Home / Pulizie / Gli strofinacci della cucina restano unti anche dopo il lavaggio

Gli strofinacci della cucina possono uscire dalla lavatrice senza macchie evidenti e continuare a sembrare unti al tatto. Il tessuto appare pulito, magari ha anche un buon profumo, ma quando viene utilizzato per asciugare una superficie lascia una sensazione poco gradevole.

Il problema riguarda soprattutto gli strofinacci utilizzati vicino ai fornelli, per raccogliere schizzi d’olio o pulire superfici grasse. I residui oleosi possono penetrare tra le fibre e non essere eliminati completamente durante il normale bucato. In questi casi può essere utile un pretrattamento con sapone di Marsiglia, prima di mettere gli strofinacci in lavatrice.

Il grasso resta nelle fibre

Durante l’utilizzo quotidiano, gli strofinacci entrano in contatto con sostanze molto diverse. Possono assorbire acqua, raccogliere briciole oppure trattenere piccole quantità di olio e grasso provenienti dalla preparazione dei pasti.

Quando vengono utilizzati ripetutamente sulle superfici unte, il grasso può distribuirsi nel tessuto e diventare meno evidente alla vista.

È proprio per questo che uno strofinaccio apparentemente pulito può continuare a risultare grasso anche dopo il lavaggio.

Il problema può essere più evidente sui tessuti che sono stati utilizzati per diversi giorni senza essere lavati. Nel frattempo, i residui oleosi possono mescolarsi ad altro sporco e diventare più difficili da eliminare.

Un normale ciclo in lavatrice non sempre riesce a rimuovere completamente questi accumuli, soprattutto quando il tessuto è molto impregnato.

Prima di aumentare la quantità di detersivo, quindi, conviene intervenire direttamente sulle zone che hanno assorbito più grasso.

Il sapone di Marsiglia

Per trattare gli strofinacci unti si può utilizzare il sapone di Marsiglia, applicandolo direttamente sulle parti interessate prima del lavaggio.

Il procedimento è semplice. Si inumidisce leggermente lo strofinaccio con acqua e si passa una piccola quantità di sapone sulle zone che risultano grasse al tatto.

Il tessuto può essere lavorato delicatamente con le mani, facendo penetrare il sapone tra le fibre senza strofinare con forza.

Quando il materiale lo consente, il prodotto può essere lasciato agire per qualche minuto, evitando che si asciughi completamente sul tessuto.

Questo pretrattamento delle macchie grasse permette di intervenire direttamente sui residui oleosi, anziché affidare tutta la pulizia al normale ciclo della lavatrice.

Successivamente lo strofinaccio può essere inserito nel bucato, scegliendo il programma e la temperatura previsti dall’etichetta.

Non è necessario utilizzare grandi quantità di sapone. Un eccesso potrebbe rendere più difficile il risciacquo e lasciare ulteriori residui nelle fibre.

Attenzione alla lavatrice

Quando gli strofinacci rimangono unti dopo il lavaggio, il problema può dipendere anche da come viene caricata la lavatrice.

Un cestello troppo pieno può limitare il movimento dei tessuti e rendere meno efficace il lavaggio. Gli strofinacci molto sporchi hanno bisogno di spazio sufficiente perché acqua e detersivo possano raggiungere le fibre.

Anche la quantità di detersivo è importante. Aggiungerne troppo non significa automaticamente eliminare più grasso. Se il risciacquo non riesce a rimuoverlo completamente, possono rimanere residui sul tessuto.

La temperatura deve essere scelta rispettando l’etichetta. Alcuni strofinacci in cotone possono tollerare lavaggi più caldi, mentre altri materiali richiedono temperature inferiori.

È preferibile utilizzare un programma adatto al grado di sporco, senza scegliere automaticamente un ciclo rapido quando gli strofinacci sono particolarmente unti.

Se il problema si ripresenta spesso, conviene controllare soprattutto il carico, il dosaggio del detersivo e il programma utilizzato.

Controllare prima di asciugare

Un passaggio spesso trascurato consiste nel controllare gli strofinacci prima dell’asciugatura.

Quando il tessuto è ancora umido, alcune macchie grasse possono essere difficili da individuare. Per questo conviene osservare le zone maggiormente utilizzate e verificare se rimane una sensazione oleosa.

Se lo strofinaccio continua a risultare unto, è preferibile ripetere il pretrattamento prima di utilizzare l’asciugatrice o altre fonti di calore.

Il calore può infatti rendere alcuni residui più difficili da eliminare nei lavaggi successivi.

Quando invece il tessuto è pulito, può essere steso lasciando spazio sufficiente per favorire una buona asciugatura.

È importante non riporre gli strofinacci ancora umidi nei cassetti, perché l’umidità trattenuta può favorire la comparsa di odori poco gradevoli.

Quando sostituirli

Non tutti gli strofinacci possono essere recuperati con un semplice pretrattamento. Quando un tessuto è stato utilizzato a lungo per raccogliere grasso e sporco, può diventare progressivamente più difficile riportarlo a condizioni soddisfacenti.

Se dopo lavaggi adeguati rimangono odore persistente, patina oleosa o fibre deteriorate, può essere opportuno sostituire lo strofinaccio.

Un altro accorgimento utile consiste nel distinguere gli strofinacci utilizzati per asciugare le stoviglie da quelli destinati alla pulizia delle superfici.

Uno strofinaccio per asciugare piatti e bicchieri dovrebbe essere mantenuto separato da quello utilizzato per raccogliere olio, sugo e residui di cottura.

Questa semplice distinzione permette di limitare il trasferimento di grasso e sporco tra utilizzi differenti.

È inoltre preferibile sostituire frequentemente gli strofinacci sporchi, senza aspettare che siano completamente impregnati prima di lavarli.