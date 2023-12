Quando inizia a far freddo, tutte noi siamo solite accendere i termosifoni per riscaldare la casa.

Purtroppo, però, le porte sempre chiuse insieme ai caloriferi accesi fanno sì che si sviluppi un cattivo odore nel nostro ambiente domestico.

E se vi dicessimo che potete sfruttare stesso i termosifoni per profumare tutta la casa? Ebbene sì, vediamo insieme come fare!

Metodo del panno

Innanzitutto, vi suggeriamo di provare il metodo del panno, il quale è un gioco da ragazzi!

Tutto ciò che dovrete fare, infatti, è prendere un panno di cotone o microfibra e strizzarlo bene in modo da renderlo solo umido, dopodiché versateci sopra 10 gocce di olio essenziale dalla fragranza che maggiormente preferite.

A questo punto, non vi resta che appoggiare il panno sul calorifero e tutto il buon profumo si diffonderà per tutta la casa!

Bucce d’agrumi

Un altro trucchetto consiste nell’utilizzare le bucce degli agrumi, note proprio per il loro profumo inebriante! Vi ricordiamo, infatti, che vengono utilizzate anche per togliere i cattivi odori dal bagno!

Ricavate, quindi, la buccia di alcuni limoni, mandarini o arance e poggiatele sul calorifero. Noterete che quando la temperatura del calorifero aumenterà e inizierà a riscaldarsi, si diffonderà in tutta la casa non solo una bella sensazione di calore ma anche un bel profumo agrumato!

Vi ricordiamo che potete utilizzare arance e limoni insieme o soltanto uno dei due. In alternativa, gli agrumi possono essere utilizzati anche per realizzare una miscela da versare sul panno.

Mettete, quindi, in infusione 1 arancia a fette e il succo di 1 limone in un pentolino contenente acqua per qualche ora, dopodiché immergete il panno nella miscela così ottenuta.

Poi, strizzatelo bene e poggiatelo sul termosifone come nel rimedio precedente.

Alloro

Se c’è un ingrediente in grado di profumare e rinfrescare la casa, questo è sicuramente l’alloro, in grado anche di profumare il bagno!

Per usarlo sul termosifone, quindi, dovrete poggiare qualche fogliolina sulla parte superiore del calorifero e aspettare che l’odore si diffonda per la casa quando lo attivate.

Come se non bastasse, questo rimedio è anche in grado di essiccare le foglie di questa pianta e creare, poi, sacchetti profumati da mettere nell’armadio per togliere la puzza di chiuso!

N.B Ovviamente, vi suggeriamo di cambiare le foglie quando saranno diventate troppo secche, in modo da mantenere sempre il rimedio efficace.

Lavanda

Oltre all’alloro, anche la lavanda è una manna dal cielo per profumare naturalmente la nostra casa. Questo ingrediente, infatti, conferisce un odore dolce e rilassante agli ambienti, soprattutto se si parla di camere da letto!

Prendete, quindi, alcuni fiori di lavanda essiccati, dopodiché metteteli in un sacchetto traforato, abbastanza stretto da non farli cadere.

A questo punto, appendete il sacchetto ai lati del calorifero e il gioco è fatto!

Cannella

Infine, vediamo l’ultimo ingrediente il quale prevede l’utilizzo della cannella, una spezia dall’odore molto forte, in grado di coprire tutti i cattivi odori in cucina!

Versate, quindi, un cucchiaino di cannella in polvere in un sacchetto traspirante con i fori molto stretti, in modo che non cada, dopodiché mettetelo ai lati del termosifone o anche sopra.

Ovviamente, potete anche utilizzare più sacchetti per rendere ancora più intenso il profumo!

Avvertenze

Non utilizzate questi rimedi in caso di allergie o ipersensibilità e cambiate periodicamente gli elementi utilizzati per non far perdere la loro efficacia.