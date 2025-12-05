Gli asciugamani sul termosifone non rimarranno duri e ruvidi ma ritornano morbidi

Per ottenere asciugamani morbidi anche quando vengono asciugati sui termosifoni, tutto inizia dal lavaggio. È importante scegliere un detersivo delicato e non esagerare con le quantità, perché un eccesso di prodotto lascia residui che induriscono le fibre durante l’asciugatura.

Nella vaschetta dell’ammorbidente si può usare direttamente una soluzione di acido citrico, molto più efficace nel mantenere il tessuto leggero e pulito dal calcare.

La centrifuga, poi, non dovrebbe superare gli 800 giri: una velocità troppo alta schiaccia le fibre e toglie aria alla spugna, rendendo più probabile l’effetto “cartone”. Prima dello stendimento conviene sempre scuotere bene gli asciugamani: questo semplice gesto allarga la trama e favorisce una circolazione dell’aria più uniforme durante l’asciugatura.

La temperatura del termosifone

Per evitare che gli asciugamani si secchino troppo rapidamente, diventando rigidi, è fondamentale prestare attenzione alla temperatura del termosifone. L’ideale è un calore tiepido, tra i 35 e i 45°C.

Una superficie troppo calda fa evaporare l’acqua in pochi istanti, irrigidendo le fibre. Se i termosifoni risultano più caldi del necessario, si può appoggiare un panno leggero tra il metallo e il tessuto, oppure adagiare gli asciugamani in modo più morbido, lasciando che non aderiscano completamente alla superficie.

Una buona asciugatura dev’essere graduale, non brusca, così da mantenere il tessuto più elastico.

Come mantenere gli asciugamani morbidi con l’acido citrico

L’acido citrico è uno dei metodi più efficaci e naturali per mantenere gli asciugamani soffici, soprattutto quando li si asciuga sui termosifoni. Prepararlo è semplice e richiede solo qualche minuto. Per ottenere una soluzione pronta all’uso, basta sciogliere 150 g di acido citrico in 1 litro d’acqua, agitando bene fino a completo scioglimento.

Questa miscela può essere conservata in una bottiglia etichettata e usata come ammorbidente naturale nella vaschetta dedicata della lavatrice. Ne bastano 50–70 ml per un carico normale di asciugamani, mentre per un cestello molto pieno si può salire leggermente senza esagerare.

Spray all’acido citrico prima dello stendimento

Per dare un aiuto in più, soprattutto se gli asciugamani andranno sui termosifoni, si può usare una soluzione spray più leggera. In un vaporizzatore pulito mettere:

1 cucchiaino raso di acido citrico

in 500 ml di acqua

Chiudere e agitare bene finché la polvere non è sciolta. Appena usciti dalla lavatrice:

Prendere un asciugamano alla volta. Spruzzare leggermente la soluzione su tutta la superficie, soprattutto su bordi e angoli, che sono i punti che induriscono di più. Non devono essere inzuppati: solo leggermente umidi di spray, come una “nebbia”.

Dopo lo spray tenere l’asciugamano per due angoli e scrollarlo energicamente 2–3 volte. Questo aiuta a “staccare” le fibre e a distribuire meglio la soluzione, preparando il tessuto a un’asciugatura più morbida.

Questo piccolo passaggio rende davvero la differenza quando poi gli asciugamani vengono asciugati su un termosifone tiepido, perché l’acido citrico previene i residui di calcare, ammorbidisce la trama e permette un’asciugatura più uniforme.

Piccoli accorgimenti per evitare che diventino rigidi

Una volta trattati con l’acido citrico, gli asciugamani sono molto più predisposti a mantenere una buona morbidezza, ma qualche attenzione in più aiuta a perfezionare il risultato. Non dovrebbero mai essere schiacciati completamente sul termosifone: è meglio lasciarli un po’ “gonfi”, permettendo all’aria di circolare.

Durante l’asciugatura conviene rigirarli almeno una volta, così che non si secchino solo da un lato. Se la stanza è molto umida, aprire leggermente una finestra aiuta a evitare l’umidità stagnante che irrigidisce i tessuti. Quando l’asciugamano è quasi asciutto, una scrollata finale prima di toglierlo dal termosifone spezza l’eventuale rigidità superficiale e rende le fibre più elastiche.

Con questi semplici accorgimenti, uniti all’uso dell’acido citrico, gli asciugamani risultano sorprendentemente soffici anche con l’asciugatura rapida tipica dei termosifoni.