Le Regole d’Oro da seguire per avere il Frigorifero pulito più a lungo

Da sempre uno dei consigli di mia mamma è questo: cercare di mantenere il frigorifero pulito. Con il tempo è quasi diventato un mantra, tant’è vero che, quando mi trovavo a casa di altri e il frigorifero non era molto pulito, questo mi diceva molto sulle abitudini di quella persona.

Però è anche vero che non possiamo stare lì a pulirlo profondamente ogni settimana, sarebbe uno stress! Per questo, ho messo insieme a una serie di regole d’oro (se così possiamo definirle) per tenerlo sempre al meglio.

Perché è importante tenerlo pulito

Un frigorifero pulito non solo offre migliori prestazioni energetiche e si mantiene in buone condizioni più a lungo, ma è anche una questione di salute e igiene.

Al suo interno batteri e muffe possono facilmente trovare l’habitat ideale per proliferare, soprattutto se non ci si adopera per una regolare pulizia. Alimenti conservati in un ambiente pulito e ben organizzato rimangono freschi e salubri per tempi più lunghi, così riduciamo anche gli sprechi.

Cerco di posizionare al meglio gli alimenti

Questa è una cosa che cerco di fare ogni volta che torno a casa con la spesa, e non solo. La disposizione degli alimenti all’interno del frigorifero è più che una semplice questione di spazio: è una strategia per mantenere il cibo fresco più a lungo e per ottimizzare i consumi energetici. Ecco alcuni suggerimenti che ho imparato:

Le verdure dovrebbero essere riposte nel cassetto dedicato, chiamato anche “crisper“, dove l’umidità è maggiore e consente di preservarne la freschezza.

Carne e pesce ma anche il latte richiedono di essere mantenuti alla temperatura più bassa possibile, così consiglio di collocarli nella parte inferiore, dove il freddo è più intenso.

Formaggi, burro e affettati troveranno la loro collocazione ideale nella parte centrale o sulle mensole laterali della porta, dove la temperatura è leggermente più alta.

Quando mi è possibile cerco anche di lasciare un piccolo spazio tra i prodotti, per consentire all’aria fredda di circolare più liberamente.

Uso contenitori ermetici per alimenti specifici

L’utilizzo di contenitori ermetici si è rivelato utile per preservare la freschezza degli alimenti, specialmente quelli con odori più penetranti come formaggi forti, pesce o cipolle. Ti è mai capitato di vedere qualche video dove le persone cercano di avere il frigorifero super organizzato? Usano tanti contenitori trasparenti e i classici tupperware.

Oltre ad essere belli resistenti, prevengono la diffusione degli odori all’interno del frigorifero, e proteggono anche il cibo da eventuali contaminazioni incrociate.

Personalmente, faccio sempre scorta di contenitori in vetro o plastica di buona qualità e di varie dimensioni, perché sono pratici, riutilizzabili e facili da pulire.

Faccio un “controllo settimanale”

C’è una cosa che faccio almeno una volta alla settimana, oppure quando so che c’è da buttare l’umido quella sera: dedicare cinque minuti per ispezionare ciò che deve essere consumato o gettato via.

E poi mi aiuta anche in un’altra cosa: vedere cosa c’è in frigo mi ispira nella preparazione dei pasti, evitando sprechi alimentari e risparmiando denaro. Quante volte anche voi avrete preparato le cosiddette “ricette svuota-frigo”?

Do una passata di straccio ogni sera

Ritornando alla mia cara mamma, c’è una cosa che ho imparato da lei: avere l’abitudine di dare una passata di straccio in frigorifero ogni giorno. E possiamo usare un rimedio naturale semplice ed economico.

L’aceto bianco è perfetto per deodorare, sgrassare e lucidare gli scaffali. Vi consiglio di immergere un panno microfibra in una soluzione di acqua e aceto (metà e metà) e di passarlo su tutte le superfici interne, compresi ripiani e pareti.

Ma se avete poco tempo, va bene anche versare una goccia di aceto puro sul panno umido, che passerete nel frigorifero.

Qualora vogliate invece iniziare una pulizia approfondita, ecco un video dettagliato che ho preparato per voi:

Come assorbire gli odori del frigorifero

Dopo aver pulito (anche se velocemente) il frigorifero, uso sempre un “aiutino” naturale per assorbirne i cattivi odori.

Lascio un mezzo bicchiere di aceto oppure una ciotola aperta con del bicarbonato di sodio in un angolo del frigorifero, meglio sugli scaffali più grandi, così non c’è il rischio che cadano.

Entrambi sono sostanze naturali che assorbono gli odori, lasciando il frigorifero più fresco per giorni. Cambiate l’aceto o il bicarbonato ogni paio di settimane per una efficacia costante.

Cosa è meglio non fare se vuoi il frigorifero pulito più a lungo

Abbiamo visto insieme che queste regole d’oro sono davvero semplici da seguire. Infine, ecco alcuni errori da non fare per per avere il frigorifero pulito più a lungo.

Non sovraccaricate il frigo, perché una cattiva circolazione dell’aria può aumentare il consumo energetico e diminuire l’efficacia del raffreddamento.

Evitate di conservare cibi ancora caldi: possono innalzare inutilmente la temperatura interna, obbligando il frigo a lavorare di più per abbassarla.

Non trascurate la pulizia delle guarnizioni della porta, fondamentali per una chiusura ermetica e per evitare dispersioni energetiche.

Questi piccoli suggerimenti vi aiuteranno a risparmiare anche sulla bolletta!