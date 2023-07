Le sedie bianche possono perdere la loro lucentezza e mostrare segni di macchie e ingiallimento nel corso del tempo.

Fortunatamente, potete ridare nuova vita alle sedie senza dover ricorrere a prodotti chimici aggressivi, ma usando dei semplici ed economici rimedi naturali!

Oggi infatti esploreremo alcuni metodi efficaci e facili da usare per sbiancare le sedie bianche, utilizzando ingredienti che sicuramente avrete in casa e possono esservi di grande aiuto.

Pasta di bicarbonato

Il primo trucchetto che vedremo insieme per avere le sedie come nuove è la pasta di bicarbonato!

Si tratta di un composto formato da 2 cucchiai di bicarbonato e poche gocce d’acqua a filo fino ad ottenere un composto dalla consistenza di un gel.

Successivamente dovrete spalmare il tutto su una spugna morbida e strofinare su tutte le sedie; risciacquate poi con abbondante acqua in modo da togliere tutti i residui di bicarbonato.

L’azione abrasiva di questo fantastico prodotto renderà le vostre sedie come nuove!

Aceto bianco

L’aceto bianco è uno dei più potenti sbiancanti naturali che può rimuovere le macchie e le scoloriture dalle sedie bianche. Usarlo nel nostro caso è la soluzione migliore!

Dovrete anzitutto preparare una soluzione di aceto bianco e acqua in parti uguali; immergete un panno pulito nella soluzione e strofinate delicatamente la superficie delle sedie bianche.

Concentratevi sulle aree più macchiate e lascia agire per alcuni minuti. Infine risciacqua abbondantemente con acqua pulita e asciugate le sedie con un panno asciutto.

Succo di limone

Il succo di limone è un altro rimedio naturale efficace per sbiancare le sedie bianche che potete sfruttare a vostro vantaggio, dato che si trova sempre in casa!

La sua composizione completamente naturale aiuta a rimuovere le macchie e a ridare brillantezza alle superfici, quindi scopriamo subito come usarlo!

Premete il succo di 1 limone grande e trasferitelo in una ciotola; aggiungete 1 bicchiere d’acqua per preparare una soluzione pulente.

Immergete un panno o una spugna morbida nel liquido e passatelo energicamente sulle macchie o sulla superficie delle sedie bianche; asciare agire per circa 10-15 minuti.

Risciacquate accuratamente con acqua e asciugate: le vostre sedie saranno come nuove!

Sapone di Marsiglia

Il sapone di Marsiglia è un vecchio trucco della Nonna che non possiamo fare a meno di menzionare tra i migliori rimedi per sbiancare le sedie!

Preparate una soluzione con acqua calda e 1 cucchiaio di sapone di Marsiglia grattugiato, immergete una spugna o un panno nella soluzione e strofinate delicatamente le sedie bianche.

Fate attenzione in particolare alle aree macchiate, strisciate di nero o ingiallite, sono le tipologie di sporco più comuni che si possono trovare sulle sedie bianche.

Una volta terminati questi passaggi, non vi resta che risciacquare bene con acqua pulita e asciugare.

Acido citrico

L’acido citrico è sbiancante naturale che può mandare definitivamente via le macchie e restituire alle sedie bianche il loro aspetto originale.

Usate questo trucchetto preparando una soluzione con 150 grammi di acido citrico diluito in 1 litro d’ acqua calda, successivamente trasferite il composto all’interno di un vaporizzatore.

Spruzzate la soluzione sulle sedie, in particolare sulle zone macchiate e strofinate delicatamente tutta la superficie finché non vedete che lo sporco sarà andato via definitivamente.

Risciacquate abbondantemente con acqua pulita e asciugate bene.

Acqua ossigenata

Ultimo trucchetto che vedremo insieme per sbiancare le sedie bianche e averle come nuove è l’acqua ossigenata.

Stiamo parlando di un prodotto altamente efficace sulle superfici bianche o molto chiare, che riesce a togliere in poco tempo anche lo sporco più ostinato.

Per usarla basterà semplicemente mettere dell’acqua direttamente su un panno in microfibra o su una spugna morbida e passare su tutte le sedie, strofinando di più sulle macchie ostili.

Lasciate agire il prodotto per almeno 10 minuti, poi non vi resterà che ripassare la spugnetta e sciacquare con abbondante acqua. Asciugate bene ed ecco fatto!

Avvertenze

Usate i rimedi riportati prima su angoli non visibili, in modo da essere sicuri di non macchiare o danneggiare le sedie.