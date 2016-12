Capodanno: esistono cibi che portano fortuna?

715 visite

Tra poco ci lasceremo alle spalle il 2016 ed entreremo nel 2017, che ci auguriamo per tutti possa essere migliore dell’anno appena trascorso. Da sempre, abbiamo considerato alcuni alimenti come di buon auspicio, e che non possono mancare sulle nostre tavole imbandite per il cenone di Capodanno.

Tra gli alimenti di buon auspicio non potevano mancare le lenticchie e il cotechino (in alcune regioni si cucina lo zampone-simbolo di sazietà), un must di sempre, i cibi tradizionali che per primi assaggiamo nei primi minuti del nuovo anno. Le lenticchie sono i legumi che spesso associamo alle nostre tavole, simbolo del danaro, forse per la forma rotonda, viene spesso aggiunto come contorno nei nostri piatti.

Secondo la leggenda, Esaù barattò un piatto di lenticchie, con il diritto sull’eredità con il fratello Giacobbe. Si tratta di legumi che insieme ai fagioli, ceci, piselli, lupini e alle cicerchie, contengono proteine e carboidrati. Le lenticchie sono povere in grassi ma di elevato potere calorico, ricche di ferro, fosforo, fibre e vitamine del gruppo B.

Il Cotechino è il piatto contenente maiale, una pietanza nutriente, grassa e abbondante. Così è stato associato nei secoli, alla fortuna, intesa come abbondanza. Infatti anche i salvadanai hanno la forma spesso di un maialino.

Anche il pesce non può mancare sulle nostre tavole al cenone di Capodanno. Ma qual è il motivo? Quasi in tutti i paese europei, simboleggia l’abbondanza, in Polonia e Germania, si consumano le aringhe a mezzanotte ed in Svezia l’intero cenone è a base di pesce.