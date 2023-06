Foglioline profumate pronte per essere colte: il Basilico è tra le piantine che più spesso vengono coltivate sul davanzale della finestra o sul balcone.

Forse la più famosa tra le piantine aromatiche, questa pianta si trova facilmente anche al supermercato. Ma la coltiviamo non tanto per la sua bellezza quanto per praticità: bastano un paio delle sue foglioline per arricchire il sapore di un piatto, trasformando anche il più semplice piatto di pasta in una pietanza prelibata!

Purtroppo, portata la piantina a casa, spesso la vediamo appassire in poche settimane. Cosa fare per farla durare di più? Scopriamolo insieme.

Stacca i suoi fiori

Quando è in salute ed è ormai una pianta matura, il basilico produce delle bellissime infiorescenze bianche.

Piacevoli alla vista, purtroppo questi fiori non sono un toccasana per la pianta che, per tenerli in vita, deve sprecare molte delle sue energie.

Per far durare di più questa pianta, stacca i suoi fiori utilizzando delle cesoie da giardino oppure semplicemente con le mani, facendo attenzione a non danneggiare anche le foglie.

Innaffialo con regolarità

Con l’alzarsi delle temperature, tipico dei mesi caldi, il basilico ha bisogno sempre di maggiore acqua.

L’ideale è tastare il terreno e, ogni volta che questo è asciutto in superficie, dare un altro po’ d’acqua alla pianta.

Puoi semplicemente innaffiare dall’alto, facendo attenzione a non bagnare troppo le foglie, ma senza esagerare. Inoltre, evita che resti dell’acqua nel sottovaso o aumenterai il rischio che le radici inizino a marcire.

Tienilo al sole quanto basta

Mentre nei mesi freddi è meglio tenere questa piantina in casa, soprattutto quando è piccola e non ancora pienamente matura, nei mesi caldi possiamo tranquillamente tenerla all’esterno.

Importante è che riceva almeno 4 ore di luce al giorno.

N.B: quando, però, inizia a fare molto caldo (temperature che raggiungono o superano i 30 °C), evita di tenerla troppo alla luce diretta o l’afa potrebbe danneggiare le sue profumatissime foglioline che iniziano a seccarsi e a cadere. In questi casi, sposta la piantina, mettendola alla luce solare indiretta o alla mezz’ombra.

L’ideale è che il basilico riceva la luce nelle ore del mattino, quando il sole è più delicato.

Togli le foglie secche o macchiate

Se alcune foglioline cominciano ad appassire o presentano delle macchie, staccale subito! Se si tratta di una malattia, questa potrebbe diffondersi velocemente al resto del basilico facendolo seccare.

Importante, quindi, è anche controllare frequentemente la chioma per notare subito se c’è qualcosa che non va in modo da intervenire per tempo.

Evitagli gli sbalzi termici

Purtroppo la temperatura traballante non fa proprio benissimo al basilico! Quando il caldo non è ancora pienamente arrivato e le temperature notturne scendono sotto i 15 °C, la pianta può subire un piccolo trauma e perdere le sue foglioline profumate che possono diffondere il loro meraviglioso odore a tutto il balcone.

Per tenerla in salute più a lungo, quindi, prova a tenerla in un luogo dove le temperature restino piuttosto costanti. Se di notte le temperature scendono troppo, porta il basilico in casa, per poi portarlo fuori solo al mattino quando le temperature aumentano di nuovo.