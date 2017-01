Il Krav Maga è una disciplina tostissima anche sotto il profilo mentale e più volte potresti pensare di arrenderti. Questa è una tecnica di autodifesa usata dai reparti specialisti militari israeliani.

La parola Krav Maga, in ebraico moderno, significa letteralmente “combattimento con contatto/combattimento a corta distanza“. Anche se viene spesso indicato come stile di combattimento finalizzato alla difesa personale, in realtà il Krav Maga ha una componente offensiva che spesso prevede di attaccare l’avversario prima di essere attaccati.

Se altre arti marziali tradizionali, soprattutto di matrice orientale, tendono ad associare oltre all’insegnamento delle tecniche un sistema filosofico e spirituale, il Krav Maga risponde a criteri di tipo militare quali l’efficacia e la rapidità con cui si arriva al risultato desiderato, che è la neutralizzazione dell’avversario.

La classificazione del Krav Maga come sistema di combattimento ravvicinato (come bene evidenzia la traduzione del nome) e da auto difesa, si evidenzia anche nella sua scarsa attitudine a essere praticato come sport da competizione. Puntando soprattutto a zone del corpo “sensibili”, come genitali, carotide, occhi, naso, ritenute normalmente intoccabili per altri sport di contatto, il Krav Maga difficilmente può essere praticato in forma sportiva, come avviene per il karate, il taekwondo ed altri sport da combattimento.

Krav Maga funziona?

Permette risultati straordinari in termini di autostima, equilibrio e autocontrollo. Aiuta soprattutto a stabilire un rapporto costruttivo con te stessa e con gli altri. Non a caso, il 50% dell’allenamento è incentrato sulla preparazione psicologica. E per farti un’idea di cos’è il Krav Maga puoi anche riguardare i combattimenti di Angelina Jolie nei vari film dove interpreta il personaggio di Lara Croft.

In realtà se non sei sovrappeso non calerai in un modo significativo. Semplicemente perché nell’allenamento di Krav Maga si perde molto grasso ma si guadagna altrettanto muscolo. Quindi si vedrà la differenza indossando i vestiti, sarai in gran forma e ti sentirai meglio, ma il muscolo è più pesante della massa grassa, quindi può essere che l’ago della bilancia non vari di molto.

La tonificazione invece, riguarda soprattutto le braccia, le spalle e le gambe, grazie ai tanti piegamenti e combinazioni di boxe.

Come imparare il Krav Maga?

L’allenamento di Krav Maga comprende fitness, self defense e fighting come in nessun altro sistema. L’allenamento fitness aumenterà il tono muscolare, migliorerà la forza e l’autostima. La self defense è un allenamento completo del corpo che combina calci, pugni, combattimento da strada, combattimento al suolo e difese contro eventuali armi, migliorando così la propria forma fisica. Per praticare il Krav Maga chiedi alle palestre e ai centri fitness della tua città: sono sempre più quelli che organizzano corsi specifici di auto difesa