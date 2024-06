Il rimedio del caffè funziona contro gli insetti?

Chi avrebbe mai pensato che il nostro amato caffè, compagno fedele delle mattinate frettolose, si potrebbe trasformare in un formidabile alleato contro l’invasione degli insetti in casa nostra?

Diciamo che, quando parlo di questo rimedio, molti restano un po’ scettici. Ma dalla prima volta che l’ho provato, l’ho sempre usato nelle mie serate o giornate con gli amici. Vediamo insieme se funziona davvero e perché!

Come si prepara il rimedio del caffè bruciato

Preparare questo rimedio è tanto semplice quanto sorprendente. Vi basta solo del caffè in polvere fresco, un po’ di carta alluminio e una ciotola che resiste alle alte temperature. La ricoprite con la stagnola, ci mettete il caffè, poi lo accendete (come se fosse incenso) lasciando che il fumo si diffonda in balcone.

L’odore, vi avviso, è abbastanza forte, ma li tiene lontani per davvero! Inoltre, per non fare sprechi, c’è chi utilizza anche i fondi di caffè.

La preparazione è molto simile:

Iniziate raccogliendo i fondi di caffè usati, facendo attenzione a spremerli bene per rimuovere il maggior liquido possibile. Questo accelererà il processo di asciugatura. Stendete i fondi su un foglio di carta assorbente o un vassoio e lasciateli asciugare in un luogo asciutto e ventilato. Alcune ore al sole possono bastare. Una volta che i fondi sono ben asciutti, trasferiteli in un piccolo contenitore metallico o nel contenitore coperto di carta alluminio. Assicuratevi che sia sicuro posizionare il contenitore su una superficie nella vostra casa o giardino senza rischiare di danneggiarla. Con un accendino o dei fiammiferi, date fuoco ai fondi di caffè asciutti, assicurandovi di farlo in un’area ben ventilata o, meglio ancora, all’aperto. Il fumo che si creerà è ciò che allontana gli insetti.

Il segreto sta nel lasciare che i fondi brucino lentamente, rilasciando nel contempo un fumo leggero ma costante.

Funziona e ti spiego perché

Vi starete chiedendo: ma è davvero efficace? Dopo averlo testato più volte nel mio giardino e in balcone durante le serate estive, posso confermarvi con certezza che sì, questo metodo non solo funziona ma fa meraviglie.

Il caffè bruciato emana un odore che, se per noi già è abbastanza persistente, per gli insetti si trasforma in un vero e proprio repellente naturale. La ragione di ciò sta nel fatto che il fumo altera l’ambiente che gli insetti percepiscono come ospitale, spingendoli a cercare luoghi più accoglienti.

Per quali insetti è particolarmente indicato

Ma per quali insetti il caffè funziona meglio? Sulla base della mia esperienza, posso dire che questo metodo è particolarmente efficace contro le zanzare, le mosche e altri piccoli insetti volanti che tendono a rovinarci le serate all’aperto.

Ma non solo: il rimedio del caffè ci permette di tenere lontane le vespe, soprattutto se pensiamo di fare una bella grigliata!

Dove non usare questo metodo

Tuttavia, è mio dovere avvisarvi anche su dove non sarebbe appropriato utilizzare questo metodo. Primo, vi consiglio di evitare di usare il caffè bruciato come repellente in spazi chiusi e male areati.

Il rischio è che il fumo possa diventare fastidioso per voi e per i vostri cari, oltre a possibili problemi di sicurezza legati al fuoco. Secondo, attenzione alle superfici su cui poggerete il vostro contenitore: assicuratevi sempre che siano resistenti al calore per evitare danni.