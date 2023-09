Che siano scarpe di tela o di pelle, diciamocelo le scarpe bianche sono tanto belle quanto problematiche perché tendono facilmente a sporcarsi.

Quante volte, infatti, vi è capitato di vedere le vostre calzature ingiallite o annerite col tempo tanto da perdere tutta la loro bellezza originaria? Immagino spesso!

Allora questo articolo è per voi! Oggi, infatti, vedremo insieme 5 trucchi fai da te per sbiancare le scarpe sia di tela che di pelle!

Bicarbonato di sodio

Innanzitutto, il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’usare il bicarbonato, il quale vanta proprietà sbiancanti e pulenti molto efficaci. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è mescolare un 1 cucchiaio di bicarbonato con un 1 cucchiaino di sapone di Marsiglia fino ad ottenere una sorta di composto pastoso.

Dopodiché, strofinate con uno spazzolino o una spugnetta questa miscela sulle vostre scarpe in tela o in pelle, lasciate agire per un po’ e mettetele in ammollo in una bacinella contenente acqua tiepida, bicarbonato e aceto. Infine, risciacquatele sotto acqua corrente tiepida e il gioco è fatto!

Sapone di Marsiglia

Oltre ad essere usato con il bicarbonato, il sapone di Marsiglia può essere usato anche da solo in quanto vanta proprietà pulenti molto delicate. Vi ricordiamo, infatti, che viene spesso utilizzato come ingrediente base per ottenere uno smacchia-tutto fai da te!

In questo caso, quindi, dovrete inumidire le scarpe prima con un panno, dopodiché strofinate il sapone di Marsiglia con uno spazzolino da denti o una spazzola da calzatura e risciacquate tutto con acqua tiepida: le vostre scarpe sembreranno come nuove!

Limone

Quando si parla di ingredienti in grado di sbiancare, non si può non menzionare il limone, l’agrume dalla forte azione sbiancante. Non a caso, era utilizzato dalle nostre nonne per avere di nuova candida la biancheria ingiallita!

Versate, quindi, il succo di 5 limoni in un secchio contenente acqua calda, dopodiché immergete nel secchio le scarpe in modo tale che siano completamente ricoperte dall’acqua e lasciatele in ammollo per circa 3 ore. Infine, risciacquatele e…il gioco è fatto!

Dentifricio

Per quanto possa sembrarvi un rimedio piuttosto strambo, in realtà il dentifricio è una manna dal cielo per sbiancare le scarpe ingiallite o macchiate, dal momento che vanta proprietà smacchianti.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Vi basterà, quindi, strofinare un po’ di dentifricio su tutta la superficie della scarpa utilizzando un vecchio spazzolino da denti, dopodiché risciacquate le scarpe delicatamente con acqua tiepida.

Farina di mais

Infine, vediamo un ultimo rimedio che prevede l’utilizzo della farina di mais, la quale vanta proprietà assorbenti tali da essere in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate. Vi ricordiamo, infatti, che aiuta anche a sbiancare il wc ingiallito!

Cospargete, quindi, la macchia con la farina, dopodiché lasciate agire per circa mezz’ora. Infine, spazzolate i residui e procedete al comune lavaggio.

Lavaggio in lavatrice

Dopo aver applicato i trucchetti visti sopra, è il caso di procedere con il lavaggio delle scarpe così da sbiancarle ulteriormente. In questo caso, vi suggeriamo di procedere con il lavaggio in lavatrice usando l’acqua ossigenata.

Iniziate, quindi, con il rimuovere i lacci e mettete le scarpe in una sacca o all’interno di una federa. Dopodiché, versate mezzo bicchiere d’acqua ossigenata e avviate un ciclo di lavaggio molto delicato. L’acqua ossigenata renderà le vostre scarpe bianche come nuove!

A tal proposito, ecco un video per voi per vedere come sbiancare e lavare le vostre scarpe!

Avvertenze

Effettuate, quindi, sempre una prova in un’area nascosta e controllate le etichette di lavaggio.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.