GAM o gel di amido di mais: impacco perfetto per capelli ricci e crespi!

Il GAM – acronimo del gel di amido di mais – è un alleato di bellezza davvero straordinario e molto semplice da realizzare, e i suoi usi nell’ambito cosmetico sono vari ed efficaci, perché sembra essere una manna dal cielo per la bellezza di pelle e capelli.

GAM: eccezionale per i capelli

E’ un gel particolarmente emolliente e favorisce l’idratazione della pelle e soprattutto dei capelli, rendendoli molto morbidi. E’ detergente e rinfrescante, è inodore e per questo può rivelarsi una buona base per maschere e impacchi, che possono essere arricchiti anche con altri ingredienti, come gli oli essenziali di lavanda, rosmarino e limone, in modo da realizzare un composto profumato.

E’ utilizzato anche nella messa in piega e nello styling, in particolare in quella dei capelli ricci e crespi, più difficili da modellare.

Ricetta GAM

Il gel di amido di mais è molto semplice da realizzare: occorrono soltanto 2 cucchiai di amido di mais (o maizena) e 200 ml di acqua. Bisogna mettere l’amido di mais in un pentolino e versarvi l’acqua a temperatura ambiente, mescolando con una frusta per sciogliere tutti i grumi.

Dopo di ché, accendere il fuoco sotto la pentola e tenerlo a temperatura medio-bassa, continuando a mescolare. Una volta bollito, il liquido deve addensarsi e diventare trasparente. Ci vorranno circa 4 o 5 minuti.

Il GAM può essere conservato in un contenitore a chiusura ermetica, tenendolo in frigorifero per qualche giorno. Si consiglia di non congelarlo, in quanto la parte liquida si separerebbe da quella solida, rendendone impossibile l’utilizzo.

L’acqua utilizzata per realizzare il gel può essere sostituita da altri infusi, come la camomilla, le tisane naturali, il rooibos o il tè nero, per conferire al gel un odore delicato ed invitante.

Impacco per capelli ricci e crespi a base di GAM

La ricetta sovracitata è perfetta per realizzare un impacco al gel di amido di mais, valido soprattutto sulle chiome ricce e crespe, ma in generale vantaggioso per ogni tipo di capello, che ci farà ottenere dei capelli leggeri, luminosi e morbidi, detergendo a fondo la cute e rimuovendo ogni impurità.

L’impacco va tenuto in posa per circa 30 minuti, per poi essere risciacquato abbondantemente. I capelli ricci risulteranno immediatamente domati, nutriti e molto più semplici da pettinare.

Oltre al gel a base di amido di mais, esistono anche altri tipi di gel – altrettanto semplici da realizzare ed economici – che possono rivelarsi straordinari amici della nostra chioma e della sua bellezza. Ad esempio, il gel ai semi di lino è perfetto per nutrire e definire i capelli, soprattutto quelli ricci e che appaiono secchi e sfibrati. Qui puoi trovare la ricetta e tutte le informazioni necessarie.