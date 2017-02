55 visite

Nella chirurgia estetica, l’otoplastica (o auricoplastica) è una particolare procedura molto diffusa per grandi e piccoli che consiste in un rimodellamento delle orecchie, consentendo di modificare forme, attaccatura e dimensioni, migliorando alcuni difetti evidenti come le orecchie a sventola.

In cosa consiste l’otoplastica? Chi può sottoporsi a questa procedura di chirurgia estetica? Ci sono controindicazioni? Cerchiamo di rispondere a queste domande e tante altre per dare un quadro completo a chi decidesse di sottoporsi a questo tipo di intervento estetico alle orecchie.

In cosa consiste l’otoplastica?

L’otoplastica è una procedura di chirurgia estetica che perfeziona alcuni difetti delle orecchie. Con l’otoplastica è possibile risolvere diverse problematiche che non fanno vivere serenamente chi le possiede. Un esempio classico sono le orecchie a sventola, ma non solo. L’otoplastica interviene efficacemente per modificare:

dimensioni del padiglione oculare

forma del padiglione oculare

lobi delle orecchie

asimmetrie congenite

asimmetrie causate da traumi

Chi può sottoporsi all’otoplastica?

I candidati ideali per questo tipo di procedura estetica sono in genere i bambini e gli adolescenti, anche gli adulti si sottopongono all’otoplastica per migliorare eventuali asimmetrie o dismorfie delle orecchie. I requisiti per sottoporsi all’intervento devono essere validi e soprattutto vagliati da uno specialista.

In genere chi si sottopone a questo intervento non convive bene con il suo problema (es. gli adolescenti non amano le orecchie a sventola, che sono fonte di disagio psicologico oppure con il naso aquilino). Il paziente per sottoporsi all’otoplastica deve essere in buona salute e avere un quadro clinico ottimale (grazie a particolari esami e analisi). Leggi anche Brachioplastica.

Fasi dell’intervento di otoplastica

L’intervento di otoplastica ha una bassa invasività, si consiglia di rivolgersi a medici specializzati e qualificati che operano in strutture accreditate. Le fasi dell’otoplastica si strutturano in questo modo.