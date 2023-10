Lavare le scarpe in lavatrice o non rischiare: è questo un dilemma di fronte al quale sicuramente ti trovi nel momento in cui hai bisogno di dare una bella ripulita e togliere tutte quelle macchie di polvere.

Ebbene, non sei l’unica, perché chiedersi se è il caso di far fare tutto all’elettrodomestico, senza sforzarsi di stare svariati minuti a strofinare il tessuto è più che lecito, in quanto le scarpe sono molto delicate.

Metterle in lavatrice può sembrare un’operazione rischiosa, ma seguendo alcune precauzioni e utilizzando la giusta procedura, è possibile farlo senza deformarle, vediamo insieme come si fa!

Prima di iniziare

Sapere da dove iniziare è essenziale quando si decide di lavare le scarpe in lavatrice.

Prima di tutto, rimuovi i lacci e le solette delle scarpe, questo renderà la pulizia più efficace e aiuterà a prevenire danni ai componenti perché l’acqua e il ciclo di lavaggio non le faranno staccare dalle scarpe.

Verifica anche che le scarpe non abbiano pezzi staccati o parti delicate che potrebbero essere danneggiate durante il lavaggio, come strass o fantasie attaccate sopra.

Modalità di lavaggio

Una delle chiavi per lavare le scarpe con successo in lavatrice è scegliere la modalità di lavaggio giusta.

Appurato che tu possa lavarle in lavatrice, utilizza un ciclo per capi delicati se disponibile sulla tua lavatrice. Ad ogni modo è fondamentale non superare i 30 gradi. Inoltre, assicurati di inserire le scarpe in una federa per cuscino o in una borsa per il bucato per proteggerle durante il ciclo di lavaggio.

Questo eviterà che le scarpe sbattano contro le pareti della lavatrice e si danneggino.

Trucco del sacchetto

Il “trucco del sacchetto”, appena accennato, è una tecnica utile per proteggere le scarpe durante il lavaggio, in particolare quando hanno delle fantasie delicate o elementi cuciti come strass, borchie e quant’altro.

Puoi utilizzare una borsa per il bucato in tessuto o una federa per cuscino per mettere le scarpe al suo interno. Questo assicurerà che le scarpe rimangano al loro posto e non danneggeranno la lavatrice.

Ma non dovrai proteggere soltanto le scarpe! All’inizio ti ho consigliato di togliere via i lacci e le suole, una volta fatto, dovrete mettere anche questi all’interno di un sacchetto e poi inserire nel cestello; il rischio è che vengano risucchiati dalla lavatrice.

Asciugatura

Terminato il ciclo di lavaggio, è fondamentale asciugare correttamente le scarpe per evitare danni e deformazioni.

Non metterle mai nell’asciugatrice, poiché il calore eccessivo può danneggiarle. Invece, lasciale asciugare all’aria aperta in un luogo ben ventilato.

Un trucco della Nonna che ho imparato nel tempo è riempire le scarpe con giornali o asciugamani per accelerare il processo di asciugatura assorbendo l’umidità all’interno.

Altri consigli per scarpe perfette

Oltre ai passaggi principali, ecco alcuni consigli aggiuntivi per mantenere le tue scarpe in perfette condizioni dopo il lavaggio in lavatrice: