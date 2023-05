Rimedi naturali per sostituire il Brillantante il Lavastoviglie

In lavastoviglie il brillantante ha un ruolo di alta priorità, in quanto asciuga velocemente le stoviglie, evita la formazione di macchie d’acqua e, naturalmente, le rende lucide e brillanti.

Oggi c’è un’ampia scelta di brillantanti che si possono acquistare ovunque, ma sapete che in casa ci sono degli ingredienti da usare come sostituti e molto efficaci?

Vediamo insieme tutti i rimedi naturali per sostituire il brillantante in lavastoviglie!

Acido citrico

L’acido citrico si presta da sempre come una risorsa in casa, nonché prodotto interamente naturale con cui potete pulire diverse zone della casa.

Oltre alle superfici, l’acido citrico dà il meglio di sé anche all’interno di elettrodomestici come lavatrice o lavastoviglie. In riferimento a quest’ultima, possiamo dire che svolge la funzione di brillantante naturale!

Sarà un fantastico alleato, vediamo subito tutto quello che occorre:

150 g di acido citrico

1 lt d’acqua

7 gocce di olio essenziale (facoltativo)

Sciogliete prima l’acido citrico nell’acqua fino a farli diventare un’unica soluzione. Successivamente aggiungete l’olio essenziale che potrà essere di qualsiasi fragranza desideriate, tuttavia vi consiglio quelli dal profumo fresco come limone o arancia.

Trasferite il composto in un flacone e usatelo per riempire la vaschetta del brillantante ogni volta che dovete effettuare il lavaggio; il risultato sarà fantastico!

Aceto

Sebbene sia il rimedio a cui si ricorre più spesso, l’acido citrico non è l’unica soluzione che potete prendere in considerazione per sostituire il brillantante in lavastoviglie.

Infatti, c’è anche l’aceto che si posiziona tra i trucchetti più diffusi e amati al fine di risparmiare sui prodotti per la lavastoviglie, senza rinunciare all’efficacia.

L’aceto può essere usato al naturale, dovrete semplicemente riempire la vaschetta apposita con il composto ed ecco fatto!

Potete usare il tipo d’aceto che preferite, anche se quella più diffuso è l’aceto bianco d’alcol o l’aceto di vino bianco.

Limone

Continuiamo la lista dei metodi per sostituire il brillantante in lavastoviglie con l’agrume che incanta tutti con il suo meraviglioso profumo!

Il limone rappresenta l’ingrediente che, per eccellenza, possiede una doppia funzione tra l’essere indispensabile in cucina, ma apprezzato tanto anche per prendersi cura della casa.

In lavastoviglie può svolgere diversi compiti e ora ci concentreremo nel vedere come può diventare un brillantante naturale unico e profumato!

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente premere il succo di limone, filtrando bene tutti i semini, poi riempire la vaschetta apposita in lavastoviglie e attendere che il lavaggio faccia il suo corso.

Alla fine i piatti saranno lucenti e profumatissimi!

Per un lavaggio perfetto

Il brillantante è una parte importante nel lavaggio in lavastoviglie, ma non è l’unica cosa!

Scopriamo insieme quali sono i consigli preziosi per avere un lavaggio perfetto: