Home / Pulizie / Forno / Il grasso si infila nelle fessure tra forno e mobile

Durante la pulizia della cucina si passa con attenzione sul piano cottura, sullo sportello del forno e sulle ante, ma rimane un punto particolarmente scomodo: la fessura tra il forno e il mobile. È uno spazio stretto nel quale possono finire briciole, polvere e soprattutto quella patina grassa tipica delle zone vicine alla cottura.

Con il tempo lo sporco può diventare appiccicoso e una semplice passata sul bordo non riesce più a raggiungerlo. Per le parti lavabili e facilmente accessibili può essere utile una soluzione molto leggera di acqua tiepida e sapone molle, lavorando però con pochissima umidità. Non bisogna infatti far colare acqua o sapone all’interno dell’elettrodomestico.

Dove finisce il grasso

La fessura tra forno e mobile può sembrare troppo piccola per sporcarsi, ma durante la preparazione dei pasti viene continuamente esposta a vapori e minuscole particelle di grasso.

A queste si aggiungono briciole e polvere. Il grasso funziona quasi come una colla: ciò che normalmente potrebbe essere aspirato facilmente finisce per aderire ai bordi e creare progressivamente una striscia scura e appiccicosa.

Il problema è particolarmente evidente nella parte superiore e vicino allo sportello, dove possono arrivare anche piccoli schizzi.

Quando si apre il forno o si pulisce il piano circostante vale quindi la pena osservare anche i bordi laterali. Intervenire quando la patina è ancora leggera è molto più semplice che aspettare che il grasso si secchi.

Prima briciole e polvere

Prima di utilizzare acqua bisogna eliminare tutto ciò che può essere rimosso a secco. Bagnare immediatamente briciole e polvere finirebbe per trasformarle in una patina ancora più difficile da raccogliere.

A forno spento, freddo e scollegato quando previsto per la pulizia, si può utilizzare la bocchetta stretta dell’aspirapolvere sulle parti raggiungibili, senza forzarla all’interno dell’incasso.

Un pennello morbido e asciutto può aiutare a portare verso l’esterno i piccoli residui rimasti lungo il bordo. Man mano che vengono liberati, possono essere aspirati.

Questa prima fase permette anche di capire dove si trova realmente il grasso aderente. Una volta eliminata la polvere libera, la patina appare generalmente molto più evidente.

Il sapone molle

Sulle superfici lavabili e compatibili si può preparare una soluzione con acqua tiepida e una quantità minima di sapone molle.

Non serve creare molta schiuma. Anzi, utilizzare troppo sapone in uno spazio così stretto renderebbe più complicato eliminare completamente i residui.

Si immerge una microfibra nella soluzione e la si strizza molto bene. Il panno deve essere appena umido, non gocciolante.

Si passa quindi lungo i bordi accessibili del mobile e del forno, insistendo delicatamente sui punti nei quali la patina risulta più appiccicosa. Se il grasso è vecchio, sono preferibili più passaggi leggeri rispetto a una grande quantità di prodotto utilizzata tutta insieme.

Successivamente si ripassa la zona con una microfibra pulita appena inumidita con acqua, quindi si asciuga.

Dentro la fessura

Quando le dita non riescono a entrare nello spazio tra forno e mobile, si può utilizzare un supporto sottile, piatto e non appuntito, rivestito completamente con una piccola microfibra.

Il panno deve essere fissato bene, in modo che non possa staccarsi e rimanere nella fessura. Prima si può utilizzare asciutto per raccogliere ciò che è rimasto; successivamente, soltanto sulle parti accessibili e lavabili, può essere appena inumidito con la soluzione di sapone molle.

Il supporto va fatto scorrere senza forzarlo e senza cercare di raggiungere zone profonde dell’elettrodomestico.

Sono invece da evitare coltelli, lame e utensili metallici improvvisati. Oltre a poter graffiare forno e mobile, potrebbero raggiungere cavi, componenti o parti non destinate alla pulizia domestica.

Anche in questo caso è fondamentale non versare direttamente la soluzione nella fessura. Si inumidisce il panno, non lo spazio tra i mobili.

Senza spostare il forno

Se si tratta di un forno da incasso, non è necessario estrarlo dal mobile per effettuare una normale pulizia dei bordi. Rimuovere un elettrodomestico incassato può coinvolgere fissaggi e collegamenti che non devono essere manipolati soltanto per raggiungere un po’ di sporco.

È preferibile limitarsi alle parti normalmente accessibili e seguire le indicazioni previste dal produttore.

Una volta terminata la pulizia, i bordi devono essere asciugati accuratamente. Questo è particolarmente importante quando il mobile presenta pannelli o finiture che potrebbero risentire dell’umidità lasciata nella fessura.

Per evitare che la patina diventi nuovamente difficile da eliminare, può essere sufficiente controllare periodicamente il bordo mentre si pulisce il forno. Una passata quando il grasso è ancora recente richiede molto meno lavoro rispetto alla rimozione di uno strato rimasto lì per mesi.