Home / Pulizie / Vetri / Le finestre restano striate quando si puliscono sotto il sole

Può capitare di dedicare parecchio tempo alla pulizia dei vetri delle finestre e ritrovarsi, una volta terminato il lavoro, con una superficie piena di striature. Il vetro sembrava pulito mentre veniva passato il panno, ma appena cambia la luce compaiono aloni che sembrano non voler andare via.

Uno dei motivi può essere proprio il sole che colpisce direttamente la finestra. Quando il vetro è caldo, l’acqua e il detergente tendono ad asciugarsi molto velocemente, lasciando residui prima che il panno riesca a raccoglierli completamente. Per evitare questo problema non serve necessariamente cambiare prodotto: spesso basta scegliere il momento giusto e utilizzare poco detergente e due microfibre pulite.

Perché il sole lascia gli aloni

Quando una finestra viene colpita direttamente dai raggi del sole, la superficie del vetro può raggiungere una temperatura più elevata rispetto a quella dell’aria circostante.

Se durante la pulizia viene applicata una soluzione a base d’acqua, il calore può accelerarne l’evaporazione. Il risultato è che il liquido comincia ad asciugarsi mentre si sta ancora passando il panno.

È proprio in questa fase che possono formarsi le classiche striature sui vetri. Una parte dell’acqua evapora, mentre eventuali residui di detergente e sporco rimangono sulla superficie.

Il problema diventa ancora più evidente quando viene utilizzata una quantità abbondante di prodotto. Il panno, infatti, potrebbe non riuscire a raccoglierlo tutto prima che inizi ad asciugarsi.

Continuare a spruzzare altro detergente sugli aloni può peggiorare la situazione, perché si aggiunge nuovo liquido a una superficie già calda.

Per questo, quando le finestre rimangono striate nonostante la pulizia, conviene controllare prima di tutto se il vetro era esposto direttamente al sole.

Scegliere il momento giusto

Uno degli accorgimenti più semplici consiste nel pulire le finestre quando sono all’ombra. Non è necessario aspettare una giornata completamente nuvolosa: spesso basta scegliere un momento in cui il sole non colpisce direttamente il vetro.

Una finestra esposta a est, per esempio, può ricevere molto sole durante la mattina e trovarsi all’ombra nelle ore successive. Al contrario, una finestra esposta a ovest può essere più calda nel pomeriggio.

Prima di iniziare è quindi utile controllare la temperatura del vetro. Se la superficie è molto calda, è preferibile rimandare la pulizia a un momento più adatto.

Questo permette all’acqua e al prodotto utilizzato di rimanere sulla superficie abbastanza a lungo da poter essere distribuiti e rimossi correttamente.

La differenza si nota soprattutto sulle finestre grandi e sulle vetrate, dove pulire tutta la superficie prima che il detergente asciughi può diventare particolarmente difficile.

Quando il vetro non è esposto al sole diretto, è più semplice lavorare con calma e completare l’asciugatura senza lasciare striature.

Il metodo con aceto bianco

Per la pulizia dei vetri compatibili si può utilizzare una soluzione leggera di acqua e aceto bianco, evitando di preparare un composto eccessivamente concentrato.

In una bacinella o in un contenitore si mescola una piccola quantità di aceto con acqua. L’obiettivo è ottenere una soluzione delicata, sufficiente per intervenire sugli aloni senza utilizzare troppo prodotto.

È preferibile applicare la soluzione direttamente sul panno, anziché spruzzarla abbondantemente su tutta la finestra.

In questo modo si controlla meglio la quantità di liquido e si evita che coli lungo i bordi, raggiungendo guarnizioni, cornici o altri materiali che potrebbero non essere compatibili con l’aceto.

Il panno viene passato sul vetro con movimenti regolari, lavorando una zona alla volta. Non è necessario esercitare una pressione eccessiva, soprattutto quando la superficie presenta eventuali trattamenti particolari.

Subito dopo si procede con l’asciugatura utilizzando una microfibra pulita, senza aspettare che la soluzione evapori da sola.

Prima di utilizzare l’aceto è importante verificare che il vetro e gli eventuali rivestimenti siano compatibili con i prodotti acidi. Particolare attenzione richiedono anche cornici in pietra naturale, finiture delicate e guarnizioni particolari.

L’aceto non deve inoltre essere mescolato con candeggina o altri detergenti.

Usare due panni puliti

Un altro elemento che può influenzare il risultato è il panno utilizzato per pulire il vetro. Una microfibra già carica di detergente, polvere o sporco può continuare a lasciare striature anche quando la soluzione è stata preparata correttamente.

Per questo è utile lavorare con due panni in microfibra: il primo leggermente inumidito con la soluzione e il secondo completamente asciutto.

Il primo serve a rimuovere lo sporco e distribuire una quantità minima di prodotto. Il secondo viene utilizzato immediatamente dopo per raccogliere l’umidità rimasta e completare la finitura.

Quando il panno utilizzato per la pulizia diventa molto bagnato o sporco, è preferibile sostituirlo o risciacquarlo accuratamente.

Lo stesso vale per la microfibra destinata all’asciugatura. Se diventa umida, può iniziare a spostare l’acqua invece di raccoglierla, lasciando nuovi aloni.

È importante anche che i panni siano stati lavati correttamente. Una microfibra che contiene ancora residui di detersivo o ammorbidente potrebbe trasferirli sul vetro durante il passaggio.

Utilizzare panni puliti e separare la fase di lavaggio da quella di asciugatura permette di ottenere un risultato più uniforme, soprattutto sulle superfici lucide.

Se rimangono le striature

Se dopo la pulizia sono ancora presenti aloni sul vetro, non è necessario ricominciare immediatamente utilizzando altro detergente.

Prima conviene osservare la superficie controluce e individuare le zone nelle quali le striature sono più evidenti.

Quando il materiale lo consente, si può effettuare una prova con una microfibra pulita appena inumidita con sola acqua, passando soltanto sulla zona interessata.

Subito dopo si utilizza un secondo panno asciutto, raccogliendo completamente l’umidità.

Se l’alone diminuisce, è possibile che sul vetro fossero rimasti residui del prodotto utilizzato durante la pulizia precedente.

In questo caso è preferibile continuare con poca acqua pulita, senza aggiungere continuamente altro detergente.

Se invece il vetro è ancora esposto direttamente al sole e risulta caldo, conviene aspettare che la superficie torni a una temperatura più adatta prima di ripetere il trattamento.

Un altro accorgimento utile consiste nel lavorare su piccole sezioni, soprattutto quando si puliscono finestre molto grandi. In questo modo è possibile completare l’asciugatura di ogni zona prima di passare alla successiva.