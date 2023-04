Mille e più usi dei Fondi di Caffè

Ogni giorno vengono gettati senza sapere quali sono le tante potenzialità, di cosa sto parlando?

Naturalmente dei fondi di caffè! Incredibili ed innumerevoli sono le risorse che questo “scarto” possiede ed è per questo che non si dovrebbero mai buttare tempestivamente.

Tuttavia non sempre si è a conoscenza dei mille usi, per cui ora li vedremo insieme uno ad uno!

Per concimare le piante

Si sa che le piante possono avere tanti tipi di concimi naturali, partendo dalle bucce di banana fino ai fondi di caffè!

Infatti risultano essere un ottimo fertilizzante naturale che vi aiuterà a rinvigorire le piante e a farle crescere sane e forti.

Per preparare questo concime naturale non dovrete far altro che mettere 2 tazze di prodotto in un secchio con acqua calda, dopodiché lasciate in posa per almeno 24 ore.

Trascorso questo tempo, versate la soluzione nel terreno ed ecco fatto!

Ma ricordate: il caffè aiuta a rendere il terreno più acido, quindi è particolarmente adatto per le cosiddette “piante acidofile”, come ortensie, azalee e via dicendo.

Per allontanare gli insetti

Quanto sono fastidiosi gli insetti?

Che stiano in casa, in balcone o in giardino, quando vengono a farci visita è sempre sgradevole. Spesso, soprattutto nella stagione estiva, la loro presenza diventa incessante.

Non preoccupatevi, c’è una soluzione a tutto! In questo caso dovrete far seccare i fondi di caffè all’aria aperta e quando sono completamente asciutti, spargeteli nelle zone di provenienza degli insetti.

In alternativa potete anche fare un infuso con i fondi di caffè e lasciarlo nel giardino o fuori al balcone.

Addio cattivi odori dal frigo

Alcuni cibi come pesce, carne o ortaggi fanno sentire il loro aroma sprigionandolo all’interno del frigorifero.

Non sempre si riesce a sostenerne l’odore, per cui la soluzione è mettere qualcosa che possa assorbirlo in modo efficace senza invadere l’elettrodomestico con la puzza.

È anche in un caso del genere che i fondi di caffè si fanno strada tra le soluzioni in quanto hanno la capacità di assorbire bene qualsiasi odore.

Dovrete farli sempre seccare e poi mettere in una tazzina che riporrete nella mensola del frigo dove sono presenti i cibi interessati.

Per lo sporco ostinato

La formazione dello sporco in casa è all’ordine del giorno, però a quello davvero ostinato non si è mai pronti!

Sui mobili e su altre superfici diventa difficile riuscire a rimuovere per bene le macchie e si potrebbe pensare di farlo con dei detersivi aggressivi, non è vero?

Forse, però, non avete mai provato a usare una pastella fatta con acqua e fondi di caffè! Basterà mettere il composto su una spugna morbida, strofinare delicatamente sulla parte interessata e subito andrà via!

Padelle incrostate

Non solo lo sporco sulle superfici, ma anche con utensili quali le padelle, i fondi di caffè danno il loro meglio!

Si tratta, infatti, di uno dei trucchetti più usati per evitare di aggredire troppo il materiale delle padelle, specie se antiaderente.

Ebbene, tutto quello che bisogna fare è spargere i fondi di caffè sulla padella, aggiungere dell’acqua molto calda e lasciare agire per una notte intera.

L’indomani andate a rimuovere il tutto strofinando con una spugnetta e la padella sarà come nuova!

Scarichi sporchi

Le macchie di calcare e di muffa arrivano dappertutto, anche negli scarichi, in particolare quello del water.

Quando accade, si presentano sotto forma di macchie nere o gialle e toglierle può diventare un’impresa, ma non è impossibile!

Usate i fondi di caffè anche in questo caso spargeteli su tutta la tazza del WC, passate lo scopino e poi tirate lo sciacquone.

Tornerà come nuovo!

Scrub naturale

Non solo in casa, ma anche nella sfera della bellezza i fondi di caffè possono essere d’aiuto; in che modo? Lo vedremo subito!

Sembra infatti che i Fondi del Caffè abbiamo delle proprietà che aiutano a contrastare gli inestetismi della cellulite, oltre che a rigenerare la pelle, dandole un aspetto più tonico e morbido!

Mescoliamo un fondo con dell’olio d’oliva quanto basta per creare un composto cremoso. Spalmiamolo su mani e corpo umidi, risciacquiamo, continuiamo con la doccia e infine mettiamo la nostra crema preferita.

La pelle sarà morbidissima!

Cattivi odori sulle mani

Oltre ad essere una soluzione per le mani secche, i fondi di caffè sono preziosi anche quando restano i cattivi odori sulle mani.

Pensiamo ai momenti in cui si taglia la cipolla, l’aglio o altre pietanze molto cariche del loro odore: sembra che le mani non tornino mai profumate!

I fondi, come abbiamo potuto notare anche precedentemente, sono degli antiodoranti naturali, per cui dovrete spalmarli la tra le mani con una goccia di limone facendo come se voleste lavarle.

Successivamente risciacquate le mani con acqua e sapone e tutti gli odori saranno andati via!

Avvertenze

Provate i fondi prima su angoli non visibili così da assicurarvi di non danneggiare alcune superficie. Per i rimedi che prevedono l’uso dei fondi sulla pelle, fate prima una prova sul polso. Non usatelo in caso di allergie o ipersensibilità.

In caso di gravidanza e/o allattamento, consultare il medico.