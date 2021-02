Basta uno spicchio di aglio per unghie più forti e belle!

L’aglio non è solo un alimento buono per insaporire i nostri piatti, ma è anche un valido alleato cosmetico per le nostre unghie.

Questo ingrediente, infatti, sembrerebbe essere un ottimo rimedio naturale per curare le unghie fragili che tendono a sfaldarsi.

Inoltre, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antimicotiche, risulta essere molto efficace per prevenire la micosi e le infezioni batteriche sulle nostre unghie.

Nonostante il suo odore non proprio piacevole, quindi, uno spicchio di aglio nello smalto potrebbe davvero aiutare a rendere le vostre unghie più forti e più sane.

Quindi, vediamo insieme come fare!

N.B Evitate l’utilizzo degli ingredienti consigliati in caso di allergia o ipersensibilità.

Preparazione

Il rimedio dello spicchio di aglio nello smalto è un antico rimedio proveniente dalla Repubblica Dominicana.

Per questa manicure tutta naturale, tutto ciò di cui avete bisogno è uno spicchio d’aglio e uno smalto trasparente.

Tritate, quindi, lo spicchio di aglio il più possibile fino ad ottenere una sorta di impasto.

Aggiungete, poi, l’impasto così ottenuto nel flaconcino di smalto trasparente e agitate energicamente così da mescolare i due ingredienti.

Lasciate, quindi, agire l’aglio nello smalto per circa 10 giorni prima di utilizzarlo sulle vostre unghie. In questo modo, otterrete un effetto più efficace.

Applicazione

Una volta realizzato lo smalto con al suo interno lo spicchio di aglio, non ci resta che applicarlo sulle nostre unghie per averle subito sane e forti.

Accertatevi che le unghie siano pulite, dopodiché, agitate la boccettina dello smalto e iniziate ad applicarlo sulle unghie come fate solitamente.

Potete, poi, utilizzare un po’ di limone sulle vostre unghie se vi infastidisce l’odore forte dell’aglio.

Vi raccomandiamo di utilizzare questo smalto almeno due volte a settimana per ottenere risultati migliori.

In poco tempo, le vostre unghie saranno di nuovo forti e robuste!

Ovviamente questo smalto potrà essere utilizzato sia per la manicure che per la pedicure.

In caso di pedicure, inoltre, potete anche versare l’aglio tritato in un secchio con acqua tiepida e fare, così, un pediluvio all’aglio rilassante per il corpo e rinforzante per le unghie.

Benefici

Questa miscela di smalto trasparente con spicchi di aglio risulta essere davvero efficace per indurire e curare le unghie deboli che tendono a sfaldarsi.

L’aglio, infatti, contiene molto ferro, sodio, potassio, calcio, vitamina A e vitamina C, in grado non solo di rinforzare le unghie, ma anche di proteggerle dalle micosi e dalle infiammazioni.

Le sue capacità antinfiammatorie, antibatteriche e antimicotiche, inoltre, sono molto note per curare le micosi che solitamente colpiscono i calli e i duroni dei piedi.

Infine, l’aglio aiuta a far ricrescere le unghie più velocemente.

Controindicazioni

Vi ricordiamo di non utilizzare gli ingredienti suggeriti in caso di allergia o ipersensibilità.

Contattare un medico se le unghie vi sembrano molto danneggiate. Un parere medico è fondamentale anche in caso di gravidanza e allattamento.

Unghie sempre perfette!

