ruvidità.

Con il passare del tempo, i depositi possono sovrapporsi e creare una patina minerale sempre più resistente. Il fenomeno è particolarmente evidente nelle abitazioni dove l’acqua è dura, cioè contiene quantità elevate di calcio e magnesio.

Non sempre, però, la ruvidità è dovuta esclusivamente al calcare. Sul vetro possono rimanere anche residui di sapone, shampoo e prodotti utilizzati durante la doccia, che si mescolano ai depositi lasciati dall’acqua.

Per questo, prima di utilizzare un rimedio anticalcare, è preferibile eliminare lo sporco superficiale e verificare ciò che rimane effettivamente sul vetro.

Prima eliminare il sapone

Quando il vetro presenta una patina, il primo passaggio consiste nel rimuovere eventuali residui di sapone e prodotti per la doccia. Applicare immediatamente un anticalcare sopra uno strato di sporco potrebbe rendere il trattamento meno efficace.

Si può iniziare con un panno in microfibra inumidito con acqua tiepida, passandolo su tutta la superficie e insistendo delicatamente nei punti dove si nota una patina più evidente.

Se il vetro è particolarmente sporco, è importante risciacquare frequentemente il panno, evitando di continuare a distribuire gli stessi residui da una zona all’altra.

Successivamente la superficie può essere asciugata con una seconda microfibra pulita. Questo permette di osservare meglio il risultato e capire se la sensazione ruvida è diminuita.

Se dopo la normale pulizia il vetro continua a risultare ruvido al tatto, soprattutto nei punti raggiunti frequentemente dall’acqua, è possibile che siano rimasti depositi minerali più resistenti.

Il metodo con acido citrico

Quando la ruvidità dipende dal calcare e il vetro è compatibile con questo trattamento, si può utilizzare una soluzione di acqua e acido citrico.

Il prodotto deve essere diluito seguendo le indicazioni riportate sulla confezione. Non è necessario preparare una soluzione eccessivamente concentrata, soprattutto quando il deposito è ancora leggero.

È preferibile applicare la soluzione con un panno morbido, anziché spruzzarla abbondantemente su tutto il box doccia. In questo modo è possibile controllare meglio la quantità e limitare il contatto con profili e materiali circostanti.

Il panno viene passato sulle zone interessate, lasciando la soluzione a contatto soltanto per il tempo consentito dal prodotto e dalla superficie. Questo passaggio può aiutare ad ammorbidire i depositi di calcare aderenti al vetro.

Successivamente si ripassa delicatamente la zona con una microfibra, senza esercitare una pressione eccessiva. Alla fine è necessario eliminare accuratamente ogni residuo con acqua pulita e asciugare la superficie.

È importante evitare pagliette abrasive, lame e strumenti rigidi, che potrebbero lasciare graffi permanenti sul vetro.

Prima di utilizzare l’acido citrico bisogna inoltre verificare che il box doccia non presenti rivestimenti particolari o trattamenti protettivi incompatibili con i prodotti acidi. L’acido citrico non deve essere mescolato con candeggina o altri detergenti.

Controllare la parte inferiore

Una delle zone nelle quali la ruvidità si percepisce maggiormente è la fascia inferiore del vetro della doccia. Qui l’acqua che scende dalla parte superiore può fermarsi più facilmente, lasciando depositi progressivamente più evidenti.

Il problema può concentrarsi anche lungo i bordi e vicino ai profili, dove una normale passata con il panno non riesce sempre ad arrivare completamente.

Durante la pulizia è quindi utile controllare soprattutto la parte bassa del vetro, osservandola anche lateralmente. A volte la patina di calcare diventa evidente soltanto cambiando angolazione rispetto alla luce.

Se il deposito si trova vicino a guarnizioni o profili metallici, il trattamento deve essere effettuato con maggiore precisione. È preferibile utilizzare un piccolo panno leggermente inumidito con la soluzione, evitando di far colare il prodotto nelle giunture.

Non tutti i profili e le finiture tollerano gli acidi. Particolare attenzione richiedono metalli con rivestimenti delicati, guarnizioni e superfici trattate.

Se nelle vicinanze sono presenti marmo, travertino o altre pietre naturali sensibili agli acidi, bisogna evitare che la soluzione possa raggiungerle.

Una volta terminato il trattamento, la parte inferiore del vetro e i bordi accessibili devono essere puliti dai residui e asciugati accuratamente.

Quando la ruvidità non scompare

Non sempre un vetro che rimane ruvido può essere recuperato con una normale pulizia anticalcare. Se dopo aver eliminato lo sporco superficiale e i depositi minerali la superficie continua a presentare la stessa sensazione, potrebbe esserci un problema differente.

Con il tempo, infatti, alcuni vetri possono subire alterazioni superficiali che non dipendono più soltanto dalla presenza di calcare. In questi casi la superficie può apparire opaca o irregolare anche dopo un trattamento accurato.

Quando il vetro è stato inciso o danneggiato, continuare ad applicare acido citrico oppure strofinare con maggiore forza non permette necessariamente di recuperare la trasparenza originale.

È quindi importante distinguere una patina rimovibile da un’alterazione permanente del materiale, evitando di ripetere inutilmente trattamenti aggressivi.

Per limitare la formazione di nuovi depositi, una delle abitudini più utili consiste nell’eliminare le gocce d’acqua dopo la doccia. Un tergivetro adatto alla superficie oppure una microfibra possono aiutare a raccogliere l’acqua prima che evapori.

Particolare attenzione va dedicata alla fascia inferiore, dove le gocce tendono a fermarsi maggiormente.