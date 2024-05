Si possono sbiancare le Scarpe di tela ingiallite?

Ah, le scarpe di tela bianche! Credo che siano perfette per ogni outfit estivo, ma usandole e lavandole spesso vi sarà capitato di trovarle inaspettatamente ingiallite.

Però non è tutto perduto e non dobbiamo dire addio alle nostre scarpe preferite. Anzi, vediamo insieme tutti i passaggi per averle come nuove.

Cosa causa l’ingiallimento

Prima di passare alle soluzioni, cerchiamo di comprendere le cause di questo ingiallimento.

È una combinazione di fattori: primo tra tutti l’esposizione al sole, che col tempo può alterare la bianchezza della tela. Poi non dobbiamo dimenticare l’umidità che può far proliferare la muffa e, infine, l’usura quotidiana che include il sudore dei nostri piedi.

Conoscendo le cause, possiamo mirare meglio nel trattamento e prevenzione di questo problema.

Come eliminare la macchia gialla

Dopo aver fatto qualche tentativo (non sempre riuscito eh!) ho trovato un’ottima soluzione con l’utilizzo dell’acqua ossigenata, quella classica che troviamo al supermercato. Però è ancora più “potente” se combinata con rimedi naturali.

Di solito si fa così: si mischia una parte di acqua ossigenata con due parti di bicarbonato di sodio e il succo di un limone, creando così una pasta. Questa andrà distribuita con cura sulle aree ingiallite delle scarpe e lasciata agire per qualche ora.

Una volta sciacquata via con acqua fredda, già si può notare una bella differenza. Se però non avete tempo di lavarle a meno, vediamo subito un’alternativa.

Come fare se vuoi lavarle in lavatrice

Esiste infatti anche l’opzione lavatrice, ideale (come dicevamo prima) per chi non ha tempo o voglia di dedicarsi al trattamento a mano.

È importante procedere con cautela: prima di tutto, rimuovere eventuali elementi in metallo e scegliere un detersivo ecologico delicato. E visto che le scarpe sono di tela, aggiungo al lavaggio un cucchiaio di percarbonato di sodio, un’ottima soluzione ecologica per sbiancare il bucato. Si seleziona poi un programma di lavaggio a freddo e si evita categoricamente l’uso della candeggina, troppo aggressiva per questi tessuti.

Però c’è da fare una precisazione: il percarbonato non va usato su tessuti delicati, per le scarpe di tela faccio un’eccezione, ma provatelo sempre prima in una zona nascosta. Proprio per questo lo metto in quantità ridotte. Ecco poi altri usi del Percarbonato:

Come asciugare le scarpe

Quando si lavano le scarpe bianche, l’asciugatura è importante quanto il lavaggio. L’errore più comune è utilizzare l’asciugatrice o lasciarle sotto il sole diretto, ma entrambe queste soluzioni possono danneggiare irreparabilmente le scarpe.

Io preferisco riempirle di carta di giornale, che aiuta nell’assorbimento dell’umidità, e lasciarle in un luogo asciutto e ventilato, lontano dalla luce diretta del sole. Questo permette un’asciugatura gentile che non compromette il tessuto né il colore delle scarpe.