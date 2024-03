Abbiamo tutti ben presente com’è fatto il calcare e dove ha la tenenza a depositarsi: quella patina bianca fastidiosa che troviamo vicino ai rubinetti, ma anche in punti che non vediamo.

Infatti il calcare può fare danni anche se non ce ne accorgiamo, perché ostruisce i tubi e danneggia elettrodomestici e impianti idraulici, per riportare solo un paio di esempi.

Ma vi siete mai chiesti cos’è davvero il calcare e perché spunta sempre negli stessi punti? Scopriamolo insieme a qualche trucchetto per prevenirne la comparsa o scioglierlo ed eliminarlo.

Cos’è il calcare?

Il calcare non è altro che una roccia, detta sedimentaria perché si forma a strati che si aggiungono l’uno sull’altro e composta principalmente da carbonato di calcio.

L’acqua, lungo il suo percorso, viene in contatto con il calcare e ne trascina con sé dei pezzi o residui, diventando essa stessa ricca di calcare. Poi, quando l’acqua evapora, questi residui di calcio si depositano sulle superfici sotto forma di cristalli, dando vita a ciò che comunemente chiamiamo calcare.

Quindi l’acqua evapora, ma il calcare resta e si deposita, creando quei fastidiosi residui bianchi o le famose pietruzze che vediamo fuoriuscire dai rubinetti o dalle tubature ogni volta che andiamo a farci manutenzione.

Perché si forma sempre negli stessi punti?

Ci avete fatto caso che il calcare sembra avere una predilezione per alcuni posti specifici della nostra casa? Infatti, se volete trovare del calcare, dovrete sicuramente cercarlo vicino ai rubinetti, nelle docce, fra le piastrelle, nei bollitori, nelle caffettiere e negli elettrodomestici e tubature.

Il motivo è molto semplice: innanzitutto, il calcare, per depositarsi in un punto, ha bisogno che ci passi l’acqua e che questa evapori, altrimenti non potrebbe formarsi.

La presenza di fonti di calore favorisce l’evaporazione dell’acqua, che viene riscaldata prima di asciugarsi definitivamente. Su queste superfici calde, il calcio ha maggiore probabilità di precipitare e depositarsi.

Ad esempio, nelle tubature dell’acqua calda, il riscaldamento dell’acqua facilita la formazione del calcare, che si accumula nel tempo creando ostruzioni e riducendo l’efficienza del sistema.

Come prevenirne la comparsa?

Per prevenire la comparsa del calcare, bisogna evitare che l’acqua evapori e lasci il residui che vanno poi a depositarsi sulle superfici. Questo significa che è importante asciugare bene, quando possibile, come nel caso dei rubinetti e della doccia.

Per asciugare e prevenire la comparsa di calcare, io utilizzo un panno imbevuto di una soluzione composta da due parti di acqua e una di aceto bianco, che aiuta a prevenire il processo di sedimentazione.

Quando possibile, utilizzo l’aceto anche nei punti che non posso asciugare per prevenire la comparsa di calcare. Per esempio, ne aggiungo qualche goccia nella caldaia del ferro da stiro, per prevenire i danni che il calcare può causare accumulandosi e ostruendo i tubi.

Se vi piacciono i rimedi naturali e pulire un milione di cose con un solo prodotto, vi racconto come uso l’aceto in casa: è utilissimo non solo come anticalcare, ma è un rimedio valido per tanto altro.

Come eliminarlo?

Prevenire la comparsa del calcare non è semplice, quindi bisogna rassegnarsi al fatto che possa comparire prima o poi, anche se si presta molta attenzione.

La buona notizia, però, è che esistono alcuni rimedi molto efficaci per eliminarlo, che non consistono solo nei prodotti chimici fabbricati ad hoc, ma sono utili anche prodotti naturali.

Abbiamo già parlato dell’aceto, che non serve solo a prevenire, ma anche a curare, perché le sue proprietà sciolgono i residui di calcare. Vi basterà versarne un po’ sui punti interessati e lasciare agire per qualche ora, poi risciacquare e asciugare ed il gioco è fatto.

Oltre all’aceto, uso l’acido citrico. Vi lascio un video per ottenere un ottimo anticalcare naturale fatto in casa con l’acido citrico, che io utilizzo sempre per eliminare tutti i residui e far luccicare di nuovo doccia, rubinetti, piastrelle e wc.

Da quando utilizzo questi due rimedi naturali per eliminarlo e sto attenta a prevenirne la comparsa, il calcare compare molto meno, è più facile da sciogliere e io sono molto più soddisfatta! Spero che questi rimedi possano aiutare anche voi.