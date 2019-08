Maschere fai da te all’aglio per una pelle giovane ed elastica

L’aglio è un condimento prezioso in gastronomia, perché permette di insaporire numerosi piatti ed è largamente utilizzato in molte culture culinarie. I suoi benefici sono ormai noti a tutti, ma non solo quelli relativi alla salute interna del nostro organismo.

Ma sai che puoi fare in casa delle fantastiche maschere di bellezza all’aglio?

Perché l’aglio fa bene alla pelle?

A livello estetico e cosmetico, l’aglio è un valido alleato per combattere diverse problematiche e si presta agli utilizzi più disparati, dalla cura della pelle al trattamento di verruche, calli e duroni (puoi trovare qui tutte le informazioni al riguardo).

Questo accade perché il bulbo dell’aglio è ricco di antiossidanti, sali minerali e vitamine e presenta un composto attivo chiamato allicina, molto utile nella cura delle allergie cutanee, dell’acne e dei punti neri.

Quindi, l’aglio è una sostanza antiossidante, antibatterica e antisettica.

Ma non solo, tra le sue più importanti proprietà, l’aglio è utile per combattere e prevenire i danni provocati dalle rughe e dall’invecchiamento e per schiarire le macchie solari in modo naturale.

Insomma, una maschera all’aglio comporta dei benefici straordinari per la nostra cute! Vediamo quindi come adoperare questo magico ingrediente per creare delle maschere completamente naturali, economiche e facili da realizzare.

Maschera fai da te aglio e limone

Il limone, con le sue proprietà antibatteriche e soprattutto schiarenti, può considerarsi un ottimo rimedio naturale per schiarire la pelle, attenuare le macchie e donare al viso un aspetto più giovane e luminoso.

Per preparare questa maschera occorre: tritare uno spicchio d’aglio fino ad ottenere una pasta molto densa e spremervi dentro il succo di mezzo limone. Dopo aver mescolato, aggiungere un po’ d’acqua e applicare il composto sul viso con un batuffolo di cotone.

La maschera deve essere utilizzata esclusivamente di sera, perché l’esposizione alla luce solare potrebbe macchiare ulteriormente la pelle e, il mattino dopo, si deve applicare una protezione solare sulla pelle. Ripetere il trattamento 3 volte a settimana.

Maschera fai da te aglio e olio d’oliva

L’olio d’oliva è conosciuto da tempi molto antichi e le sue proprietà cosmetiche sono state applicate da sempre, visto i suoi innumerevoli benefici. E’ un potente antiossidante e ha azione riparatoria e antinfiammatoria, prevenendo rughe e invecchiamento precoce.

La sua azione estremamente nutritiva conferisce alla pelle un aspetto morbido e idratato. Unito all’aglio, permette di realizzare una maschera fai da te ringiovanente e nutriente.

La realizzazione di questa maschera è davvero semplice: basta schiacciare due spicchi d’aglio in modo da ottenere una pasta corposa e unirvi l’olio d’oliva, poi mescolare.

Il composto deve essere applicato sulla pelle del viso pulita, evitando il contorno occhi e va lasciato agire per 10 minuti, prima di risciacquare. La maschera può essere applicata dalle 3 alle 5 volte a settimana.

Maschera fai da te aglio e argilla bianca

Grazie alle sue proprietà antibatteriche e antisettiche, l’argilla permette di purificare e depurare la pelle e opera anche un’azione antinfiammatoria. Unita all’aglio, può essere adoperata soprattutto per ringiovanire e rassodare le pelli grasse e impure.

E’ necessario tritare, come sempre, 1 spicchio d’aglio fino ad ottenere una pasta densa a cui poi vanno aggiunti 1 cucchiaio di argilla bianca e 2 cucchiai di miele. Se troppo grumoso, il composto va inumidito con l’acqua per dargli l’aspetto di una pasta densa e omogenea.

Applicare la maschera sul viso e lasciar agire dai 10 ai 20 minuti, per poi risciacquare con acqua fredda. Il trattamento può essere ripetuto 2 o 3 volte alla settimana.

Maschera fai da te aglio e tea tree oil

Questa maschera è davvero efficace contro i punti neri e le impurità della pelle, questo perché all’azione dell’allicina contenuta nel bulbo dell’aglio si aggiungono le proprietà antinfiammatorie e purificanti del tea tree oil, che è un olio davvero eccezionale e multiuso ottenuto dalle foglie della Melaleuca.

In una ciotola, occorre mescolare 2 spicchi d’aglio schiacciati per bene, 1 cucchiaio di farina d’avena, 1 goccia di olio essenziale di tea tree e 3 o 4 gocce di succo di limone.

Dopo aver mescolato, aggiungere lentamente 1 cucchiaio di miele o comunque quanto basta per dare al composto una consistenza viscosa, adatta per essere spalmata sul viso. Stendere la maschera sulla pelle pulita e asciutta e lasciare in posa per 5 minuti, poi risciacquare con acqua tiepida. Ripetere il trattamento 2 o 3 volte alla settimana.