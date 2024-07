Con l’estate, è come se avessimo bisogno di un aiuto in più nelle nostre pulizie, perché le temperature elevate di certo non ci fanno venir voglia di faccende domestiche!

Proprio per questo oggi voglio svelarvi perché durante l’estate non riesco a fare a meno dell’aceto di alcol per le pulizie di casa.

Vediamo insieme come!

Perché tiene lontani gli insetti dai mobili

L’estate porta con sé una fastidiosa presenza di insetti, in particolare intorno alla dispensa.

In questo caso, una semplice soluzione di aceto di alcol e acqua è una soluzione ottima.

Ecco come fare: miscelate in parti uguali acqua e aceto in uno spruzzino, poi aggiungete circa 10 gocce di olio essenziale di lavanda (gli insetti lo detestano!).

Spruzzate questa soluzione negli scaffali della dispensa, poi passate un panno pulito. Vi garantisco che gli insetti non si avvicineranno, e la vostra dispensa resterà profumata e accogliente. Potete usare anche dell’olio essenziale di menta, se la lavanda non vi piace.

Perché deodora il frigorifero

Il calore estivo tende a intensificare gli odori degli alimenti conservati in frigorifero. Qui entra in gioco l’aceto di alcol, un deodorante naturale eccezionale.

Dopo aver svuotato il frigo, lo pulisco con una soluzione composta da metà acqua e metà aceto di alcol. Questo non solo neutralizza gli odori presenti, ma lascia dentro una sensazione di freschezza difficile da ottenere con altri metodi.

Per un effetto prolungato, lascio un bicchiere con aceto di alcol puro sul ripiano più alto: come per magia, gli odori scompaiono, lasciando un ambiente deodorato e pulito.

Perché elimina i cattivi odori dalla pattumiera

In estate, la pattumiera può diventare rapidamente una fonte di cattivi odori, peggiorando significativamente la qualità dell’aria in cucina.

Un trucco efficace che utilizzo è quello di versare un po’ di aceto di alcol su un pezzo di carta da cucina e posizionarlo sul fondo della pattumiera. Questo piccolo gesto neutralizza gli odori ma rende anche la pulizia più facile, prevenendo l’incollaggio dei rifiuti. Cambio questo “filtro” ogni settimana, mantenendo così la pattumiera fresca e pulita.

Oppure usatene un goccio puro su uno straccio umido e usatelo per pulire velocemente la pattumiera dopo aver cambiato il cassetto: l’aceto di alcol avrà un effetto sgrassante e deodorante.

Per lucidare velocemente l’acciaio

L’acciaio in cucina, che si tratti di lavello, rubinetti o pentole, tende a perdere brillantezza a causa dell’acqua calcarea e delle impronte.

Qui l’aceto di alcol è insuperabile: lo applico direttamente su un panno morbido per poi passarlo sulle superfici in acciaio. Il risultato è immediato: tutto torna a brillare, senza aloni o macchie di calcare. È una soluzione veloce e efficace per mantenere luccicante ogni superficie in acciaio della vostra cucina, risparmiando tempo e fatica.

Alla fine, questi sono solo piccoli trucchi, se così vogliamo definirli. Ma credo aiutino molto la nostra routine domestica!