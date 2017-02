Quando vogliamo assumere vitamina C pensiamo subite alle arance, in realtà il kiwi ne è molto più ricco: un frutto al giorno soddisfa completamente il fabbisogno quotidiano di vitamina C.

Ma non solo, è anche un’ottima fonte di potassio, ferro, rame e vitamina E, che combinate insieme, conferiscono al kiwi caratteristiche antisettiche, immunologiche e antianemiche.

Inoltre, grazie all’alta quantità di minerali, il kiwi è in grado di regolare la funzionalità cardiaca e la pressione arteriosa. Le altre proprietà benefiche del kiwi sono: aiutare chi soffre di stipsi e di disordini dell’apparato digerente, alleviare i problemi circolatori, combattere l’osteoporosi.

I suoi pregi non finiscono qui, perché ha anche proprietà rinfrescanti, dissetanti e diuretiche.

Il kiwi è ottimo per combattere i radicali liberi, ritardando così l’invecchiamento della pelle, inoltre si è rivelato un ottimo protettore di denti, gengive e vasi sanguigni, avendo tra l’altro un ottimo potere cicatrizzante; infine contiene un’alta percentuale di acido ascorbico, che è in grado di abbassare il colesterolo cattivo.

Questo frutto è ottimo anche per abbassare la pressione. Mangiando tre kiwi al giorno, si abbassa la pressione di 3.6 millimetri: tutto merito della luteina, una proteina dalle caratteristiche antiossidanti, presente nei kiwi, nelle mele o nell’olio d’oliva (l’ipertensione è una delle cause di decessi più frequenti al mondo: tenerla sotto controllo è fondamentale).

C’è da dire, però, che qualunque rimedio naturale, funziona molto meglio se si segue una dieta ricca di frutta, verdura e un’attività fisica regolare.

Il kiwi è uno dei pochi frutti che contengono acido folico (noto anche come folacina o Vitamina B9 o M), una sostanza necessaria alle donne incinte per il buon sviluppo del feto, allo scopo di evitare al bambino malattie come spina bifida o anencefalia.

Il kiwi però non sempre è ben tollerato da tutte le persone e alcuni lamentano reazioni allergiche come quando s’ingeriscono fragole.

In commercio si trovano solitamente due varietà di kiwi: il classico con la polpa verde che ha una dimensione simile a un uovo e la pelle bruna con dei pelucchi, e quelli con la polpa gialla denominati gold (oro), che hanno una forma più allungata, la pelle è liscia e non hanno villi. La sua polpa è dolce e il sapore è una combinazione di mango, pesca, melone e miele. Questo frutto esotico, oggi è principalmente coltivato in Italia, secondo paese produttore al mondo per la produzione di kiwi, dopo la Cina.

Infine, una curiosità: il kiwi è presente in Italia dal lontano 1800, ma si riteneva che non fosse commestibile, per cui veniva coltivato solo come pianta ornamentale.