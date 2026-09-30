Home / Pulizie / Frigorifero / La parte superiore del frigorifero raccoglie polvere che diventa appiccicosa

La parte superiore del frigorifero è una di quelle zone della cucina che possono rimanere fuori dalla normale routine di pulizia per parecchio tempo. Non essendo facilmente visibile, la polvere continua ad accumularsi senza attirare particolare attenzione. Quando finalmente viene passato un panno, però, può esserci una sorpresa: invece di venire via facilmente, lo sporco risulta unto e appiccicoso.

In cucina, infatti, la polvere può mescolarsi nel tempo con i residui grassi trasportati dai vapori della cottura. Il risultato è una patina grigiastra che aderisce alla superficie e che un semplice panno asciutto fatica a eliminare. In questi casi può essere utile il sapone molle, utilizzandone però una quantità molto piccola e soltanto su superfici compatibili.

Non è semplice polvere

La polvere presente sopra il frigorifero non è necessariamente uguale a quella che si trova su una mensola in camera da letto. La posizione dell’elettrodomestico all’interno della cucina lo espone anche a ciò che viene prodotto durante la preparazione dei pasti.

Soprattutto quando il frigorifero si trova abbastanza vicino al piano cottura, piccole particelle di grasso possono depositarsi sulle superfici circostanti. La polvere che arriva successivamente aderisce a questa patina e, strato dopo strato, lo sporco diventa più consistente.

È per questo che passando un dito sulla parte superiore del frigorifero si può avvertire una sensazione appiccicosa. Se la zona non viene pulita da molto tempo, il panno asciutto può addirittura scorrere con difficoltà.

Prima di intervenire è importante verificare il materiale della superficie superiore e le indicazioni previste per l’elettrodomestico, soprattutto quando presenta finiture particolari.

Prima tutto a secco

Anche se la patina è unta, è meglio non iniziare immediatamente con acqua e detergente. Sulla superficie può essere presente uno strato consistente di polvere libera, che conviene eliminare prima.

Un panno in microfibra asciutto permette di raccogliere il grosso dello sporco senza trasformarlo in una fanghiglia grigiastra. Se la quantità di polvere è elevata, può essere utile utilizzare l’aspirapolvere con una bocchetta morbida, prestando attenzione a non urtare l’elettrodomestico.

A questo punto rimarrà soprattutto la parte aderente alla superficie. È proprio quella patina che richiede un trattamento differente.

Procedere in due fasi permette inoltre di utilizzare meno acqua durante la pulizia, un aspetto importante quando si lavora sulla parte superiore di un elettrodomestico.

Il sapone molle sull’unto

Per affrontare la componente grassa dello sporco può essere preparata una soluzione molto leggera con acqua tiepida e poco sapone molle. Non è necessario ottenere molta schiuma e utilizzare troppo prodotto potrebbe rendere più difficile eliminarne i residui.

Un panno in microfibra va immerso nella soluzione e poi strizzato molto bene. La superficie del frigorifero deve essere pulita con il panno umido, non bagnata abbondantemente.

Sulle zone più appiccicose è preferibile effettuare più passaggi delicati. Se la patina è vecchia, il panno può essere lasciato appoggiato brevemente sul punto interessato per ammorbidire lo sporco, evitando così di dover strofinare con forza.

Successivamente si passa un secondo panno pulito e appena inumidito con acqua per eliminare le tracce di sapone. Alla fine la superficie può essere asciugata con una microfibra pulita.

È importante evitare che acqua e soluzione colino posteriormente o raggiungano aperture, componenti elettrici o zone di ventilazione dell’elettrodomestico.

Anche vicino alla parete

La zona più scomoda è spesso quella tra la parte superiore del frigorifero e la parete. Qui la polvere può formare una striscia più consistente perché il panno utilizzato durante le pulizie veloci difficilmente riesce ad arrivare fino in fondo.

Se lo spazio è facilmente raggiungibile, si può iniziare con un panno asciutto o con una bocchetta adatta dell’aspirapolvere. Successivamente, sulle sole superfici lavabili, può essere utilizzato il panno ben strizzato con la soluzione di sapone molle.

Durante questa pulizia può essere utile controllare anche il bordo superiore laterale, un’altra zona sulla quale la patina grassa tende a fermarsi senza essere immediatamente visibile.

Cosa non lasciare sopra

La parte superiore del frigorifero viene spesso utilizzata come superficie d’appoggio per scatole, cestini, confezioni o piccoli oggetti. Questi elementi possono rendere ancora più semplice dimenticare la pulizia.

Sotto una scatola lasciata nello stesso punto per mesi, infatti, possono accumularsi polvere e residui lungo tutto il perimetro. Anche gli oggetti appoggiati sopra finiscono per ricoprirsi della stessa patina presente sull’elettrodomestico.

È quindi utile evitare di riempire eccessivamente questa zona e verificare sempre che eventuali oggetti non ostacolino aperture o spazi di ventilazione previsti dal produttore.

Periodicamente è sufficiente rimuovere ciò che è stato appoggiato, eliminare la polvere prima che si mescoli al grasso e passare un panno quando necessario. In questo modo si evita di ritrovarsi, dopo mesi, con uno strato appiccicoso molto più impegnativo da eliminare.