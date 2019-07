Verdure di stagione a luglio!

Finalmente luglio è arrivato, e con esso tante primizie e ottime verdure di stagione fresca.

Comprare frutta e verdure di stagione fa bene alla salute, al portafogli e all’ambiente: è una sana abitudine che dovremmo iniziare ad incorporare nella nostra vita quotidiana. Infatti, le verdure e la frutta, raccolte secondo il loro punto di maturazione stagionale, saranno più saporite e presenteranno un costo minore data la loro abbondanza sul mercato.

Vediamo insieme le proprietà della verdura di stagione a luglio, così da sceglierla al meglio sfruttandone le proprietà.

Cetrioli

Freschissimo e croccante, perfetto da mangiare e da inserire nei trattamenti per la pelle grassa: è depurativo e molto diuretico. Ricchissimo di acqua e minerali, soprattutto potassio, è molto consigliato nelle diete.

Fagiolini

Da alcuni chiamati cornetti o tegolini. Croccanti e saporiti. Sono ricchi di antiossidanti, soprattutto betacarotene, quindi ottimi per ottenere e mantenere una sana abbronzatura. Perfetti da mangiare se si soffre di stress, perché aiutano la produzione di serotonina.

Zucchine (e fiori di zucca)

Ricchi di proteine e povere di grassi. Sono facilmente digeribili, perché composte soprattutto di acqua, e quindi consigliate in caso di problemi intestinali.

Fate attenzione al condimento! Si consiglia di consumarle al vapore.

Patate novelle

Sazianti e ricche di energia! Oltre che golosissime da mangiare arrosto, sono ideali per fare impacchi per sgonfiare gli occhi. Inoltre, contrastano la nausea e conciliano il sonno. Ovviamente, non bisogna abusarne.

Peperoni

Gialli, verdi, rossi! Un esplosione di colori estivi che li rendono, oltre che buoni, anche bellissimi da vedere. Se mangiati crudo, contengono addirittura più vitamina C degli agrumi! Ricchi di fibre, ma leggermente indigesti, sono sconsigliati a chi ha problemi di digestione, appunto.

Pomodori

Se mangiati in incontrollata quantità, potrebbero contribuire alla formazione di calcoli renali. Ricchi di fibre, sali minerali, vitamina C, ma anche manganese, fosforo, calcio e ferro. Si fanno apprezzare soprattutto per la presenza di antiossidanti. e poi, diciamocelo, che estate sarebbe senza pomodori freschi?

Ravanelli

Sono molto usati in fitoterapia. Ricchi d’acqua a praticamente ipocalorici, presentano elevate quantità di vitamine del gruppo B e sono molto diuretici e depurativi. I ravanelli conciliano il sonno poiché rilassano i muscoli e il sistema nervoso. Il loro decotto è utile per liberare le vie respiratorie