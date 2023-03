Come avere un Basilico pieno di foglie grandi e Profumate?

Basilico, che passione! Chi ama la buona cucina non può non avere una piantina di basilico sul davanzale della propria finestra.

Questa pianta aromatica, dall’aspetto semplice e allegro, è famosa per le sue foglioline dal profumo inconfondibile ampiamente utilizzate in cucina. Ma c’è anche chi ama semplicemente coltivarla per la sua bellezza o per sentire il suo profumo riempire tutta la stanza.

Non sempre, tuttavia, le sue foglie crescono bene. Vediamo come fare per averle grandi e profumate in poche semplici mosse!

Concima la pianta

Le foglioline più profumate della piantina di basilico sono quelle che spuntano prima della sua fioritura, in quanto maggiormente piene di essenze oleose. Per renderle ancor più profumate, quindi, devi aiutare la pianta a crescere in modo rigoglioso e puoi farlo attraverso la concimazione.

In commercio esistono concimi e fertilizzanti specifici per piante aromatiche. Se vuoi darti al fai da te, però, puoi utilizzare un concime naturale a base di fondi di caffè: questa sostanza, infatti, è piena di azoto, un elemento fondamentale per garantire alla pianta tutta la forza di cui ha bisogno per sviluppare foglie grandi, sane e profumate.

Potala dal basso

Ogni tanto, la tua piantina di basilico va potata. La potatura va fatta quando vedi che molte delle sue foglie si stanno scurendo o stanno appassendo: le foglie completamente appassite, infatti, possono marcire e causare un cattivo odore.

Pota la tua piantina dal basso, staccando prima le foglie che si formano sui rami più vicini al terreno utilizzando delle cesoie o le mani. In questo modo, manterrai più facilmente una forma simmetrica e stimolerai la pianta a produrre nuove e grandi foglie.

Dalle una buona dose di luce

Si sa, ogni pianta per crescere bene deve ricevere una bella dose di luce solare e il basilico non fa certo eccezione!

In realtà, bisogna fare attenzione a non bruciare le foglioline di questa pianta tenendole per troppo tempo alla luce diretta del sole. La soluzione migliore, infatti, è metterla in un posto ben luminoso ma dove i raggi del sole non la colpiscano in modo troppo intenso.

Quando la luce è adeguata, il basilico produce foglioline profumate e grandi.

Vaporizza un po’ d’acqua sulle foglie

L’umidità gioca un ruolo essenziale nel benessere delle piante, soprattutto quelle aromatiche. Nel caso del basilico, vaporizzare un po’ d’acqua sulla chioma durante i mesi primaverili ed estivi innanzitutto esalterà il profumo naturale della pianta, oltre ad aumentarne il benessere generale.

Fai sempre attenzione, però, a non esagerare o potresti portare la piantina a marcire.

Tieni pulite le foglie

Anche tenere le foglie pulite è un modo per aumentarne il profumo, stimolarne la crescita e per tenere lontani eventuali parassiti.

Puoi farlo attraverso diversi metodi tra cui uno davvero semplice: prendi un batuffolo di cotone, imbevilo in un miscuglio di acqua (500 ml) e sapone di Marsiglia (30 grammi in scaglie) e passalo delicatamente sulle foglioline di basilico.

Anche in questo caso, non esagerare e non farlo troppo spesso nei mesi freddi.