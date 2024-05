Come non avere mosche e vespe se pranzi fuori al balcone

Con l’arrivo della bella stagione, pranzare all’aperto diventa uno dei piccoli piaceri della vita. E in queste giornate di festa… perché non approfittarne?

Ma questo è proprio il periodo in cui iniziamo a combattere con mosche e vespe che invadono il balcone e ci stanno intorno!

Perciò, senza ulteriori indugi, vediamo subito come tenerle alla larga!

Ricorda che dipende anche da cosa mangi

Il primo passo per evitare di attirare mosche e vespe è comprendere che alcuni cibi li attraggono più di altri.

Soprattutto, la frutta dolce lasciata all’aperto, le bevande zuccherate e le carni e il pesce che grigliamo sul barbecue sembrano essere tra i loro preferiti.

Per minimizzare l’attrazione, io spesso cerco di coprire il cibo fino al momento di mangiare e di limitare gli zuccheri e i cibi particolarmente aromatici quando so che mangerò fuori. Ovviamente non dovrà essere un limite per voi, per questo ho già pronti due rimedi super efficaci!

Il rimedio dei catering: il caffè bruciato

Anni fa, durante un evento all’aperto ho osservato che il catering usava un metodo che mi ha subito incuriosito: il caffè bruciato.

La procedura è semplicissima ma estremamente efficace: prendete del caffè fresco, mettetelo in una ciotola resistente al calore e ricoperta di stagnola.

Poi accendete il caffè e lasciatelo bruciare, quasi come se fosse dell’incenso. L’aroma intenso del caffè bruciato, risulta essere molto sgradito a mosche e vespe.

Da quando ho iniziato a usare questo metodo, i miei pranzi all’aperto sono stati molto più sereni. Però devo essere onesta: credo sia un odore molto forte anche per noi umani, ma il metodo è davvero efficace, quindi ne vale la pena!

Anzi, a volte lo uso anche per tenere lontane le zanzare:

Prova il barattolo con aceto e sapone piatti

Un altro rimedio che uso spesso quando non ho il caffè è il barattolo con aceto e sapone per piatti.

Ecco come prepararlo: riempite un barattolo per un paio di dita con aceto (l’aceto di mele funziona a meraviglia), aggiungete qualche goccia di sapone per piatti e diluite con un po’ d’acqua.

Il principio è che l’aceto attira gli insetti grazie al suo odore, mentre il sapone riduce la tensione superficiale dell’acqua, facendo in modo che gli insetti affoghino nel tentativo di atterrare. Posizionate il barattolo in un angolo del balcone o del terrazzo. L’odore dell’aceto di mele non vi darà fastidio.

Altri trucchi utili contro mosche e vespe

Se, però, non vi piace il trucco del caffè e non avete l’aceto di mele, ci sono anche altri metodi, che cono comunque efficaci (anche se meno potenti dei primi due!).

Fette di limone con chiodi di garofano : questo è un rimedio semplice ma esteticamente gradevole. Tagliate un limone a metà e piantatevi alcuni chiodi di garofano . Personalmente uso questo rimedio in cucina, perché ha un profumo molto gradevole per me.

: questo è un rimedio semplice ma esteticamente gradevole. . Personalmente uso questo rimedio in cucina, perché ha un profumo molto gradevole per me. Ventilatore : se avete a disposizione una presa elettrica all’esterno, l’utilizzo di un ventilatore vi aiuterà . Un flusso costante di aria disturba mosche e vespe e rende difficile per loro avvicinarsi al cibo.

: se avete a disposizione una presa elettrica all’esterno, . Un flusso costante di aria disturba mosche e vespe e rende difficile per loro avvicinarsi al cibo. Piante repulsive: potreste pensare di mettere in balcone piante come la citronella, il basilico e la lavanda nel vostro spazio esterno non solo aggiunge verde e bellezza, ma funge anche da deterrente naturale contro mosche e vespe.

In ogni caso, la presenza di questi insetti non dovrà limitarci nella nostra voglia di passare il tempo con la famiglia! Ecco perché spero che questi piccoli rimedi possano servirvi per il futuro.