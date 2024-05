Sapone Alba Gel per lavatrice e per la casa

Da quando ho provato questo prodotto, non solo ho un valido alleato per quanto riguarda il lavaggio del mio bucato, ma anche per la pulizia della mia casa.

Di cosa sto parlando? Del sapone Alba Gel, ovvero il sapone giallo direttamente in versione liquida in modo da essere facilmente utilizzabile.

Per scoprire a cosa può servire in casa, oggi vi confiderò i miei utilizzi, ma sappiate che è davvero impossibile riassumerli tutti perché può essere usato praticamente ovunque!

Che cosa è

Innanzitutto, il sapone Alba Gel è un sapone a base di sapone giallo, commercializzato come un detersivo in grado di rendere il bucato pulito, fresco e morbido.

Vi ricordo, infatti, che il sapone giallo vanta proprietà sgrassanti, sbiancanti e fortemente pulenti grazie alla presenza dell’olio di cocco che produce molta schiuma.

Questa versione gel permette di bypassare la difficoltà di utilizzo che riscontriamo quando dobbiamo servirci del panetto. Personalmente, ho sempre trovato il panetto super efficace, ma estremamente scomodo in certe circostanze, perciò la versione gel è stata una manna dal cielo per me!

Per utilizzarlo sul bucato, si può versare in lavatrice un tappo e mezzo nella vaschetta del detersivo e procedere, poi, con il comune lavaggio.

La quantità giusta, infatti, è circa di 50 ml durante il lavaggio in lavatrice e il tappo presente sul flacone può contenere 30 ml di prodotto, perciò vi consiglio di non superare il tappo e mezzo perché il sapone giallo produce molta schiuma e potreste ritrovarvi capi appiccicosi e non ben risciacquati.

Per il lavaggio a mano, invece, potete versare 30 ml di prodotto in una bacinella contenente circa 10 litri di acqua. Anche in questo caso, mi raccomando a non esagerare con le dosi.

Dove lo uso

Sebbene l’utilizzo primario sia quello per il bucato, questo prodotto vanta troppe proprietà che sono efficaci su molte superfici in casa!

Perciò, io lo utilizzo un po’ ovunque! Volete sapere dove precisamente? Ve lo dirò ben volentieri!

Sull’acciaio

Innanzitutto, considerate le proprietà lucidanti sull’acciaio, utilizzo molto questo prodotto anche per pulire alcune superfici della cucina, quali il lavandino, il piano cottura, il frigorifero e i rubinetti.

Verso, quindi, una goccia di questo prodotto puro sulla spugnetta e la strofino su queste superfici, dopodiché lascio agire per un po’ e procedo con un risciacquo accurato in modo da eliminare tutta la schiuma in eccesso.

Al termine, asciugo accuratamente con un panno e l’acciaio sarà brillante senza aloni!

Per quanto riguarda, invece, il piano cottura, se sono presenti delle incrostazioni, il sapone gel non solo aiuterà a lucidare ma anche a sgrassarlo in caso di macchie molto ostinate.

Pensili e piastrelle

Le proprietà sgrassanti del sapone giallo, tali da renderlo un vero e proprio smacchiatore universale, sono estremamente efficaci quando si tratta di rimuovere il grasso e lo sporco dovuto ai vapori della cucina che si “attaccano” sui pensili e sulle piastrelle.

Perciò, utilizzo un po’ di questo prodotto su una spugnetta e la strofino su queste superfici per farle tornare come nuove.

Dopodiché, lascio agire per un po’ in modo che possa “sciogliersi” lo sporco e procedo al risciacquo. Ogni volta mi sorprendo per la velocità con cui riesco ad eliminare quelle tanto brutte macchie gialle di grasso appiccicoso sui pensili e sulle piastrelle senza il minimo sforzo: mi sembra quasi una magia!

Pentole e piatti

Mi capita spesso di ritrovarmi i piatti e le pentole particolarmente incrostate, magari dopo aver gustato una cena molto elaborata. Ma a quel punto, non mi dispero perché già so che posso ricorrere al sapone Alba Gel per avere le mie stoviglie pulite velocemente.

Quindi, riempio la vaschetta del lavello con acqua calda, aggiungo un po’ di questo prodotto e metto, poi, le stoviglie in ammollo.

Nel frattempo, mi dedico ad altre attività e dopo circa 10 minuti, strofino la spugnetta sui piatti e le pentole e lo sporco sembra veramente staccarsi da solo!

Ho trovato questo rimedio efficace soprattutto sui contenitori unti, su cui spesso ritrovavo delle macchie gialle appiccicose.

Sedie bianche

Infine, ho utilizzato da poco il sapone giallo Alba gel per lavare le mie sedie bianche che ripongo sul balcone durante il cambio di stagione estivo.

Erano un po’ annerite a causa delle macchie di polvere e mi è bastata veramente una passata con una spugnetta imbevuta di acqua e questo sapone per risolvere il problema.

Infine, ho risciacquato accuratamente per togliere tutta la schiuma e le mie sedie bianche erano pulite e come nuove!