Con poche mosse i termosifoni si accendono per meno tempo e non si spreca calore per la casa

Ottimizzare l’uso dei termosifoni è un modo semplice per ridurre i consumi energetici e rendere la casa più confortevole durante i mesi freddi.

Bastano pochi accorgimenti per migliorare la resa del riscaldamento: lasciare libero lo spazio attorno ai caloriferi, utilizzare arredi e tessili in modo strategico, arieggiare correttamente gli ambienti, sfruttare piccoli trucchi come la carta d’alluminio e mantenere i termosifoni puliti.

Sono tutte pratiche facili da applicare, a costo quasi zero, che aiutano a risparmiare energia in modo intelligente.

Non coprire i termosifoni

Per far funzionare un termosifone in modo efficiente è necessario consentire all’aria calda di circolare liberamente. Quando il calore rimane intrappolato dietro tessuti spessi o mobili ravvicinati, la stanza si riscalda più lentamente e si tende ad aumentare la temperatura, con conseguente spreco di energia.

Tenere tende e coperture a una distanza di almeno 15–20 centimetri dal termosifone, lasciando libera la parte superiore ed evitare di posizionare divani, poltrone o mobili davanti al calorifero: se non si può fare diversamente, lasciare almeno uno spazio d’aria per permettere la salita del calore.

Non usare copritermosifoni in legno o stoffa, che trattengono il calore invece di diffonderlo.

Questo semplice intervento permette al termosifone di distribuire il calore in modo più uniforme, evitando che il flusso d’aria venga ostacolato.

Arredi e tessili per migliorare la diffusione termica

Arredi e tessuti possono diventare alleati preziosi per trattenere il calore e farlo circolare meglio in casa. I tappeti, ad esempio, impediscono al freddo del pavimento di “risucchiare” parte del calore, mentre le tende leggere non bloccano l’emissione termica.

Sono Giulia e sono sempre felice di aiutarti con tanti piccoli trucchetti in casa. Se vuoi ricevere i miei consigli posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Ecco come sfruttare questi elementi nel modo corretto:

Usare tappeti spessi nelle stanze più fredde, in modo da creare una barriera termica efficace, soprattutto sui pavimenti in marmo o piastrelle.

Preferire tende leggere o regolabili, che possano essere aperte durante il giorno e non ricadano direttamente davanti al termosifone.

Disporre i mobili in modo che non interrompano il naturale percorso dell’aria calda che sale dai caloriferi, lasciando libere le zone immediatamente adiacenti.

Con questi accorgimenti la percezione del calore migliora e si riduce la necessità di alzare il termostato.

Arieggiare bene

Arieggiare è indispensabile per mantenere una buona qualità dell’aria, ma farlo in modo prolungato, soprattutto nelle ore fredde, comporta una dispersione termica significativa. La soluzione è una ventilazione rapida e controllata.

Per farlo correttamente:

Spegnere i termosifoni o abbassare il termostato per evitare di riscaldare inutilmente durante l’apertura, aprire completamente le finestre per 5–10 minuti, creando un rapido ricambio d’aria senza raffreddare le pareti. Questa operazione va fatta preferibilmente al mattino, quando l’umidità interna è più alta e l’aria è più stagnante.

Questo metodo consente di eliminare l’aria viziata senza raffreddare gli ambienti in profondità, riducendo gli sprechi.

Carta d’alluminio dietro al termosifone

L’uso dell’alluminio dietro al calorifero è uno dei rimedi più semplici per migliorare la resa termica dei termosifoni. L’obiettivo è evitare che il calore si disperda attraverso il muro, soprattutto se si tratta di una parete esterna.

Per applicare correttamente il rimedio:

Tagliare un foglio di carta d’alluminio leggermente più grande della superficie del termosifone.

leggermente più grande della superficie del termosifone. Fissarlo su un cartoncino o su un supporto rigido per evitare che si increspi o cada.

Posizionarlo dietro il calorifero, lasciandolo aderire alla parete con nastro biadesivo o una piccola striscia di colla removibile.

Per una soluzione più duratura, utilizzare pannelli termoriflettenti già pronti, reperibili nei negozi di fai-da-te.

L’alluminio riflette il calore verso la stanza invece di lasciarlo disperdere nel muro, aumentando l’efficienza del riscaldamento.

Pulire i termosifoni

La polvere è uno dei principali nemici dell’efficienza termica. Quando si accumula tra le alette o sulle superfici esterne, crea una patina che ostacola la corretta diffusione dell’aria calda.

Per la pulizia dei termosifoni:

Spegnere il termosifone e lasciarlo raffreddare completamente e utilizzare un pennello lungo o una spazzola sottile per raggiungere gli spazi interni e spingere la polvere verso il basso.

Poi si può posizionare un telo sotto il calorifero per raccogliere lo sporco e passare le superfici esterne con un panno umido e un detergente delicato, asciugando bene alla fine.

In caso di termosifoni molto sporchi, usare un getto d’aria fredda del phon per rimuovere la polvere tra le fessure.