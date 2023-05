Le belle giornate di caldo non portano in casa solo l’atmosfera bella estiva, ma anche degli insetti tanto fastidiosi. Di cosa parliamo? Delle mosche.

Per quanto innocue, infatti, queste possono essere molto fastidiose dal momento che ci ronzano intorno in ogni momento della giornata. Inoltre, sono portatrici di malattia.

Ma sapevate che esiste un trucchetto molto semplice da provare in grado di tenere lontane le mosche dalla vostra casa? Ebbene sì! Vediamo insieme in cosa consiste!

Come fare

Sebbene questo trucchetto possa risultarvi alquanto strambo, è molto utilizzato a partire dalle nostre nonne in quanto sembra funzionare.

Tutto ciò che dovrete fare, infatti, è prendere un foglio di carta A4 o un cartoncino se lo avete e scriverci sopra il numero 58 a caratteri cubitali in modo che sia ben visibile.

Dopodiché, vi basterà attaccare con un po’ di scotch questo cartoncino su una parete in cui avete maggiormente notato la presenza delle mosche, come per esempio fuori al balcone o in cucina vicino agli alimenti e… le mosche faranno retromarcia.

Perché funziona

Ovviamente, è bene premettere che questo trucchetto non è sostenuto da alcun studio scientifico in grado di testarne la veridicità. Ciò nonostante, però, è considerato molto efficace dalla tradizione popolare, poiché sembra che gli occhi della mosca siano composti da piccolissime sfaccettature, ovvero da migliaia di occhi elementari.

Pertanto, il numero 58, con le sue linee sarebbe visto da questi insetti come qualcosa che assomiglia ad un predatore e le porta, quindi, a scappare via.

Addio mosche!

Se volete un video per conoscere tutti i trucchetti in grado di tenere le mosche lontane da casa, ecco a voi!

Altri trucchetti fai da te per allontanare le mosche

Finora abbiamo visto il trucchetto del numero 58 per allontanare le mosche. Ce ne sono, però, anche altri. Vediamoli insieme!

Limone e chiodi di garofano

Innanzitutto, vediamo insieme come provare il trucchetto del limone e dei chiodi di garofano, usato già dalle nostre nonne poiché l’odore forte del limone (da noi tanto amato) sembra esser mal tollerato, invece, dalle mosche.

Allo stesso modo, pure i chiodi di garofano fungono da repellenti naturali. Per provare questo rimedio, quindi, dovrete tagliare un limone a metà e incastrare, poi, alcuni chiodi di garofano nella buccia o nella polpa del limone. A questo punto, posizionatelo su un piattino da collocare nei punti di ingresso della vostra casa o accanto alle finestre. Le mosche saranno solo un brutto ricordo!

Come se non bastasse, questo trucchetto aiuterà anche a portare un buon odore di fresco in tutta la casa!

Sacchetto trasparente

Un altro trucchetto che vogliamo proporvi consiste nel riempire un sacchetto trasparente con dell’acqua e appenderlo, poi, vicino alle porte o alle finestre. Le mosche, infatti, vedranno la loro immagine riflessa e, spaventate, scapperanno via!

In alternativa al sacchetto trasparente, potete anche utilizzare semplicemente delle bottiglie di plastica. Se volete, invece, sapere come usare un sacchetto trasparente per togliere il calcare dai rubinetti, ecco un articolo per voi!

Macerato di aceto e menta

Infine, vediamo un ultimo rimedio naturale anti-mosche: il macerato di aceto e menta! In una ciotola o in una bottiglia, quindi, versate mezzo litro di aceto e aggiungete, poi, 2-3 rametti di menta. A questo punto, lasciate a macerare il tutto lontano dal sole per una settimana.

Passata la settimana, non vi resta che filtrate la miscela, versarla in un flacone con spray e aggiungere, poi, 10 gocce di olio essenziale di eucalipto. Infine, vaporizzatela sui punti della casa dove avete notato la loro presenza e…ciao ciao mosche!

N.B Vi raccomandiamo di utilizzare l’aceto bianco, il cui odore forte respinge le mosche, a differenza, invece, dell’aceto di sidro che le attrae.

Attenzione

Qualora l’infestazione sia ingente, valutate il parere di chi è di competenza.